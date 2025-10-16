2025. október 16. csütörtök Gál
13 °C Budapest
Lidl szupermarket tábla, Moore Street, Dublin, Írország, 2024. október 3.
Vásárlás

Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók

Pénzcentrum
2025. október 16. 06:29

A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: egy olyan kerti ponyvagarázzsal, amit nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el. A kompakt szerkezet ideiglenes védelmet nyújt járműveknek és kerti eszközöknek, ára pedig jóval kedvezőbb, mint egy fix tárolóé. Utóbbi ugyan tartósabb és stabilabb, de sokkal nagyobb beruházást igényel – ezért a ponyvagarázs azoknak lehet ideális, akik olcsón, gyorsan és rugalmasan szeretnék megoldani a tárolást, persze, komoly kompromisszumokkal.

Nem mindennapi termékkel rukkolt elő a Lidl, amit ráadásul nem is lehet a boltokban megvenni - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.

A Parkside ponyvagarázs 3,2 négyzetméteres alapterületű, és kerti eszközök, kerékpárok vagy kisebb járművek ideiglenes tárolására szolgál. A szerkezet gyorsan és egyszerűen összeszerelhető, így ideális választás szezonális használatra vagy átmeneti megoldásként. Az anyaga UV-álló és vízlepergető, a bejárat pedig cipzárral és tépőzárral zárható. A garázs mérete 190×170×180 cm, ami elegendő helyet biztosít a legtöbb kerti gépnek vagy biciklinek. A termék ára 39 999 forint, ami kifejezetten kedvezőnek számít a hasonló méretű és minőségű ponyvagarázsokhoz képest.

A csavar a történetben az, hogy a termék kizárólag előrendeléssel, a Lidl Plus alkalmazáson keresztül érhető el a Click & Pick funkció segítségével. Az előrendelési időszak október 16. és 19. között tart, illetve a készlet erejéig. Az érdeklődők tehát nem tudják a hagyományos módon, polcról megvásárolni, hanem az applikációban kell leadniuk a rendelésüket a kiválasztott üzletbe.

Az üzletben történő átvételkor a vásárlónak az előrendelési számot kell bemutatnia, majd a terméket a kasszánál tudja megvásárolni. Fontos, hogy egy vásárló legfeljebb három darabot rendelhet a termékből.

Mennyibe kerül egy fix tárolót, garázst felhúzni?

A ponyvagarázs egy kompromisszumos, ámde költséghatékony megoldás, ha valaki nem akar egy fix tároló, garázs felépítésével foglalkozni a kertjében, vagy egyszerűen nincsen rá pénze - ugyanakkor azt látni kell, hogy ez hosszú távon stabilabb és tartósabb. Az épített tárolók, garázsok esetében az ár nagyban függ az anyagválasztástól, a mérettől és a kivitelezés módjától. Egy kisebb, 2×2 méteres tároló már 400–500 ezer forint körül megvalósítható, míg egy 3×4 méteres, tégla- vagy könnyűszerkezetes építmény akár 1-1,5 millió forintba is kerülhet. Egy egyállásos garázs építése - az alapozástól a tetőig - négyzetméterenként 60–90 ezer forintos költséggel számolható, így egy 15–20 négyzetméteres épület ára 1 millió forint fölé is emelkedhet.

Léteznek "összeszerelhető" kerti tárolók is, ezek a nagyobb barkácsáruházakban 150 ezer forint körüli összegtől indulnak, de a komolyabb darabokért már ennek a dupláját is elkérik. Sőt, az internetet böngészve találkoztunk milliós árcédulákkal is.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A fix garázs legnagyobb előnye a tartósság és a biztonság. Egy szilárd szerkezet sokkal jobban ellenáll az időjárásnak, nem rongálódik a szélben vagy a hó súlya alatt, és hosszú évekre stabil védelmet biztosít a járműveknek, szerszámoknak vagy kerti bútoroknak. Emellett hő- és hangszigeteléssel is ellátható, így akár télen is kényelmesen használható munkaterületként vagy műhelyként. Esztétikai szempontból is előnyösebb, hiszen egy jól megépített garázs illeszkedik a ház stílusához, és növelheti az ingatlan értékét.

Hátránya viszont, hogy a kezdeti beruházás magas, és az építkezés több adminisztrációval járhat: bizonyos esetekben bejelentésre vagy építési engedélyre is szükség van. Ráadásul a fix épület helyhez kötött - ha később máshol szeretnénk a tárolót, nem mozdítható el, mint egy ponyvagarázs. A kivitelezés is hosszabb időt vesz igénybe, és bár az épület tartósabb, karbantartása - például festés, tetőjavítás - idővel költséget jelenthet.

A ponyvagarázs ezzel szemben gyorsan felállítható, mobilis és sokkal olcsóbb megoldás. Nem igényel engedélyt, könnyen áthelyezhető vagy elbontható, ha változik a helyigény. Ugyanakkor kevésbé időtálló: a ponyva néhány év alatt elhasználódhat, és a szerkezet sem nyújt olyan stabil védelmet, mint egy épített garázs. Összességében tehát a választás attól függ, mire van szükség - a ponyvagarázs ideális rövid vagy középtávú, rugalmas megoldás, míg a fix tároló hosszú távon kényelmesebb, biztonságosabb és esztétikusabb befektetés.
Címlapkép: Getty Images
2025. október 16.
