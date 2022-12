Súlyos dolog derült ki a bolti műfenyőkről: erről jobb, ha tudsz, mielőtt horror áron veszel egyet

Régen elmúltak már azok az idők, amikor a műfenyő egy szépnek közel sem nevezhető karácsonyi kiegészítő volt, az új, dekoratív változatok pedig egyre népszerűbbek hazánkban. Azonban korántsem biztos az, hogy ezzel a környezetünket védjük, hiszen körülbelül 20 éven keresztül kéne használnunk minden karácsonykor a megvett műfenyőnket, hogy kisebb környezeti lábnyomot hagyjunk, mint az igazi fenyőkkel. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy az igazi vagy a műfenyő-e a környezettudatosabb megoldás, illetve azt is kiderítettük, hogy mi is történik a meg nem vásárolt fákkal.

Már napok óta karácsonyi lázban él az egész ország, aminek kötelező tartozéka a karácsonyfa, azonban koránt sem mindegy, hogy igazi- vagy a műfenyő mellett tesszük le a voksunkat. A kérdés pedig, hogy melyik megoldás a környezetkímélőbb évről évre terítékre kerül.

Az IKEA tavaly karácsonykor készített reprezentatív kutatásából kiderült, hogy a magyarok közel fele (45,8 százalékunk) a mai napig a műfenyő mellett dönt, míg mindössze 36 százalékunk teszi le a voksát az igazi fa mellett. A többi vásárló földlabdás fenyőt vásárol (8,8 százalék), amely később visszaültethető a természetbe és csak a válaszadók 3,3 százaléka döntött az alternatív megoldások mellett, amik messze a legkörnyezetkímélőbbek a lehetőségek közül.

A mű- és az igazi fenyőknek egyaránt megvan a maga előnye és hátránya – vásárlói preferenciáktól és tárolási lehetőségektől függ, hogy melyik típus lehet a befutó, így ajánlani is inkább személyre szabottan, az igényeket, lehetőségeket figyelembe véve lehet

– árulta el a Pénzcentrumnak Farkas Mihály, az Örs vezér téri IKEA értékesítési vezetője. A tárolási lehetőségek pedig tényleg kulcskérdések lehetnek a műfenyő kérdésben. Ennek oka, hogy bár a műfenyő elméletben többször is használható, így akár még egy jó megoldásnak is tűnhet a laikusok számára, azonban koránt sem használjuk őket olyan hosszú ideig, hogy megtérüljön a befektetésünk.

A műfenyő vs igazi fenyő kérdésben 2009-ben készült egy életciklus-elemzés, ami kimutatta, hogy a Kínában gyártott műfenyő környezetterhelése az esetben van egálban a vágott fenyővel, ha 20 évig használjuk. Ez ritkán valósul meg, általában inkább 6 évig használják őket. Ráadásul legtöbb esetben PVC-ből készülnek, aminek a hulladékkezelése gyakorlatilag nem megoldott

– magyarázta el lapunk megkeresésére Urbán Csilla, a Humusz Szövetség elnöke. Azonban ahhoz, hogy egy műfenyő 20 éven keresztül legalább szolgáljon minket oda kell figyelnünk a megfelelő tárolásra és a rendeltetésszerű használatra is, de egy vágott fenyő esetében sem mindegy, hogy mit és honnan választunk.

Ha a vágott fenyő mellett döntünk

Surd egy aprócska, Zala megyei teleülés, ahol a lakosság 98 százaléka fenyőfatermesztéssel foglalkozik és évente közel 1 millió fát értékesítenek. A polgármester elmondása szerint ők kifejezetten igyekeznek csökkenteni a károsanyagkibocsátásukat, illetve a tőlük telhető legkisebb kárt okozni a természetben:

Próbálunk annyi fát elültetni, amennyit kivágunk, hogy folyamatosan legyen utánpótlás és ne károsítsuk a környezetet. Ezeket a fákat kifejezetten abból a célból ültetjük el, hogy karácsonyfának eladjuk őket, így a természetet sem károsítjuk meg

– hangsúlyozta lapunk megkeresésére Kanász János.

Vágott fenyő esetében érdemes hazai termesztésű fát választani, de van, ahol lehetőség van kép alapján kiválasztani, melyik fát szeretnénk, így csak azokat vágják ki, amelyikeket ténylegesen meg is vásárolják

– emelte ki a Humusz Szövetség elnöke, aki szerint ezzel a megoldással is csökkenthetjük a feleslegesen kivágott fák számát, ráadásul a károsanyagkibocsátás is kevesebb lesz, ha nem külföldről behozott karácsonyfát választunk. Arra viszont érdemes odafigyelnünk, hogy a különböző fenyők esetében változik az is, hogy mennyi idő alatt nőnek meg 1-1,5 méteresre legalább, hogy már el lehessen adni őket, és hogyan tároljuk azt az ünnepek alatt.

A nordmann fenyő a legkeresettebb fa, mivel nem hullik le a levele olyan hamar, mint társainak. Ezeket 3 éves korban ültetjük ki, majd 7-8 éven keresztül neveljük őket, addigra lesz körülbelül másfél méteres és tudjuk eladni őket. A lucfenyő és az ezüstfenyő már gyorsabban nő, ezek 5-6 év alatt megnőnek, azonban ez már egy olcsóbb kategóriába tartozik: részben a növekedése miatt, részben pedig azért, mert hamar elhullajtják a tűleveleiket a meleg lakásban

– mondta el Kanász János, aki elárulta, hogy szerencsére a földlabdás fenyők is évről évre keresettebbek, azonban rájuk is vigyáznunk kell és sokan nem szeretnek bajlódni az ültetésükkel a későbbiekben.

Lehet venni cserepes vagy földlabdás fenyőket is, amit kiültethetünk az ünnepek után. De ha ezzel nem akarunk foglalkozni, kölcsönözni is lehet. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy az ünnepeket túl is éljék a fenyők, azaz karácsony előtt inkább hűvösebb helyen tároljuk, fokozatosan szoktassuk a benti hőmérséklethez és utána is mielőbb, de fokozatosan vigyük ki. Bent semmiképp se radiátor vagy kályha mellett állítsuk föl

– hívta fel mindenki figyelmét Urbán Csilla, aki szerint még mindig a legjobb megoldás az, ha egy alternatív megoldás mellett döntünk.

Egyre népszerűbbek az alternatív karácsonyfák

Nem csak a fenti két opció létezik, ha szeretnénk környezettudatos karácsonyfát. Nagyon sok példát találni online is arra, hogyan lehet kreatív módon alternatív karácsonyfákat készíteni, amiket akár évről évre újra elővehetünk. A hangulatot így is meg lehet teremteni, és ha maradék anyagokból dolgozunk, akkor biztos, hogy ennek lesz a legkisebb ökológiai lábnyoma

– mondta el a Humusz elnöke, aki szerint az is jó megoldás lehet, ha van kertünk és az ott lévő fa feldíszítése mellett döntünk, amit akár szintén környezettudatos díszekkel is tele aggathatunk:

Ha pedig a kertben van fánk, akkor érdemes azt feldíszíteni (akár madáreleségként is funkcionáló díszekkel), de nagyobb beltéri növényünk is avanzsálhat karácsonyfává, nem muszáj fenyőnek lennie – zárta gondolatmenetét, amit lapunk megkeresésére az IKEA is alátámasztott. Farkas Mihály szerint ugyanis egyre többen választják a karácsonyi dekoráció ezen formáját:

Sokan nyúlnak különböző, kreatív megoldásokhoz. Ezek közé tartozik a könyvekből állított „fenyőfa”, vagy a falra, karácsonyfa alakjában felhelyezett izzósor, kevesen vannak, akik egyáltalán nem állítanak fát

– osztotta meg Farkas Mihály a tapasztalatait.

Azaz lényegében a legjobb megoldás, ha szeretnénk megtartani a karácsonyi hangulatot, miközben a környezetünkre is figyelünk, ha cserepes vagy földlabdás fát vásárolunk, amire vigyázunk az ünnepek alatt. Ha viszont mindenképpen ragaszkodunk a műfenyőhöz, akkor tároljuk azt megfelelően, hogy évtizedek múlva is elő tudjuk venni, így a legkisebb kárt okozva a természetben.

De hol vegyünk karácsonyfát?

Mostanra már szinte mindegyik nagyobb áruházban és piacon lehet már karácsonyfát vásárolni vágottat és földlabdásat egyaránt. A Pénzcentrum már korábban utánajárt annak, hogy milyen áron vehetünk fenyőt az IKEA-ban, az OBI-ban és az Auchanban.

A svéd bútoróriás az egyik legnépszerűbb, itt ugyanis egységesen 8990 forintért vehetjük meg a nordmann fenyőt, ráadásul, aki IKEA klubtag, annak egy 4500 forint értékű vásárlási utalványt is adnak a karácsonyfa mellé. Így kvázi féláron vehetjük meg a kiszemelt fát. Az pedig egyértelmű, hogy a magyarok előszeretettel élnek ezzel az akcióval:

A nagyfokú érdeklődés miatt elenyésző az a mennyiség, amit nem értékesítünk

- árulta el Farkas Mihály, aki hozzátette, hogy azoknak a fákat, amiket nem sikerül mégsem értékesíteni gondoskodik a cég a hulladékmentes feldolgozásáról.

Az OBI három különböző méretben és három árkategőriában árulja a legnépszerűbb karácsonyi alapkelléket. Sőt, jár mellé egy 10 százalékos kupon is, ami 15 ezer forintos, vagy afölötti vásárlás esetén válthatunk be az áruházban.

Az árak a következőképpen a alakulnak az OBI barkácsáruházakban:

100- 150 cm: 5599 forint

150- 175 cm: 6999 forint

175- 200 cm: 9499 forint

Az Auchanban hatalmas a választék, az áruházlánc ugyanis háromféle fenyőt árul különböző méretekben és mindegyik esetben elérhető konténeres változat is, azaz vásárolhatunk élő fenyőt, ráadásul ez a környezetvédőbb megoldás koránt sem kerül jelentősen többe, mint a hagyományos változat.

A nordmann fenyő esetében a 100-139 centis 4990 forintba, a 140-179 centi magasak 7990 forintba, a 180-229 centiméteresek 11490 forintba, a 230-299 centisek és a prima jelzésű, 160-199 centi magas darabok 16990 forintba kerülnek. Ha viszont konténeres fát szeretnénk, az már kicsit drágább: a 60-89 cm magasak kerülnek 9990 forintba, a 90-119 cm magasakért 12490 forintot kérnek, míg a 120-139 centisekért 12990-et.

Választhatunk a ezüst- és lucfenyőt is. Az ezüstfenyőből négyféle méretet tartanak:

100-145 cm, 5990 forintért

150-199 cm, 8990 forintért,

200-250 cm, 11990 forintért,

illetve 100-124 centis konténeres fenyőt is kérhetünk 7990 forintért.

A lucfenyő ennél már jóval kevesebbet kérnek:

a 75-124 cm-esek 3990 forintba,

a 125-149 cm-esek 4690 forintba,

a 150-199 cm-esek 5490 forintba,

míg a 200-250 centisek 6990 forintba kerülnek.

Ezen kívül szintén kapható a lucfenyő is konténeres kiszerelésben, 6490 forintért vehetünk meg egy 100-124 centi magas karácsonyfát.