Új Aldi nyílik Budapesten: jóval nagyobb lesz a zuglói diszkont, mint a hagyományos áruházak
Az ALDI Magyarország további áruházzal bővíti magyarországi hálózatát, új üzletet nyit Budapest XIV. kerületében, Zugló új központjában, a Zenit Corsóban. A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
A diszkontlánc megnyitotta legújabb áruházát Budapesten, Zugló szívében, a Zenit Corso bevásárlóközpontban. Ez a 187. magyarországi, egyúttal 48. budapesti üzlete, amely Zugló lakosainak, továbbá az itt dolgozóknak nyújt kényelmes bevásárlási lehetőséget.
A mintegy 3000 négyzetméteres alapterületű áruházat fél év alatt alakították ki. Mind Budapest, mind Magyarország egyik legnagyobb alapterületű, illetve eladóterű Aldi üzlete várja a vásárlókat.
Tömegközlekedéssel és autóval is könnyen megközelíthető: a 3-as, 62-es és 62A jelű villamosok mellett a 7, 7E, 8E, 32, 108E, 110, 112, 124, 125, 133E, 277, 907, 907A, 979 jelű autóbuszok is megállnak itt, míg a gépjárművel érkezőket a Zenit Corso 530 férőhelyes parkolója várja. A vásárlók számára 5000 Ft értékű vásárlás felett 1 óra ingyenes parkolás biztosított. A sorompórendszer jegy nélküli lesz, ezért a pénztárosok az összeghatár fölötti vásárlás esetén kedvezménybiztosító matricát adnak a vásárlóknak.
Új üzletkoncepció: Budapesten most először
Az üzlet egy teljesen új belsővel nyílik meg: az áruházlánc még inkább megkönnyíti a vásárlók tájékozódását az üzletben, és tovább erősíti az összetartozó árucikkek csoportosítását az eladótérben. A bejáratnál a friss részleg fogadja a vásárlót: zöldség-gyümölcs, friss hús és virág. Ezt követően az első sorban a napi fogyasztáshoz és főzéshez szükséges alapvető élelmiszerek találhatók, aminek köszönhetően egyszerűbb összeválogatni az alapanyagokat egy recepthez. Egymás mellé kerültek a papíráru, a tisztítószer és a kozmetikai termékek. A széles folyosókon nagy bevásárlókocsikkal is akadálytalan a közlekedés. Megnövelték a hűtők hosszát, így a kényelmi hűtött termékek a korábbinál legalább kétszer nagyobb helyen sorakoznak. Csökkent a nem élelmiszer jellegű árucikkek kínálata és eladótere, így az élelmiszeres részleg nagyobb területet kapott. Magyarországon jelenleg mindössze öt ilyen kialakítású üzlet működik, Budapesten ez az első.
Nyitási kedvezmények
A 48. budapesti üzlet nyitásának alkalmából a vállalat kizárólag ebben az egységében rendkívül kedvező áron kínál mintegy 100 terméket, többek között friss húsokat, tejtermékeket, zöldségeket, gyümölcsöket, játékokat, konyhai gépeket és bútorokat. A frissen, helyben sütött pékáru október 16. és 18. között egységesen 20% kedvezménnyel vásárolható meg.
A nyitás napján az minden vásárlónak 4 darab, egyenként 2000 Ft értékű kupont adnak ajándékba, amelyeket legalább 15 000 Ft értékű vásárlás esetén kizárólag ebben az üzletben lehet beváltani 2025. október 20. és november 16. között.
