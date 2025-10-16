Nagy bajban a magyar gazdaság? Komoly figyelmeztetés érkezett, erre oda kell figyelni

A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá. A hitelminősítő szerint az uniós források hiánya és a lassuló reálbér-növekedés is visszafogja a gazdasági teljesítményt - számolt be a Portfolio.

A Fitch Ratings szerdán közzétett kelet-európai előrejelzésében Magyarország esetében az idei GDP-növekedési prognózisát 0,7 százalékról 0,6 százalékra csökkentette, míg 2026-ra jelentősebb visszaesést jelez előre: a korábbi 3,1 százalék helyett mindössze 2,5 százalékos bővülést vár.

Az elemzés szerint a BBB magyar osztályzatot továbbra is erős strukturális mutatók támogatják, különösen az egy főre jutó GDP, amely számottevően meghaladja a hasonló besorolású országok átlagát. Ezt azonban ellensúlyozza az átlagosnál magasabb államadósság és az elmúlt évek nem konvencionális gazdaságpolitikai intézkedései.

A hitelminősítő rámutat, hogy a növekedést több tényező is korlátozza: a kereskedelmi feszültségek folytatódása, a korlátozott fiskális és monetáris mozgástér, valamint az uniós források hiánya. A Fitch nem számít arra, hogy 2026 közepe előtt áttörés következne be az uniós pénzek ügyében, és 2025-27 között évente átlagosan csak a GDP 0,6 százalékának megfelelő nettó forrásbeáramlást prognosztizál.

A monetáris politikát illetően a Fitch azzal számol, hogy az idén változatlan marad a 6,5 százalékos jegybanki alapkamat, majd 2026-ban 5,5 százalékra, 2027 végére pedig 4,5 százalékra csökkenhet.

A költségvetési kilátások tekintetében a hitelminősítő előrejelzése szerint az elsődleges egyenleg (kamatkiadások nélkül) 2025-26-ban a GDP 0,5 százalékának megfelelő hiányt mutathat, ami 2027-re 0,2 százalékra mérséklődhet. A teljes költségvetési hiány az idei 4,5 százalékról 2026-ban 4,2 százalékra, majd 2027-ben 3,8 százalékra csökkenhet.

Meglepő módon a Fitch arra számít, hogy a GDP-arányos államadósság minimálisan csökkenhet a tavalyi 73,5 százalékról 73,4 százalékra, majd 2027 végére fokozatosan 71,5 százalékra. Ez azonban még mindig magasabb, mint a BBB-besorolású országok 61,5 százalékos átlaga.

Az elemzés kiemeli a magyar adósbesorolás szempontjából legfontosabb kockázati tényezőket is. Pozitív hatással járna az adósságráta gyorsabb csökkenése és a középtávú növekedést élénkítő gazdaságpolitika. Negatív kockázatot jelent viszont egy olyan gazdaságpolitikai mix kialakulása, amely makrogazdasági egyensúlytalanságokhoz és a befektetői bizalom romlásához vezethet, illetve a vártnál lazább költségvetési politika gyengébb növekedéssel párosulva.

A Fitch legközelebb december 5-én vizsgálja a magyar adósbesorolást. A mostani elemzés alapján jelentős negatív lépés nem várható, de elképzelhető, hogy a jelenlegi stabil kilátást negatívra módosítják.

