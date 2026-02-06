Egy tetszőleges estén Budapesten alig kapunk olcsóbban pizzát, mint a sportolók legnagyobb seregszemléjén, a téli olimpián.
Nagy leállás jön a Magyar Postánál: ezt a szolgáltatást érinti, ma este indul
A Magyar Posta pénteken 20 órától szombat reggel 6 óráig tervezett informatikai karbantartást végez, ez idő alatt valamennyi MPL csomagautomata leáll. A megadott idősávban sem csomagfeladásra, sem csomagátvételre nincs lehetőség, a hétvégén pedig további online postai szolgáltatások is szünetelnek - írta az ATV.
Péntek este kezdődik a Magyar Postánál az az informatikai karbantartás, amely az összes MPL csomagautomata működését érinti. A vállalat közlése szerint február 6-án 20 órától másnap, február 7-én 6 óráig a csomagautomaták teljesen használhatatlanok lesznek, vagyis az ügyfelek ebben az időszakban sem küldeményt feladni, sem csomagot átvenni nem tudnak.
A munkálatok nem érnek véget a péntek esti leállással. Szombaton 18 órától vasárnap hajnali 3 óráig a posta.hu weboldalon több online szolgáltatás is szünetel. Ez idő alatt nem lesz elérhető az ügyfélrendelkezés, a PostaPonti eseményrögzítő (WebPP), az ePostakönyv (WEBEFJ), valamint a nyomkövetési szolgáltatás, amely a Magyar Posta mobilalkalmazásában sem fog működni. Ugyancsak leáll a felügyeleti modul és a postahelyi modul.
Az informatikai karbantartás érinti az Intelligens Küldeménylogisztikai Rendszert (IKR) és az IKR Workflow Management rendszert (IKR VÁM) is. A vámügyintézéshez kapcsolódó online fizetési lehetőségek, valamint a vámkezeléshez szükséges dokumentumok letöltése szintén nem lesz elérhető a megadott időszakban. A Magyar Posta jelezte, hogy az érintett ügyfelek számára az online fizetés lehetőségét meghosszabbított fizetési határidővel biztosítják.
Nem minden online szolgáltatás áll le ugyanakkor a karbantartás idején. A posta.hu portálon és a Magyar Posta mobilalkalmazásában továbbra is működnek az MPLAPI és MPLCIKAPI rendszerek, valamint elérhető marad az Online Címiratkitöltő Rendszer (CIK) és a riporting modul, a Webtudakozvány is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Pénzcentrum éppen mai cikkében írt a csomagautomaták piacáról, és a fontos tudnivalókról zeek kapcsán. A cikket itt olvashatod el újra:
címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Hiába nőttek érezhetően a keresetek, 2025-ben továbbra is gyengén teljesített a magyar kiskereskedelem: a forgalom bővülése messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől.
Hol főznek még naponta az emberek? Miért eszünk akkor is gyorsétteremben, ha tudjuk, hogy nem ez a legegészségesebb választás? Mutatjuk!
Az egyik hazai internetes piactér adatai szerint 2025-ben több százezer régi és modern fizetőeszköz cserélt gazdát a platformon.
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
A magyar kiskereskedelem több fronton küzd a bizonytalan szabályozási környezettel, a visszafogott fogyasztói hangulattal és a szűkülő árrésekkel.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak
Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
A kávék és pótkávék mostantól részletesebb címkével, pontos összetevőkkel és új minőségi kritériumokkal kerülnek a boltokba.
Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Jó beszerzésre épített, következetes diszkontkoncepcióval fel lehet venni a versenyt az ismert diszkontláncokkal, sőt még akár a legolcsóbb kínai vagy orosz szereplőkkel szemben is.
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én.
A kedvezmény azoknak a 65 év felettieknek, illetve nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezőknek jár, akiknek van Bizalomkártyájuk
Hihetetlen promóciót hirdetett az Aldi: pénzvisszafizetési garanciát kínálnak - itt az érintett termékek listája
Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.
A madárinfluenza-járvány súlyos egyensúlyhiányt okozott az európai tojáspiacon.
Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele...
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
Egyre nagyobb bajban a Louis Vuitton, Tiffany és a Moët & Chandon: súlyos hírek érkeztek az anyacégről
Az LVMH részvényei szerdán jelentősen estek, miután a negyedik negyedéves eredmények csalódást okoztak a befektetőknek.
Valóságos krumpliüzérek tartják sakkban a magyar boltokat: ezért kénytelenek a magyarok tömegével rossz minőségű burgonyát venni
Bár a hazai termelők raktárai tele vannak áruval, a magyar boltokat elárasztotta az import burgonya.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!