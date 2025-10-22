2025. október 22. szerda Előd

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az EU foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztereinek informális találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2024. okt�
Gazdaság

Váratlan kormányzati beismerés: irreális ekkora minimálbér-emelés

Pénzcentrum/MTI
2025. október 22. 18:35

Irreálisnak nevezte a 13 százalékos jövő évi minimálbér-emelésre vonatkozó terveket a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak 3,2 százalékos GDP-növekedéssel és 3,4 százalékos inflációval, el kell térniük, és bár nagyon szeretnék, ha a minimálbér 13 százalékkal emelkedne 2026-ban, egy túlságosan nagymértékű növeléssel, amely mögött nincs gazdasági teljesítmény, munkahelyeket kockáztatnának.

Folynak a tárgyalások, ezek "nagyjából ott tartanak" az államtitkár szerint, hogy a munkaadói oldal 6-8 százalék körüli, a munkavállalói oldal 10-12 százalékos keresetnövekedésben gondolkodik.

Hozzátette, bízik benne, "a kollektív bölcsesség, mint ahogy eddig is minden évben, most is működni fog", ám "kormányzati beavatkozás nélkül nagyon valószínű, nem tudnak olyan számadathoz közelíteni, ami mindkét félnek megfelel". Ezzel a politikus arra utalt, hogy a munkáltatói oldal jelezte: a közterhek csökkentése nélkül nem lehetséges nagyobb emelés.
Címlapkép: Getty Images
