Beszállt a karácsonyfa-háborúba az Auchan: ennyibe kerül idén a nordmann fenyő, lucfenyő, ezüstfenyő

Napról-napra nyitnak ki a fenyővásárok, most az IKEA és az OBI után az Auchan is meghirdette az akcióját: a nordmann fenyő 5 ezer és 17 ezer forint között kapható, de választhatjuk a kicsit olcsóbb lucfenyőt és az ezüstfenyőt is.

Az IKEA és az OBI áruház után az Auchan is megnyitotta a karácsonyfa-vásárát: három féle fát tudunk vásárolni magunknak különböző méretben, akár cserépben is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint a Pénzcentrum száguldó riportere kiszúrta, idén az áruházláncnál vásárolhatunk nordmann fenyőt, konténerben és vágottan egyaránt: a 100-139 centis 4990 forintba, a 140-179 centi magasak 7990 forintba, a 180-229 centiméteresek 11490 forintba, a 230-299 centisek és a prima jelzésű, 160-199 centi magas darabok 16990 forintba kerülnek. Ha viszont konténeres fát szeretnénk, az már kicsit drágább: a 60-89 cm magasak kerülnek 9990 forintba, a 90-119 cm magasakért 12490 forintot kérnek, míg a 120-139 centisekért 12990-et. Választhatunk a ezüst- és lucfenyőt is. Az ezüstfenyőből négyféle méretet tartanak: 100-145 cm, 5990 forintért

150-199 cm, 8990 forintért,

200-250 cm, 11990 forintért,

illetve 100-124 centis konténeres fenyőt is kérhetünk 7990 forintért. A lucfenyő ennél már jóval kevesebbet kérnek: a 75-124 cm-esek 3990 forintba,

a 125-149 cm-esek 4690 forintba,

a 150-199 cm-esek 5490 forintba,

míg a 200-250 centisek 6990 forintba kerülnek. Ezen kívül szintén kapható a lucfenyő is konténeres kiszerelésben, 6490 forintért vehetünk meg egy 100-124 centi magas karácsonyfát. Az Auchan fenyfőfa-árlistája. Fotó: Pénzcentrum Ehhez képest az IKEA-ban a mai naptól fogva egységesen 8990 forintért vehetünk fát, ráadásul, ha IKEA Family Klubtagok vagyunk, 4500 forintos ajándékutalványt is kapunk. De az OBI-ban is kedvezőbb valamivel az ajánlat: itt ugyanis a fa mellé jár egy 10 százalékos kupon is, amit 15 ezer forintos, vagy afölötti vásárlás esetén válthatunk be januárban. Az árak a következőképpen a alakulnak az OBI barkácsáruházakban: 100- 150 cm: 5599 forint

150- 175 cm: 6999 forint

175- 200 cm: 9499 forint

