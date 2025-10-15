Új Aldi nyílik Budapesten: jóval nagyobb lesz a zuglói diszkont, mint a hagyományos áruházak

Az ALDI Magyarország további áruházzal bővíti magyarországi hálózatát, új üzletet nyit Budapest XIV. kerületében, Zugló új központjában, a Zenit Corsóban. A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.

A diszkontlánc megnyitotta legújabb áruházát Budapesten, Zugló szívében, a Zenit Corso bevásárlóközpontban. Ez a 187. magyarországi, egyúttal 48. budapesti üzlete, amely Zugló lakosainak, továbbá az itt dolgozóknak nyújt kényelmes bevásárlási lehetőséget.

A mintegy 3000 négyzetméteres alapterületű áruházat fél év alatt alakították ki. Mind Budapest, mind Magyarország egyik legnagyobb alapterületű, illetve eladóterű Aldi üzlete várja a vásárlókat.

Tömegközlekedéssel és autóval is könnyen megközelíthető: a 3-as, 62-es és 62A jelű villamosok mellett a 7, 7E, 8E, 32, 108E, 110, 112, 124, 125, 133E, 277, 907, 907A, 979 jelű autóbuszok is megállnak itt, míg a gépjárművel érkezőket a Zenit Corso 530 férőhelyes parkolója várja. A vásárlók számára 5000 Ft értékű vásárlás felett 1 óra ingyenes parkolás biztosított. A sorompórendszer jegy nélküli lesz, ezért a pénztárosok az összeghatár fölötti vásárlás esetén kedvezménybiztosító matricát adnak a vásárlóknak.

EZ IS ÉRDEKELHET Kitört a batáta-háború a diszkontokban: durván alá ment a Lidl árazásának az Aldi Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?

Új üzletkoncepció: Budapesten most először

Az üzlet egy teljesen új belsővel nyílik meg: az áruházlánc még inkább megkönnyíti a vásárlók tájékozódását az üzletben, és tovább erősíti az összetartozó árucikkek csoportosítását az eladótérben. A bejáratnál a friss részleg fogadja a vásárlót: zöldség-gyümölcs, friss hús és virág. Ezt követően az első sorban a napi fogyasztáshoz és főzéshez szükséges alapvető élelmiszerek találhatók, aminek köszönhetően egyszerűbb összeválogatni az alapanyagokat egy recepthez. Egymás mellé kerültek a papíráru, a tisztítószer és a kozmetikai termékek. A széles folyosókon nagy bevásárlókocsikkal is akadálytalan a közlekedés. Megnövelték a hűtők hosszát, így a kényelmi hűtött termékek a korábbinál legalább kétszer nagyobb helyen sorakoznak. Csökkent a nem élelmiszer jellegű árucikkek kínálata és eladótere, így az élelmiszeres részleg nagyobb területet kapott. Magyarországon jelenleg mindössze öt ilyen kialakítású üzlet működik, Budapesten ez az első.

Nyitási kedvezmények

A 48. budapesti üzlet nyitásának alkalmából a vállalat kizárólag ebben az egységében rendkívül kedvező áron kínál mintegy 100 terméket, többek között friss húsokat, tejtermékeket, zöldségeket, gyümölcsöket, játékokat, konyhai gépeket és bútorokat. A frissen, helyben sütött pékáru október 16. és 18. között egységesen 20% kedvezménnyel vásárolható meg.

A nyitás napján az minden vásárlónak 4 darab, egyenként 2000 Ft értékű kupont adnak ajándékba, amelyeket legalább 15 000 Ft értékű vásárlás esetén kizárólag ebben az üzletben lehet beváltani 2025. október 20. és november 16. között.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!