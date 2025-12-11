2025. december 11. csütörtök Árpád
Siker célba találás cél elérés koncepció háttér - három dartsnyíl középen, bulls eye, darts, sport
Sport

Ma este indul a dartsvilágbajnokság: vajon letaszítják a trónról a 18 éves zsenit?

Pénzcentrum
2025. december 11. 17:45

Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét és megerősítse pozícióját a sportág vitathatatlan uralkodójaként - írja előzetesében a The Guardian.

Két évvel a mindent megváltoztató bemutatkozó torna után Littler címvédőként, világelsőként és a játék megkérdőjelezhetetlen titánjaként tér vissza Észak-Londonba. Az UK Open, a World Matchplay, a World Grand Prix bajnoka, kétszeres Grand Slam győztes és a Players Championship Finals nyertese több mint kétszer annyi ranglistapontot szerzett, mint legközelebbi versenytársa. Mindezt azonban elcserélné egy sikeres címvédelemért január 3-án, amivel az első játékos lenne Gary Anderson óta, aki meg tudja védeni világbajnoki címét.

Ki állíthatja meg őt? Az elmúlt hónapokban ellenállhatatlan aura alakult ki a fiatal király körül. Könyörtelen következetesség mindkét gyűrűn, a sorsszerűség érzése, amely megbénítja ellenfeleit és táplálja saját játékát, valamint a rendíthetetlen hit, hogy bármilyen helyzetből képes nyerni, bármilyen módon.

Minden egyes üldözője viseli a Littler elleni vereségek nyomait. Luke Humphries, a világranglista második helyezettje és elméletileg legközelebbi kihívója májusban győzött Littler ellen a Premier League döntőjében, de azóta három egymást követő döntőben maradt alul. Michael van Gerwen az utolsó 11 mérkőzésből nyolcat veszített ellene, köztük a tavalyi világbajnoki döntőt. Gerwyn Price hétszer egymás után szenvedett vereséget. Josh Rock pedig még soha nem tudta legyőzni.

Paradox módon a legnagyobb veszély Littler koronázására a verseny korai szakaszában lehet, a rövidebb formátumú játékokban, mielőtt a tinédzser fenomén felépíthetné lendületét. Tavaly Ryan Meikle és Ryan Joyce több gondot okozott neki, mint bárki más a torna későbbi szakaszában.

Ha a korona váratlanul lecsúszna, ki ragadhatná meg a lehetőséget? Humphries, Van Gerwen, Price és Rock tűnik a legesélyesebbnek, és hozzájuk adhatjuk a briliáns fiatal holland Gian van Veent, az egyetlen játékost, aki pozitív mérleggel rendelkezik Littler ellen a felnőtt körversenyeken.

Beau Greaves, a sportág valaha látott legnagyobb női tehetsége esetében érdemes visszafogni a lelkesedést még néhány napig. A Women's Series-en mutatott dominanciája rendkívüli, tehetsége félelmetes, és a múlt havi Grand Slam-en szoros mérkőzést játszott Anderson és Van Gerwen ellen. De még mindig tanulja a szakmát a nagy színpadon. Az első körben a kétszeres major-győztes Daryl Gurney ellen játszik.

Greaves felemelkedése, aki egyike az idei tornán rekordszámú öt női versenyzőnek, egy szélesebb tendencia szimbóluma a sportágban. A darts fokozatosan kitört hagyományos demográfiai korlátai közül és minden kontinensen gyökeret vert. A mezőnyben ott van a 18 éves Littler és a 71 éves veterán Paul Lim; Kenya és Argentína először képviselteti magát; a német szurkolók az idei torna jegyeladásainak negyedét teszik ki.

Az idei győztes a Sid Waddell Trófea mellett rekordösszegű, 1 millió fontos díjat vihet haza, ami a sportág történetének legnagyobb jackpotja, körülbelül kétszerese a Tour de France vagy a snooker világbajnokság győztesének járó díjnak.
Címlapkép: Getty Images
#sport #fiatal #london #verseny #díj #rekord #világbajnokság #nagy-britannia #darts

