Egyre több magyar mond le a karácsonyfáról: ezeket keresik a méregdrága fenyő helyett

A műfenyőket sem kímélte az infláció: a Pénzcentrumnak nyilatkozó áruházak szerint egyetlen év alatt jócskán megemelkedett a karácsonyi slágertermékek ára. Mint megtudtuk, a vásárlók egyre inkább a minőségi darabok felé kacsintgatnak, amelyek jó pár évig megoldják a karácsonyfa kérdését.

Tavalyhoz képest jócskén megemelkedhet a fenyőfa ára Magyarországon. Boross Dávid, az Oázis kertészet ügyvezetője korábban a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy szerinte az idén az import fenyők körülbelül 30 százalékkal meg fognak drágulni, amelyeket nem is méterenként, hanem inkább darabárban mérnek már az árusok.

Azt gondolom, hogy 7-10 ezer forint körül fog alakulni az átlagár, de újra mondom, hogy függ a mérettől, a beszerzéstől, valamint a munkaköltségektől is. Mind a szállítmányozás, mind a munkabér, mint pedig az euró árfolyama hatással van a faárakra, különösen persze az importot érinti ez

- magyarázta a szakember.

Az elszálló árak miatt egyre többen gondolják úgy, hogy az egyre drágább fenyőfa helyett egy műfenyőt állítanak karácsonykor. Ez kézenfekvőnek tűnik, hiszen egy jobb minőségű darab évekig szolgálhatja a családot. Azonban, mint a Pénzcentrumnak nyilatkozó üzletek elmondták: egyetlen év alatt elég durván felment ezeknek az ára is. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mely termékek lesznek ez idei karácsony slágerei, és azt is megkérdeztük, mi a helyzet a luxus műfenyőkkel.

Az Auchan érdésünkre közölte, hogy idén 25-féle műfenyővel várják vásárlókat, kínálatukban megtalálhatók a kanadai műfenyők, Actuel sajátmárkás fenyők vagy az olyan különleges műfenyők, amelyeken tobozok is láthatók. Hozzátették, tapasztalataik szerint a karácsony előtti utolsó 4-5 hétre koncentrálódik a fenyőfa-vásárlás, az idei évben is ez várható.

Mint a boltlánc kérdésünkre elárulta, a legnépszerűbb termékek a 150/180 centiméteres fenyőfák,az árakat tekintve pedig a 20-30 ezer forint közötti termékek a legkelendőbbek.

A legdrágább karácsonyfánk egy szibériai havas fenyő, ami 111 990 forintba kerül. Ugyan kedvelik ezt a terméket is a vásárlóink, de nem mondhatjuk azt, hogy nagy a kereslet ebben az árkategóriában

- magyarázta az Auchan.

November végén több mint 2100 találatot adott ki az eMAG.hu keresője a “műfenyő” szóra. Mint a cég a Pénzentrummal közölte: a kínálatban megtalálhatóak a kedvező árú kompakt, asztali műfenyők és a több százezer forintos típusok is, amelyek között akár 3 méter magas műfenyők is elérhetők. A legkülönlegesebb darabok közé a led világítással szerelt, műhóval díszített, akár a zöldtől eltérő színnel rendelkező típusok tartoznak. Az utóbbi években a különböző élethelyzetekhez igazodva már “sarok” és mennyezetre függeszthető műfenyőket is lehet kapni.

Mint kifejtették, az utóbbi években náluk a legkelendőbb méret a 180 centiméter magas műfenyő, amelyet a 210 centiméteres, illetve a 120 centiméter magas modellek követnek az eladott darabszám alapján. Árkategóriát tekintve a bruttó 10-15 ezer forint közötti árú műfenyők a legkelendőbbek, ezeket követik a 25 ezer forintnál olcsóbbak.

Sajnos az idei infláció a műfenyőket sem kímélte, 30-40 százalékkal emelkedtek az árak, így a tavalyi évhez képest már csak elvétve találni a legkelendőbb méretek közül 10 ezer forint alatti árfekvésű műfenyőt

- magyaráta az eMAG. Náluk a legdrágább modellek a 3 méter feletti, élethű 3D-hatású ágakkal rendelkező, az igazihoz megszólalásig hasonlító műfenyők. Ezeket a fenyőket a látogatói adatok alapján a vásárlóik nézegetik, viszont a méretek miatt csak kevesen engedhetik meg maguknak.

Kérdésünkre a Praktiker közölte, hogy idén 8 termékcsalád található meg a kínálatukban (Nordmann King, Christmas Top, Wonder White, Polymix, Normdann Supreme, Coney Island, Green Flame, Mini-Pine), ezen kívül egyedi termékek is elérhetőek. Ezek közül a barkácsáruház szerint mindig is népszerű volt a Nordmann King nevű modell, amit pántos ágkonstrukció és dús hatás jellemez. A legnépszerűbb méretek 90-től 180 cm-ig terjednek. A klasszikus zöld színű termék a legkelendőbb, de van fehér színben és havas hatású is műfenyőjük is.

A műfenyők szezonja náluk már november elején elindul és az utolsó pillanatig elég jelentős kereslet tapasztalható a termékek iránt. Az adatokból az látszik, hogy a legtöbben a 48-50. hét között vásárolják meg a műfenyőket.

Kérdésünkre elárulták, hogy ők 15-16 százalékos áremelkedést tapsztalnak a műfenyő-piacon.

A Praktiker kínálatában a legdrágább műfenyő egy 240 cm-es, beépített LED-es műfenyő, melynek ára 181 990 forint. Ez a termék csak egyes áruházaikban érhető el, és az eladásokon egyértelműen látszik, hogy réteg igény. A második legdrágább ennek a kisebb testvére, a 210 cm-es beépített LED-es műfenyő, ez a kínálatban 134 990 forintért érhető el. Ezen termék iránt már nagyobb kereslet tapasztalható, a vásárlók inkább ezt a típusú beépített LED-es fenyőt választják.

A Tescónál úgy látják, hogy az elmúlt néhány évben a vásárlók a drágább és nagyobb méretű műfenyőket részesítették előnyben, amik egyben minőségibbek is, mint más modellek.

Sajnos az alapanyagok és a szállítmányozás drágulása miatt a termékek árai emelkedtek, de továbbra is törekszünk arra, hogy elérhető áron kínáljuk vásárlóink számára a fenyőket

- közölte a sajtóosztály. Mint elárulták: a kínálatban 10 féle műfenyő van, a 60 cm-es mérettől a 210 cm-esig. A havas fenyő a legkülönlegesebb és legtrendibb darab, emellett kínálatukban elérhető idén a 150 cm-es fehér műfenyő is, ami újdonság.

A Tescóban november elejétől dec. 24-ig vásárolhatóak meg a termékek, és azt látják, hogy folyamatosan keresik őket a vásárlók. Az ünnepek után a megmaradt termékek kiárusításban kedvezőbb áron érhetők el vásárlóink számára (ez természetesen készlet- és áruházfüggő). A legdrágább műfenyőjük 42 799 forintba, mely törzsvásárlóinknak Clubcard kártyával kedvezményes áron, 29 890 forintért érhető el.

A vásárlók kedvelik a magasabb, sűrű és minőségi fákat, így az igényeket figyelembe véve főként ezeket forgalmazzuk. és ez a jellemzőbb. Az utóbbi években a változó vásárlói szokásokkal összhangban megváltunk az olcsóbb, gyengébb minőségű fáktól

- zárta a sajtóosztály.