Kemény ultimátumot küldtek a hokisok az olimpia rendezőinek: ha ez nem lesz megoldva, nem játszanak

Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő - jelentette ki Bill Daly, az észak-amerikai hokiliga helyettes biztosa - írta a BBC.

Daly "óvatosan optimista" azzal kapcsolatban, hogy a problémákat időben sikerül megoldani. A világ legnagyobb jégkorongligájának, az észak-amerikai NHL-nek a sztárjai várhatóan részt vesznek a jövő évi milánói-cortinai olimpián, ami 2014 óta az első szereplésük lenne a téli játékokon.

Kétségek merültek fel azonban a milánói Santagiulia Arénában található jégpálya méretével és minőségével kapcsolatban, ahol az építkezés még mindig nem fejeződött be, annak ellenére, hogy a játékok 2026. február 6-án kezdődnek. Mérkőzéseket a Milano Rho Arénában is rendeznek majd.

"Ha a jég játékra alkalmatlan, akkor alkalmatlan" – mondta Daly. "Nem akarok könnyedén beszélni erről. Valószínűleg már a játékok hivatalos kezdete előtt tudni fogjuk. Hogy mit teszünk akkor, az már egy másik kérdés. Nyilvánvaló, hogy ha a játékosok úgy érzik, a jég nem biztonságos, nem fogunk játszani. Ilyen egyszerű."

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség által jóváhagyott milánói pálya rövidebb, mint az NHL-ben előírt minimális méret, ami felvetette, hogy emiatt megnövekedhet a nagy sebességű ütközések száma. Az NHL játékosok szakszervezete szombaton közölte, hogy az aggodalmak inkább a jég minőségével, mint a méretével kapcsolatosak. Erről a múlt héten mi is beszámoltunk:

Daly szerint azonban a problémák nem megoldhatatlanok. "Felajánlottuk és igénybe is veszik a jégszakértőinket, technikusainkat és külső szolgáltatóinkat. Gyakorlatilag mindenkit odaküldünk, hogy segítsünk ezt olyan módon megoldani, ami elfogadható az NHL-sportolók számára. És óvatosan optimista vagyok, hogy ez eredményes lesz."