Bejelentette Kapitány István: több milliárd forintnyi kötvénymutyira derült fény - azonnal feljelentést tesz

Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a Waberer's Nyrt. közötti, több tízmilliárd forintos kötvényügyletek miatt. A gyanú szerint az állami fejlesztési bank a saját forrásköltsége alatti árazással finanszírozta a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó céget, ami akár tízmilliárd forintos kárt is okozhatott a költségvetésnek.

Kapitány István a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a tárca jelenleg is átvilágítja az állami pénzintézetek korábbi, nagy összegű finanszírozási döntéseit. Ennek keretében vizsgálták meg az MFB működését is, amelynél a Waberer's Nyrt. 2022-es, illetve 2026-os finanszírozásával kapcsolatban merültek fel súlyos aggályok.

Az állami tulajdonú MFB 2022-ben 111 millió euró, az idei évben pedig további 100 millió euró értékben jegyzett le Waberer's-kötvényeket, ami összesen mintegy 77 milliárd forintos volument jelent. A gyanú szerint a 2026-os, második ügyletnél a bank a saját forrásköltsége alatt biztosította a finanszírozást, az ebből fakadó veszteséget pedig a magyar állam egy költségvetésből finanszírozott kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül, az adófizetők pénzéből kompenzálta.

A két tranzakció között jelentősen átalakult a vállalat tulajdonosi szerkezete. A 2022-es, első finanszírozás idején a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST-csoport még csak megjelent a részvényesek között, a 2026-os, újabb 100 millió eurós kötvényjegyzéskor azonban már egyértelműen ő gyakorolta a többségi befolyást a társaság felett.

A minisztérium adatai alapján a konstrukció a teljes futamidő alatt akár tízmilliárd forintos terhet is jelenthet az államkasszának. A most induló hatósági vizsgálat feladata annak tisztázása, hogy jogszerű volt-e a cég finanszírozását bevonni az állami kamatkiegyenlítési rendszerbe, pontosan mekkora vagyoni hátrány érte az államot, és kit terhel mindezért büntetőjogi felelősség. A tárca minden rendelkezésére álló dokumentumot átad a hatóságoknak, és teljes körűen együttműködik a nyomozás során.

Címlapfotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA