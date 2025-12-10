2025. december 10. szerda Judit
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

A Palace kálváriája csak a kezdet volt: nem kegyelmez az UEFA, jöhetnek a tömeges kitiltások?

Pénzcentrum
2025. december 10. 12:43

Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklubtulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban, és március 1-jét jelölte meg végső határidőként a szabályoknak való megfelelésre - számolt be a BBC.

Az UEFA hétfőn körlevélben tájékoztatta a klubokat, hogy nem lesz haladék vagy kivétel a többklubtulajdonlásra vonatkozó szabályok alól. A döntés azt követően született, hogy a Crystal Palace-t korábban kizárták az Európa-ligából, és a Konferencia-ligába sorolták át.

A sportszervezet szabályai szerint két, azonos tulajdonosi körhöz tartozó klub nem szerepelhet ugyanabban az európai kupasorozatban. Konfliktus esetén a hazai bajnokságban alacsonyabb helyen végzett csapatnak kell elveszítenie a helyét.

Az UEFA a Sportdöntőbíróság (CAS) közelmúltbeli ítéletére hivatkozva hangsúlyozta, hogy a március 1-i határidő szigorúan kötelező érvényű. A Crystal Palace fellebbezése során a CAS megerősítette, hogy nincs lehetőség a határidő utáni megfelelésre.

Anglia
Crystal Palace
Piaci érték: 501,88M €
Edző: Oliver Glasner
Jelenlegi helyezés: #18
UEFA Europa Conference League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Fiorentina
4
2
0
2
6
3
3
6
18.
Crystal Palace
4
2
0
2
6
4
2
6
19.
HSK Zrinjski Mostar
4
2
0
2
7
8
-1
6
Adatlap létrehozva: 2025.12.10.

A Crystal Palace esetében a bíróság megállapította, hogy John Textor korábbi társtulajdonos meghatározó befolyással rendelkezett mind az angol klubnál, mind a francia Lyon csapatánál, amely szintén kvalifikálta magát az Európa-ligába. A Palace mellett az ír Drogheda United és a szlovák FC DAC 1904 is elvesztette helyét a Konferencia-ligában: mindhárom klub sikertelenül fellebbezett a CAS-nál.

A Crystal Palace fellebbezésében azt állította, hogy más klubok, például a Nottingham Forest és a Chelsea tulajdonosai kedvezményes elbánásban részesültek, és lehetőséget kaptak tulajdonosi struktúrájuk módosítására a március 1-i határidő után is. A CAS azonban elutasította ezt az érvelést.

Az UEFA mostani közleménye különösen fontos, mivel úgy tűnik, teljesen lezárja a március 1. utáni kiskapukat. Ez hatással lehet olyan klubokra, mint a Manchester United és a Nice, amelyek azonos tulajdonosi struktúrában működnek.
Címlapkép: Getty Images
#sport #kitiltás #európai konferencia liga #uefa #manchester united #chelsea #európa liga #crystal palace #nottingham forest

