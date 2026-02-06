Nagy leállás jön a Magyar Postánál: ezt a szolgáltatást érinti, ma este indul

A Magyar Posta pénteken 20 órától szombat reggel 6 óráig tervezett informatikai karbantartást végez, ez idő alatt valamennyi MPL csomagautomata leáll. A megadott idősávban sem csomagfeladásra, sem csomagátvételre nincs lehetőség, a hétvégén pedig további online postai szolgáltatások is szünetelnek - írta az ATV.

Péntek este kezdődik a Magyar Postánál az az informatikai karbantartás, amely az összes MPL csomagautomata működését érinti. A vállalat közlése szerint február 6-án 20 órától másnap, február 7-én 6 óráig a csomagautomaták teljesen használhatatlanok lesznek, vagyis az ügyfelek ebben az időszakban sem küldeményt feladni, sem csomagot átvenni nem tudnak.

A munkálatok nem érnek véget a péntek esti leállással. Szombaton 18 órától vasárnap hajnali 3 óráig a posta.hu weboldalon több online szolgáltatás is szünetel. Ez idő alatt nem lesz elérhető az ügyfélrendelkezés, a PostaPonti eseményrögzítő (WebPP), az ePostakönyv (WEBEFJ), valamint a nyomkövetési szolgáltatás, amely a Magyar Posta mobilalkalmazásában sem fog működni. Ugyancsak leáll a felügyeleti modul és a postahelyi modul.

Az informatikai karbantartás érinti az Intelligens Küldeménylogisztikai Rendszert (IKR) és az IKR Workflow Management rendszert (IKR VÁM) is. A vámügyintézéshez kapcsolódó online fizetési lehetőségek, valamint a vámkezeléshez szükséges dokumentumok letöltése szintén nem lesz elérhető a megadott időszakban. A Magyar Posta jelezte, hogy az érintett ügyfelek számára az online fizetés lehetőségét meghosszabbított fizetési határidővel biztosítják.

Nem minden online szolgáltatás áll le ugyanakkor a karbantartás idején. A posta.hu portálon és a Magyar Posta mobilalkalmazásában továbbra is működnek az MPLAPI és MPLCIKAPI rendszerek, valamint elérhető marad az Online Címiratkitöltő Rendszer (CIK) és a riporting modul, a Webtudakozvány is.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA