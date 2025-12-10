Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
Kemény ultimátumot küldtek a hokisok az olimpia rendezőinek: ha ez nem lesz megoldva, nem játszanak
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő - jelentette ki Bill Daly, az észak-amerikai hokiliga helyettes biztosa - írta a BBC.
Daly "óvatosan optimista" azzal kapcsolatban, hogy a problémákat időben sikerül megoldani. A világ legnagyobb jégkorongligájának, az észak-amerikai NHL-nek a sztárjai várhatóan részt vesznek a jövő évi milánói-cortinai olimpián, ami 2014 óta az első szereplésük lenne a téli játékokon.
Kétségek merültek fel azonban a milánói Santagiulia Arénában található jégpálya méretével és minőségével kapcsolatban, ahol az építkezés még mindig nem fejeződött be, annak ellenére, hogy a játékok 2026. február 6-án kezdődnek. Mérkőzéseket a Milano Rho Arénában is rendeznek majd.
"Ha a jég játékra alkalmatlan, akkor alkalmatlan" – mondta Daly. "Nem akarok könnyedén beszélni erről. Valószínűleg már a játékok hivatalos kezdete előtt tudni fogjuk. Hogy mit teszünk akkor, az már egy másik kérdés. Nyilvánvaló, hogy ha a játékosok úgy érzik, a jég nem biztonságos, nem fogunk játszani. Ilyen egyszerű."
A Nemzetközi Jégkorong Szövetség által jóváhagyott milánói pálya rövidebb, mint az NHL-ben előírt minimális méret, ami felvetette, hogy emiatt megnövekedhet a nagy sebességű ütközések száma. Az NHL játékosok szakszervezete szombaton közölte, hogy az aggodalmak inkább a jég minőségével, mint a méretével kapcsolatosak. Erről a múlt héten mi is beszámoltunk:
Daly szerint azonban a problémák nem megoldhatatlanok. "Felajánlottuk és igénybe is veszik a jégszakértőinket, technikusainkat és külső szolgáltatóinkat. Gyakorlatilag mindenkit odaküldünk, hogy segítsünk ezt olyan módon megoldani, ami elfogadható az NHL-sportolók számára. És óvatosan optimista vagyok, hogy ez eredményes lesz."
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
December közepéig el kell kezdenie az edzéseket az olimpiai bajnoknak, ellenkező esetben felbontják a szerződését.
A 29 éves labdarúgó nevét még nem közölték, annyit tudni, hogy két dolog miatt is körözik a rendőrök
