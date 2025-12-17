A foodora decemberben Cegléden is elindította kiszállítási szolgáltatását, ezzel 2025-ben már 21 új városban vált elérhetővé a platform.
Megelégelték a hatóságok a karácsonyi csomagkáoszt: súlyos intézkedést kapnak a nyakukba a futárcégek
A Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést indított a csomagküldő szolgálatok ügyfélszolgálatainak működésével kapcsolatban a megnövekedett fogyasztói panaszok miatt, különös tekintettel a kézbesítési késedelmekre.
Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatal vezetője bejelentette, hogy a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium utasítására megkezdték a futárcégek ellenőrzését. A vizsgálat hátterében a csomagkézbesítések késése miatt megszaporodott fogyasztói panaszok állnak.
"Az eljárások megkezdődtek, a hatóság vizsgálja, hogy a cégek ügyfélszolgálatai eleget tesznek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak, különösen a panaszkezelési és tájékoztatási kötelezettségnek" – közölte a főispán, aki hangsúlyozta, hogy a beérkező panaszokat kivizsgálják, és megtesznek minden szükséges lépést a vásárlók jogainak érvényesítése érdekében.
A kormányhivatal a fogyasztói bejelentések fogadására külön kommunikációs csatornát hozott létre. A panaszokat a csomagpanasz@bfkh.gov.hu email címen lehet benyújtani.
A hatósági fellépés időszerűségét jelzi, hogy az elmúlt időszakban különösen a DPD csomagküldő szolgálattal kapcsolatban érkeztek jelentős számban kifogások. A vásárlók arról számoltak be, hogy küldeményeik nem érkeztek meg a megadott határidőre, és a nyomkövető rendszerben sem kaptak megfelelő tájékoztatást a kézbesítés várható időpontjáról. Számos ügyfél jelezte, hogy csomagjaik a vállalat raktárában várakoznak, miközben az ügyfélszolgálat elérhetetlensége miatt nem tudnak információhoz jutni.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a DPD tájékoztatása szerint a problémák elsősorban a fővárosban jelentkeztek, ahol jelentősen megnövekedett a kézbesítendő csomagok mennyisége.
A GVH is vizsgálódik
A Gazdasági Versenyhivatal közlése szerint a hatóság kiemelten foglalkozik a csomagküldéssel kapcsolatos fogyasztói panaszokkal és piaci zavarokkal. Az elmúlt napokban több csomagküldő cég működésében is fennakadások jelentkeztek, amelyek kézzelfogható kárt és kellemetlenséget okoztak a fogyasztóknak. A GVH jelezte, hogy folyamatosan vizsgálja a helyzetet, és indokolt esetben él a versenyjogi eszközeivel.
A hivatalhoz az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett a csomagküldő szolgáltatásokkal összefüggésben. A GVH minden panaszt és jelzést megvizsgál, és ha jogsértés gyanúja merül fel, eljárást indít. Amennyiben az adott ügy nem tartozik a hatáskörébe, azt továbbítja az illetékes hatóságnak. A hatóság tájékoztatása szerint szükség esetén gyorsított ágazati vizsgálat vagy versenyfelügyeleti eljárás is indulhat, ha a piaci problémák rendszerszintűnek bizonyulnak, vagy a fogyasztók érdekei sérülnek.
Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke közölte, hogy a hivatal maga is érzékelte a csomagpontok körüli nehézségeket, különösen a karácsony előtti időszakban. Elmondása szerint a kapacitások nem mindenhol bizonyultak elegendőnek, ezért a GVH olyan megoldásokat keres, amelyek hosszabb távon javíthatják a fogyasztók helyzetét a csomagküldési és csomagátvételi szolgáltatások területén.
