Luxussá vált a szegény magyar ember kedvenc étele: dupla annyi lett a két hozzávaló ára 1 év alatt

Egy év alatt mind a zsír, mind a kenyér átlagára több mint 100 százalékkal emelkedett Magyarországon. De ez még csak a jéghegy csúcsa, számtalan élelmiszer van még, aminek az átlagára duplázódott 12 hónap alatt, és olyan is, ami 70-80-90 százalékkal drágább most. És ha mindez nem lenne elég, hónapról hónapra tovább folytatódik a drágulás. Novemberről decemberre például az uborkáért kértek el 15 százalékkal többet, pedig csak egy hónap telt el.

A fogyasztói árak 2022. decemberre 24,5 százalékkal voltak átlagosan magasabb Magyarországon, mint 2021 azonos időszakában. Ekkora történelmi csúcsra pedig évtizedek óta nem volt példa. Az hogy önmagában minden a negyedével drágult átlagosan, önmagában is borzasztó, ám ez még csak a jéghegy csúcsa, hiszen az élelmiszereknél az átlagos drágulás már 44,8 százalék volt.

De még ez sem a minket körülvevő húsbamarkoló valóság, az ugyanis akkor jön el, amikor még egy cikkellyel bentebb nézünk az adatok mögé. Ott ugyanis már bőven találni például olyan élelmiszereket, amiknek az átlagos fogyasztói ára több mint 100 (!) százalékkal emelkedett. Azaz konkrétan dupla annyiba került 2022 decemberében, mint 2021 decemberében. Mutatjuk is a legjobban dráguló termékek listáját.

Aranyáron a zsír és a kenyér

Az összesített adatok szerint a 2022-es decemberi hónap csúcsdrágulója a sertészsír lett, a 400-500 grammos kiszerelésű termékek átlagára ugyanis 115,3 százalékkal emelkedett. Tehát amíg 2021 decemberében 483 forintba kerültek átlagosan, addig múlt hónapra 1 040 forintba. De dobogós lett a 100kg kiszerelésű brikett és a vezetékes gáz köbmétere is, előbbi 113, utóbbi 109,9 százalékkal lett drágább.

100 százalék feletti drágulást produkált még ezen felül a vaj, a trappista sajt, a félbarna és a fehér kenyér is. De a top 10-be befért még a zsemle (91,2%), illetve a 12 és 20 százalékos tejföl is, előbbi 89,5, utóbbi 88,6 százalékos átlagos áremelkedésen ment át. Ha csak az élelmiszereket vizsgáljuk, akkor a top 10 legjobban dráguló közül 8 termék ide tartozik. Ezeket a 9. helyen a 1,5%-os ESL tej követi, ami 86,9 százalékkal drágább a vizsgált időszakban, miközben a sort a legjobban dráguló élelmiszerek 10-es listáján a tojás tartja, 10 darab ugyanis átlagosan 84,1 százalékkal volt drágább.

Ha kicsit matekozunk, akkor azt kapjuk, hogy a 10 legjobban dráguló élelmiszerből, ha mindből 1 egységnyit vásároltunk volna, akkor 2021 decemberében ez átlagosan 5 247 forintunkba került volna. Ehhez képest 2022 decemberére

a bevásárlásunk összege 10 613 forintra rúgna, azaz a növekedés mértéke 102 százalékos!

Teljesen alapvető élelmiszerekért kell tehát 80-90, de akár 100 százalékkal is többet fizetni manapság mint korábban. Ez ráadásul nem csak 1-2 termékre igaz, rengeteg élelmiszer ára több mint 50 százalékkal drágult, de sok a 60-70 százalékos drágulás is. Ezt mindenképp érdemes fejben tartani akkor, ha pusztán az átlagos drágulásról beszélünk. Nem a vásárlók készülékében van tehát a hiba, ha a boltokban úgy érzék valósággal kifosztják őket, hiba csupán 24,5 százalékos az országos, átlagos infláció.

Egy hónap alatt is jelentős a drágulás

Nem nagy meglepetésre, hónapról hónapra, azaz 2022 novemberéről decemberére a gázolaj és az autóbenzin átlagos ára nőtt leginkább. A kormány ugyanis ebben az időben törölte el a benzinár-sapkát. Ennek következtében a gázolaj litere 32,8, míg a 95-ös benziné 23,7 százalékkal emelkedett. Ezen felül azonban klasszikus élelmiszerek sem úszták meg a további jelentős drágulást, és a dobogó harmadik fokán már az uborka kilója szerepelt, 21,1 százalékos áremelkedéssel.

Olyannyira az élelmiszereké volt itt is a főszerep, hogy a havi 10 legjobban dráguló termék közül 7 itt is az volt. Nevezetesen, a zöldpaprika, a só, a pasztőrözött ESL tej, a sárgabarackdzsem, a trappista sajt, és a gyorsfagyasztott hasábburgonya. Tovább a 9. helyen lévő holtverseny miatt felfért még a 10. dráguló helyére a 4 csillagos szállodai éjszaka (2 főre) is.