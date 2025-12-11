A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség több ponton is módosította horgászrendjét. Mint kiderült, a változások célja a halfajok védelme és a strandolók biztonsága.
Ma este indul a dartsvilágbajnokság: vajon letaszítják a trónról a 18 éves zsenit?
Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét és megerősítse pozícióját a sportág vitathatatlan uralkodójaként - írja előzetesében a The Guardian.
Két évvel a mindent megváltoztató bemutatkozó torna után Littler címvédőként, világelsőként és a játék megkérdőjelezhetetlen titánjaként tér vissza Észak-Londonba. Az UK Open, a World Matchplay, a World Grand Prix bajnoka, kétszeres Grand Slam győztes és a Players Championship Finals nyertese több mint kétszer annyi ranglistapontot szerzett, mint legközelebbi versenytársa. Mindezt azonban elcserélné egy sikeres címvédelemért január 3-án, amivel az első játékos lenne Gary Anderson óta, aki meg tudja védeni világbajnoki címét.
Ki állíthatja meg őt? Az elmúlt hónapokban ellenállhatatlan aura alakult ki a fiatal király körül. Könyörtelen következetesség mindkét gyűrűn, a sorsszerűség érzése, amely megbénítja ellenfeleit és táplálja saját játékát, valamint a rendíthetetlen hit, hogy bármilyen helyzetből képes nyerni, bármilyen módon.
Minden egyes üldözője viseli a Littler elleni vereségek nyomait. Luke Humphries, a világranglista második helyezettje és elméletileg legközelebbi kihívója májusban győzött Littler ellen a Premier League döntőjében, de azóta három egymást követő döntőben maradt alul. Michael van Gerwen az utolsó 11 mérkőzésből nyolcat veszített ellene, köztük a tavalyi világbajnoki döntőt. Gerwyn Price hétszer egymás után szenvedett vereséget. Josh Rock pedig még soha nem tudta legyőzni.
Paradox módon a legnagyobb veszély Littler koronázására a verseny korai szakaszában lehet, a rövidebb formátumú játékokban, mielőtt a tinédzser fenomén felépíthetné lendületét. Tavaly Ryan Meikle és Ryan Joyce több gondot okozott neki, mint bárki más a torna későbbi szakaszában.
Ha a korona váratlanul lecsúszna, ki ragadhatná meg a lehetőséget? Humphries, Van Gerwen, Price és Rock tűnik a legesélyesebbnek, és hozzájuk adhatjuk a briliáns fiatal holland Gian van Veent, az egyetlen játékost, aki pozitív mérleggel rendelkezik Littler ellen a felnőtt körversenyeken.
Beau Greaves, a sportág valaha látott legnagyobb női tehetsége esetében érdemes visszafogni a lelkesedést még néhány napig. A Women's Series-en mutatott dominanciája rendkívüli, tehetsége félelmetes, és a múlt havi Grand Slam-en szoros mérkőzést játszott Anderson és Van Gerwen ellen. De még mindig tanulja a szakmát a nagy színpadon. Az első körben a kétszeres major-győztes Daryl Gurney ellen játszik.
Greaves felemelkedése, aki egyike az idei tornán rekordszámú öt női versenyzőnek, egy szélesebb tendencia szimbóluma a sportágban. A darts fokozatosan kitört hagyományos demográfiai korlátai közül és minden kontinensen gyökeret vert. A mezőnyben ott van a 18 éves Littler és a 71 éves veterán Paul Lim; Kenya és Argentína először képviselteti magát; a német szurkolók az idei torna jegyeladásainak negyedét teszik ki.
Az idei győztes a Sid Waddell Trófea mellett rekordösszegű, 1 millió fontos díjat vihet haza, ami a sportág történetének legnagyobb jackpotja, körülbelül kétszerese a Tour de France vagy a snooker világbajnokság győztesének járó díjnak.
Az MLSZ jelentése szerint a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban kapták a legkevesebb játékpercet a fiatal játékosok.
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.
A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Az UEFA megerősítette, hogy továbbra is szigorúan fellép a többklub-tulajdonlás ellen az európai kupasorozatokban.
Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.
Paul Pogba, a Monaco középpályása befektetett egy szaúd-arábiai tevefuttatási csapatba, ahol részvényes és nagykövet is lett.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
