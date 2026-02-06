Pesti árak a téli olimpia helyszínén?! Döbbenet, mennyibe kerül a pizza, hamburger a hivatalos büfékben

Egy tetszőleges estén Budapesten alig kapunk olcsóbban pizzát, mint a sportolók legnagyobb seregszemléjén, a téli olimpián. A játékokon egy fotó szerint kb. 3600 forintba kerül egy szalámis pizza, egy hamburger pedig átváltva kb. 3800 forintba. Az italok viszont drágák: egy forró tea majdnem 1200 forintba kerül, egy koktél pedig 3600 forintba keröl nagyjából.

Mint többször is írtuk, ma este nyolckor a megnyitóval hivatalosan is elindul Milánó-Cortinában a XXV. téli olimpia, ahol most is több magyar sportolónak szurkolhatunk az érem-és pontszerzés reményében. Egy olimpia általában nem a világ legolcsóbb helye: a jegyárak meglehetősen borsosak most is, például egy komolyabb hokirangadóra akár több száz eurót is elkérhetnek - már amelyikre még van egyáltalán jegy.

A Pénzcentrum most talált egy táblát az olimpia helyszínéről, ahol étel-és italárakkal találkozhatunk - és döbbenten vehetjük tudomásul, hogy bizony az itthon egy teljesen random este árait kell mindössze kifizetni, ha kimennénk az olaszországi helyszínekre egy kis olimpiai kiruccanásra.

A tábla tanúsága szerint egy csípős szalámis pizza 9 euró, vagyis átszámítva 3600 forint - tehát annyi, mint amennyiért Budapesten sem igen tudunk már rendelni, még kevésbé étteremben találni ilyen árat. Ennél is olcsóbbak a nem szalámis pizzák: a sonkás-sajtos, vagy éppen a vegetáriánus már csak nyolc euróba kerül, ami kb. 3200 forintra jön ki.

Árak az olimpia helyszínén, Milánó-Cortinában. Forrás: internet

Emellett kapható gluténmentes szendvics szintén nyolc euróért, de egy adag sima pattogatott kukorica se kerül többe 2,5 eurónál, ami nagyjából 950 forintra jön ki. Egy sajtburger 10 euró (kb. 3800 forint), a hotgod pedig 8 euróba kerül.

Az italárak azért már sokkal inkább európai színvonalon mozognak. Egy proseccót 8 euróért adnak, míg egy ebből készült koktél 9 eurót kóstál. Egy pohár forró tea - ami a hideg téli időjárás, az órákig egy helyben ülés vagy állaás közepette vélhetően népszerű lesz - 3 euró (kb. 1140 Ft), és az americano kávé is ennyibe kerül.

Érdekes tehát, hogy egy olimpián, ami ha téli is, a sportolók legnagyobb seregszemléje, alig valami drágább, mint itthon, Magyarországon, ahol még olimpiát sem rendeztek soha. A Pénzcentrumon elolvashatod a portrékat a sportolókról, hogy jobban képbe kerülj, ne hagyd ki!