A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
Váratlan kormányzati beismerés: irreális ekkora minimálbér-emelés
Irreálisnak nevezte a 13 százalékos jövő évi minimálbér-emelésre vonatkozó terveket a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak 3,2 százalékos GDP-növekedéssel és 3,4 százalékos inflációval, el kell térniük, és bár nagyon szeretnék, ha a minimálbér 13 százalékkal emelkedne 2026-ban, egy túlságosan nagymértékű növeléssel, amely mögött nincs gazdasági teljesítmény, munkahelyeket kockáztatnának.
Folynak a tárgyalások, ezek "nagyjából ott tartanak" az államtitkár szerint, hogy a munkaadói oldal 6-8 százalék körüli, a munkavállalói oldal 10-12 százalékos keresetnövekedésben gondolkodik.
Hozzátette, bízik benne, "a kollektív bölcsesség, mint ahogy eddig is minden évben, most is működni fog", ám "kormányzati beavatkozás nélkül nagyon valószínű, nem tudnak olyan számadathoz közelíteni, ami mindkét félnek megfelel". Ezzel a politikus arra utalt, hogy a munkáltatói oldal jelezte: a közterhek csökkentése nélkül nem lehetséges nagyobb emelés.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
Többször előfordult, hogy a magánszemélyek szja-bevallásukban osztalékelőlegből levont adót tüntettek fel úgy, hogy ténylegesen osztalékjövedelmet nem vallottak be.
Második alkalommal sem ment át a fővároson a Sziget eddigi területhasználatijának megszüntetése.
Hatósági ellenőrzés során ftalát kioldódását mutatták ki tányéralátétekből, melyekből Magyarországra is érkezett.
Trump és Kína gazdasági háborúja kezdi bedönteni az olajárakat: itthon is aranyáron kell majd tankolni?
A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,24 dollárral (2,0%) 62,56 dollárra emelkedett hordónként.
Lengyel Tibor szerint ellehetetlenítették a munkáját, az OMSZ viszont üdvözölte a döntését. A konfliktus a bíróságig jutott.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Az Európai Unióval szembeni ellenérzések visszatarthatják a beruházásokat, növelik a bizonytalanságot és elmélyítik az elégedetlenséget tápláló stagnálást.
Szakértők szerint a mostani eset enyhébb, mint a három évvel ezelőtti tűzesetek az OMV schwechati finomítójában.
A BÉT részvényindexe, a BUX 365,67 pontos, 0,35 százalékos csökkenéssel, 103 424,15 ponton zárt kedden.
2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5%...
Az euró hét órakor 389,37 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 389,53 forintnál.
Magyarországon az egy főre jutó átlagos vásárlóerő az európai átlag 60 százalékának felel meg.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Egy friss kutatás szerint a magyarok 2050-re jobban élhetnek, mint az osztrákok vagy az angolok. Persze csak akkor, ha minden összejön.
A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is
Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek
Az OTP Bank sajtótájékoztatón mutatta be legújabb digitális fejlesztését, a „Sima pénzkérés” szolgáltatást.
Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel közösségi oldalán reagált a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesetre
Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.