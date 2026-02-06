4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá

Bár Magyarország gazdag termál- és gyógyvizekben, és a fürdők fontos turisztikai vonzerőt jelentenek, az ágazat az utóbbi években nehéz helyzetbe került. A Covid-járványt követő gazdasági problémák, az infláció, a növekvő energiaköltségek és a szigorodó szabályozás miatt több vidéki fürdő bezárt, fenntartóik pedig most igyekeznek túladni a létesítményeken. Körbenéztünk 2026. február elején az ingatlanpiacon, és több eladó fürdőt is találtunk. Mutatjuk hát, hol milyen komplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón!

Arról, hogy az elmúlt években Magyarországon hány fürdő és strand zárhatott be, csak hozzávetőleges adatok állnak rendelkezésre. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és a fürdőszektor adatai szerint 2022-ben Magyarországon körülbelül 1 000 fürdő, termál- és gyógyfürdő, valamint uszodalétesítmény szerepelt a hivatalos nyilvántartásban. Ezek közül több mint 500-hoz nem volt aktív működési adat, vagyis nem üzemeltek, zárva tartottak, vagy hosszabb ideje bizonytalan volt a működésük. Kővári‑Tóth Tímea, Müller Anetta és Zsolt Kővári tanulmánya szerint a hazai fürdők egynegyede – körülbelül 250 létesítmény – vagy bezárt, vagy felszámolás alatt állt ebben az időszakban.

A 2025-ös KSH-adatok is azt mutatják, hogy az aktívan működő hazai fürdők száma az elmúlt években tovább csökkent. Jelenleg: 136 termálfürdő üzemel, 190 élményfürdő működik, 103 gyógyfürdő kínál gyógyászati szolgáltatásokat. Összesen tehát több mint 400 aktívan működő fürdőről és fürdő jellegű létesítményről beszélhetünk. A fürdők száma 2015-ben érte el a csúcsot, azóta közel 90 létesítmény tűnt el a rendszerből, gyógyfürdők száma stagnál, az élményfürdők és strandok viszont soha nem látott ütemben szaporodnak. írta meg nemrégiben a Pénzcentrum.

A szakmai beszámolók szerint is sok fürdő rövidített szezonban üzemel, vagy csökkentette szolgáltatásait az üzemeltetési gondok – energiaárak, ingadozó vendégszám – miatt, ami a „funkcionális bezárásokhoz” vezetett. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára is azt nyilatkozva a Pénzcentrumnak: a napi belföldi vendégek száma jelentősen csökkent, miközben a fürdők gazdasági működését egyre komolyabb kihívások veszélyeztetik. A fürdőkultúra pedig nemcsak gazdasági, hanem társadalmi értelemben is átalakul: a gyógyvíz lassan háttérbe szorul, a látvány és az élmény válik dominánssá.

Nem egy vidéki fürdőtől szabadulna a fenntartó

Nem csoda, hogy a fenntartók igyekeznek túladni a veszteséges vidéki fürdőkön. A Termalonline.hu az elmúlt napokban két, Zalában található fürdőkomplexumot emelt ki, amelyek megvásárolhatók. De mi is körbenéztünk az ingatlanpiacon, és több olyan létesítményt találtunk, amelyeket eladásra kínálnak. Lássuk hát, mibe fektethetnénk a pénzünket, ha épp mi nyernénk az ötöslottón!

1. Gelse: 14 éve hiába várja az újranyitást a 7 medencés zalai termál

A Zala megyei Gelsén 2007 karácsonya körül nyitott meg egy háromezer négyzetméteres, hétmedencés termálfürdő. Az önkormányzat hosszú távra tervezhetett a projekttel, de a Termalonline cikke szerint a 2008-as gazdasági világválság egyre nagyobb gondot okozott az egymilliárd forintos kölcsön törlesztésében, amelyet a fürdő építésére vettek fel. Valószínűleg ez a hitel is hozzájárult ahhoz, hogy Gelse önkormányzata 2010-ben csődöt jelentett.

A fürdőt ekkor zárták be, majd 2012-ben újranyitották, ám nem működött sokáig: utoljára 2012. november 20-án fogadott vendégeket, azóta zárva van. Egy ideig 940 millió forintért kínálták, de ennyiért nem sikerült eladni. Végül 2015-ben a beruházást korábban hitellel támogató Magyar Fejlesztési Bankhoz került a fürdő, de a bank nem látott fantáziát a gelsei termálban. Egy ingatlanhálózat portfóliójában 2023-ban 600 millió forintért bukkant fel.

Eladó a gelsei fürdő

A Gelsei termálfürdő Nagykanizsától mindössze 17 kilométerre található. Az épület 2 873 m², a telek pedig 21 233 m². A fürdőben 7 medence, finn szauna, gőzkabin, infra szauna, sókamra és szolárium található. A területi adottságok lehetővé teszik további kültéri medencék létesítését, valamint turisztikai szálláshely építését is.

Az ingatlan ára 2025 júliusa óta jelentősen emelkedett: fél éve még 399 millió forintért kínálták, most pedig 599 millió forintért hirdetik.

2. Pusztaszentlászló: a természet ölelésében

A másik eladó zalai fürdő az Aqua Barbara Termálstrand és Kemping, Pusztaszentlászlón, Zalaegerszegtől mindössze 20 kilométerre, a festői zalai dombság szívében található. Az ingatlanról – korábban a HelloVidék is írt – 2024 nyara óta biztosan eladó.

A komplexum 102 692 m²-en terül el: rendezett, parkosított, körbekerített területen. A létesítmény 1 000 m² épületegyüttest, 6 medencét, 250 fő befogadására alkalmas kempinget és 54 lakókocsi-beállót foglal magában. A fürdő saját termálkúttal rendelkezik, melyből 48,5 °C-os, „közepes ásványi anyag-tartalmú, lágy, nátrium-hidrogénkarbonátos, fluoridos hévíz” tör elő, vízjogi üzemelési engedéllyel.

Eladó pusztaszentlászlói fürdő

Az infrastruktúra teljesen kiépített: víz, gáz, csatorna és internet rendelkezésre áll. A fürdő gyógyfürdő-minősítéssel bír, saját 860 méter mélyről feltörő, 57 °C-os termálvíz-forrással rendelkezik. Az ár jelenleg 620 millió forint.

Az ingatlan értékét tovább növeli a közeli pusztaszentlászlói halastó, amely a horgászat szerelmeseinek kínál lehetőséget a szabadidő aktív eltöltésére. Emellett a környék ideális túrázásra, kirándulásra és biciklizésre is.

3. Dávod: komplex turisztikai ingatlan és termálfürdő Baja közelében

Új tulajdonost keres a Baja közelében fekvő Dávod termálfürdő is. Az ajánlatot a Termál Online fedezte fel egy ingatlanközvetítő YouTube-csatornáján. A videóból kiderül, hogy a fürdő nem önállóan eladó, hanem egy komplex turisztikai ingatlanegyüttes része, amely szállodát, apartmanházat és 15 hektáros fejlesztési területet foglal magában.

A videón az ár nem szerepel, de a szállodát más oldalakon külön is kínálják mintegy 350 millió forintért.

Bár a fürdő hivatalos gyógyfürdő-minősítéssel nem rendelkezik, a termálvíz gyógyhatású: kalcium- és magnéziumtartalmú, alkáli-kalcium-hidrogén-karbonátos, kloridos és fluoridos összetétele révén többféle betegség kezelésére alkalmas.

A fürdőnek nincs fedett medencéje, de szabadtéri medencéi változatosak:

gyógyvizes ikermedence

úszómedence

élménymedence csúszdákkal

gyerekpancsoló

kalózhajós élménymedence

4. Szeleste: évek óta hiába árulják az egykor kedvelt vasi gyógyfürdőt is

Mintha átok ülne a szelestei gyógyfürdőn is. Jelenleg is eladásra kínálják a Vas megyei komplexumot, amely 2004-ben nyitotta meg kapuit, majd 2009-ben be is zárt. 2022-ben egyszer már megpróbálták értékesíteni, most pedig ismét új tulajdonosát keresi. A pazar adottságokkal bíró fürdő két másik patinás, országos hírű vasi gyógyfürdő, Bük és Sárvár között van félúton - talán ez lett a végzete.

Az eladó vasi gyógyfürdő a híres szelestei arborétum közvetlen szomszédságában található. A tulajdonosok a fürdő kialakítása során nagy hangsúlyt fektettek az időtálló, minőségi anyagok használatára, valamint olyan műszaki rendszert alakítottak ki, amely innovatív módon csökkenti a fürdő energiafelhasználását, ezáltal mérsékelve a működtetési költségeket – derül ki az ingatlan.com hirdetéséből.

Eladó szelestei fürdő

A komplexum összesen közel 10 000 m²-en helyezkedik el, mintegy 1 000 m² vízfelülettel. A létesítményben többféle medence található: belső gyógyvizes medence, jakuzzi nyakmasszázzsal, óriási külső strandmedence, beltéri gyógyvizes ülőkádak és súlyfürdő.

A fürdőt két kút szolgálja ki: egy termálkút, amely 42 °C-os vizet biztosít, valamint egy hideg vizes kút. A kútvíz minősége és a kinyerhető mennyiség kiegyensúlyozott. A termálvíz 1 260 m mélységből tör fel, gyógyhatású összetételével reumatikus, szív- és érrendszeri, bőr- és nőgyógyászati problémák kezelésére ajánlott, ellenjavallata nincs.

4+1 Gödöllő: működő uszoda, teljes ingatlannal és céggel eladó

Kicsit kilóg a sorból, de az eladó fürdők között mindenképp érdekes hirdetésre akadtunk: itt nincs gigaberuházás, és nem egy hagyományos, többmedencés komplexumról van szó, mégis egy érdekes fürdőszolgáltatás eladását kínálják. A gödöllői Tavirózsa Uszoda teljes ingatlannal és üzemeltető céggel eladó, működő, engedélyezett vállalkozásként. Az ingatlan Gödöllő kertvárosi részén, a Rózsa utcában található, 2013-ban épült, és azóta folyamatosan babauszodaként működik, kisgyermekes családokat kiszolgálva.

Az épület három szinten közel 500 m² hasznos alapterülettel rendelkezik, a pince a medence gépészetét és tárolókat foglalja, a földszinten található a 50 m² vízfelületű, feszített víztükrű medence és a teljes kiszolgáló infrastruktúra, a tetőtér pedig szerkezetkész állapotban van, további lakások vagy szolgáltatóhelyiségek kialakítására alkalmas.

Eladó gödöllői magánuszoda

A medencetér minden részlete közfürdő működtetésére lett kialakítva: automatizált, klórmentes vízkezelés, padlófűtés, hangelnyelő burkolatok, hőszivattyús klimatizáció. A teljes épület magas minőségű anyagokból készült, a tulajdonos cég tehermentes, minden üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, és az üzlet folyamatosan átvehető, a működés azonnal folytatható.

Az ajánlat ideális befektetőknek, egészségügyi vagy családi szolgáltatásokban gondolkodó vállalkozóknak, illetve magánszemélyeknek, akik egyszerre szeretnének lakhatást és jövedelmező vállalkozást kialakítani. Az utóbbi hónapokban a havi átlagos látogatószám 660 fő volt, az aktív vendégkör 283 fő, a regisztrált vendégek száma pedig 2014 óta meghaladja a 3 200 főt.