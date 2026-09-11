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Vállalkozás

172 embert rúgnak ki ebből a gyárból: fájó döntés született, mi lesz a dolgozókkal?

MTI
2026. szeptember 11. 17:00

A térség textiliparát sújtó gazdasági nehézségek jeleként az elmúlt hetekben egy másik helyi üzem is csoportos létszámleépítést hajtott végre.

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A csökkenő megrendelések és a drasztikusan emelkedő bérköltségek miatt 172 dolgozójától válik meg a kézdivásárhelyi Zarah Modern készruhagyártó vállalat.

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A döntés nem érte váratlanul a piacot. Simon-Császár Antal, a székelyföldi vállalat vezérigazgatója szerint az elmúlt években folyamatosan próbáltak alkalmazkodni a megváltozott piaci környezethez, azonban a visszaeső rendelésállomány és a nyomott árak miatt a korábbi létszám fenntarthatatlanná vált. A cégvezető a nehézségek legfőbb okaként a romániai minimálbér folyamatos emelését jelölte meg, amely szavai szerint figyelmen kívül hagyja a vállalatok teherbíró képességét. Rámutatott arra, hogy míg 2020-ban 1346 lej (nagyjából 93 ezer forint) volt az országos nettó minimálbér, addig ez mára lényegében megduplázódott, elérve a 2699 lejt (mintegy 187 ezer forintot).

A romló tendencia a vállalat pénzügyi mutatóiban is egyértelműen visszatükröződik. A Zarah Modern a tavalyi, 2025-ös évet 3,1 millió lej (közel 220 millió forint) veszteséggel zárta. A cég árbevétele is elmaradt a 2024-es adatoktól, tavaly 136 millió lejt (mintegy 9,4 milliárd forintot) tett ki. A zsugorodás már az elmúlt években is megmutatkozott a létszámban, amely 2023 és 2025 között 1165-ről 972 főre apadt.

A probléma nem egyedülálló a kézdivásárhelyi ruhaiparban. Idén augusztusban egy másik jelentős helyi gyártó, a Secuiana is hasonló lépésre kényszerült, amikor 90 fős csoportos létszámleépítést jelentett be.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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