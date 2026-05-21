Sikeres évet zárt Zsozeatya cége: a Zsizinátor Kft. árbevétele 2025-ben már meghaladta a 205 millió forintot
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Egyre több cég ismeri fel, hogy az adózási kérdésekben nyújtott támogatás a dolgozók felé, a pénzügyi transzparencia vagy akár a hatóságokkal való tudatos együttműködés versenyelőnyt is jelenthet. A Pénzcentrum most a hazai tanácsadó cégeket kérdezte arról, mennyire jellemző ma Magyarországon, hogy a vállalatok aktívan segítik dolgozóikat az adóbevallásban, mennyire transzparensek pénzügyi kérdésekben a dolgozók felé a cégek. A Deloitte, KPMG, Niveus és PwC szakértői arra is választ adtak, mit nyerhetnek a felek a nagyobb átláthatósággal.
Május nemcsak a személyi jövedelemadó bevallás határidejét hozza el, hanem a cégek számára is fontos határidők közelednek, így adózás szempontból a dolgozói és vállalati oldal számára is fontos ez az időszak. Hamarosan azoknak, akik ezt még nem tették meg, közzé kell tenniük az éves beszámolókat, amelyeket bárki megtekinthet. Ez a beszámoló akár a dolgozók számára is fontos információkat tartalmazhat munkáltatójuk bevételeiről, költéseiről, eredményeiről, vagy akár a tulajdonosoknak kifizetett osztalékokról. Kevesen látnak azonban a számok mögé, sok dolgozó a saját adóbevallásával sem igen foglalkozik. A munkáltatók pedig segítséget nyújthatnának dolgozóiknak az éves beszámolók értelmezésében, illetve az adóbevallási kérdésekben is, mely minden fél számára járhat előnyökkel.
A magyar dolgozóik felé kevésbé segítőkészek a munkáltatók
A szakértőket arról kérdeztük, mennyiben jellemző, hogy a hazai cégek segítséget nyújtsanak alkalmazottaiknak az adóbevallás elkészítéséhez, értelmezéséhez, a kedvezmények érvényesítéséhez, vagy felhívják a lehetőséget a visszatérítési lehetőségekre. Szücs Andrea, a KPMG Associate Partner szakértője szerint Magyarországon az alkalmazottak adóbevallási támogatása nem általános, de egyre elterjedtebb, főként nagyvállalatoknál és multinacionális cégeknél, de különösen ott, ahol a munkavállalóknak összetettebb a jövedelmi struktúrája.
Ez leginkább olyan magánszemélyeknél jellemző, akik külföldi kiküldetésben dolgoznak vagy külföldről érkeznek Magyarországra (ezt a nyelvi nehézségek is indokolják), illetve részvény alapú ösztönző programban, MRP-juttatásban részesülnek. Ezek a jövedelmek speciális adózási kérdéseket vetnek fel, ezért a cégek gyakran szerveznek belső tájékoztatást, adótanácsadói konzultációt vagy segítenek a bevallás elkészítésében
- mondta el a szakértő, aki hozzátette, hogy azoknál a magyar munkavállalóknál, akik csak hagyományos magyar munkabért kapnak, jellemzően ritkán nyújtanak céges segítséget. Ilyen esetben a NAV által elkészített adóbevallási tervezet általában megfelelő – a dolgozóknak elég, ha ellenőrzik és jóváhagyják azt Szücs Andrea szerint.
"Az alkalmazottak támogatása adóbevallásban több szempontból is előnyös lehet a cégeknek: csökkenti a hibák és mulasztások számát, javítja a dolgozói elégedettséget és lojalitást, valamint vonzóbbá teheti a céget a munkaerőpiacon is. Különösen fontos mindez a komplex ösztönzőkkel vagy nemzetközi munkaviszonnyal rendelkező dolgozók esetében" - mondta el a KPMG szakértője.
Dr. Paulik Laura, a Deloitte adóosztályának, magánszemélyek adózásával foglalkozó csoportjának szenior menedzsere elmondta lapunknak, hogy tapasztalataik szerint a kizárólag belföldi érintettségű esetekben inkább az adóév elején kerül sor egy átfogó tájékoztatásra a cégek által. Ennek apropója egyrészt az igénybe vehető kedvezmények érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok leadása a bérszámfejtés felé, másrészt a cafetérianyilatkozatok benyújtása, pl. amennyiben önkéntes kölcsönös pénztári hozzájárulás választható a vállalatnál - mondta a szakértő.
A cégek alapvetően inkább olyan helyzetekben nyújtanak tényleges támogatást munkavállalóiknak a magyar adóbevallást érintően a szakértő szerint, amikor valamilyen nemzetközi foglalkoztatási helyzet vagy külföldi érintettségű jövedelem fordul elő. "Nemzetközi foglalkoztatási helyzet esetén általában adótanácsadó bevonására is szükség van, mivel az adóköteles jövedelem meghatározásához és helyes bevallásához a nemzetközi egyezmények vizsgálata, és a legtöbb esetben a másik ország adószakértőivel történő egyeztetés is szükséges" - mondta el Dr. Paulik Laura.
Ahogy említettük, tapasztalataink szerint jelenleg az adóhatóság fókuszában vannak a vállalatok nemzetközi részvényprogramjai. Az ezekből származó jövedelmek adókezelése alapvetően a munkavállalók felelőssége, a kötelezettségek meghatározása és teljesítése azonban rendkívül összetett. Ennek kapcsán sok cég felismeri, hogy érdemes segítséget nyújtani az érintett munkavállalóik számára pl. adózási tájékoztatók, workshopok formájában, adótanácsadó igénybevételével
- mondta el a szakértő.
Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint bár korábban a cégeknek kötelező volt elkészíteni a munkavállalóik bevallását, ma már ez nem előírás és így nem is általános gyakorlat, ugyanakkor egyre több cég nyújt segítséget.
Sok esetben a bérszámfejtés áll a munkavállalók rendelkezésre konzultáció keretében, de a bevallás elkészítését jellemzően nem vállalják át. Ennek oka többek között, hogy az adózás alapvetően egyéni felelősség. Ugyanakkor a támogatás növeli a dolgozói elégedettséget és bizalmat. A munkavállalók például több nettó jövedelmet realizálhatnak, ha tudnak róla és élnek a kedvezményekkel. Ez indirekt módon a cég megtartó erejét is növeli
- mondta lapunknak a szakértő.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Honyek Péter, a PwC személyi jövedelemadóval foglalkozó tanácsadási csapatának igazgatója is azt erősítette meg, hogy a nemzetközi cégek a külföldi állampolgárságú, magyarul nem beszélő munkavállalóknak szoktak segítséget nyújtani a magyar adóbevallás elkészítéséhez. "Gyakran ezek a munkavállalók kiküldetés keretében az anyavállalattól érkeznek a magyar leányvállalathoz, így a munkabérük adózása sem egyértelmű kérdés. Ráadásul az ilyen személyeknek gyakran külföldön találhatóak a befektetései, amelyek a Magyarországra történő költözés miatt hazánkban válnak adóztathatóvá. Ezen kötelezettségek önálló teljesítése jellemzően nem várható el a külföldi munkavállalóktól" - mondta a szakértő.
Ugyanakkor a magyar munkavállalók részére a magyar társaságok elvétve biztosítanak segítséget az adóbevallás elkészítéséhez - tekintettel arra, hogy a bevallási tervezetet a NAV amúgy is elkészíti. Ehelyett a munkáltatók, más adóelőleg-levonásra köteles kifizetők az adóelőleg-nyilatkozat megtételét kérik a magánszemélyektől - hiszen, ha az adóelőleg-nyilatkozatok helyesek, akkor várhatóan a bevallási tervezet is az lesz. Elméletileg törvényi kötelezettsége a cégeknek, hogy az adóelőleg-nyilatkozat lehetőségéről és az adott vagy nem adott nyilatkozat következményeiről a magánszemélyeket tájékoztassák, de a legtöbb cég ezt egyszerűen a nyilatkozatminták elektronikus úton történő megküldésével intézi el
- mondta el a PwC szakértője.
A transzparencia a cégeknek is sok előnnyel járhat
Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat oldalán bárki megnézheti a cégek nyilvános beszámolóit. A legtöbb naptári éves cég számára május 31-e a határideje az éves beszámolók közzétételének. Ezekből a beszámolók sok információ kiderül, többek között az alkalmazottak átlagos létszáma, a nettó árbevétel, adózott eredmény, és akár az is, mennyit fordított a cég a dolgozók bérére az elmúlt évben. A cégek beszámolóit sokan az adott cég alkalmazottjaként, vagy álláskereséskor interjú előtt is le szokták kérni. A munkáltatók viszont ritkán teremtenek alkalmat, hogy ismertessék az egyébként is elérhető adatokat dolgozóikkal, pedig a transzparencia még előnyükre is válhatna.
Honyek Péter, a PwC szakértője elmondta, hogy tudomásunk szerint nem jellemző, hogy az alkalmazottak megnézik a munkáltatóik beszámolóját, vagy hogy a cég tájékoztatást ad eredményeiről a dolgozóinak. Ugyanakkor a vállalkozások beszámolóinak adatai mindenki számára elérhetőek, így a felkészült munkavállalók ezeket az adatokat megismerhetik - tette hozzá.
Szücs Andrea, a KPMG Associate Partner szakértője szerint az alkalmazottak pénzügyi tudatossága és érdeklődése a munkáltató eredményei iránt általában ott a legjellemzőbb, ahol a vállalati ösztönzők – például bónuszok, profitmegosztás vagy munkavállalói részvényprogramok – közvetlenül függenek a cég teljesítményétől, vagy ahol a dolgozók részvényesként is tulajdonosi szerepet töltenek be. "Ez a szemlélet különösen elterjedt azokban a vállalatokban, ahol a munkavállalók közvetlenül érdekeltek a vállalat sikerében, így természetes, hogy figyelemmel kísérik a vállalati beszámolók adatait, és értékelik a transzparens tájékoztatást" - mondta el a szakértő.
Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint természetesen nem lehet kizárni, hogy az alkalmazottak megnézzék a munkáltatóik beszámolóját. A szakértő úgy fogalmazott:
Bár fontos lenne, de általános tapasztalat, hogy sok cég sem kommunikálja közérthetően az eredményeit. Pedig a transzparencia növeli a bizalmat és az elköteleződést. A dolgozók jobban értik, milyen helyzetben van a cég, és miért születnek bizonyos döntések. Ugyanakkor egy növekedni kívánó cég számára elengedhetetlenül fontos, hogy az „employer branding”-et erősítse, ennek pedig egyik sarokköve a transzparens kommunikáció.
A cégek transzparensebb működéséhez hozzájárulhatnak az olyan EU-direktívák is, mint a rövidesen bevezetésre kerülő bértranszparencia irányelv. Bár nagyon valószínű, hogy a magyar implementációs folyamat nem fog megtörténni az eredeti határidőig - 2026. június 7-ig -, várhatóan 2027. január 1-ig átültetik a magyar jogrendszerbe. Addig is a cégek már megtehetik a szükséges lépéseket, hogy a bevezetendő jogszabályoknak megfeleljenek. Ha pedig a bérek terén egy transzparensebb működésre térnek át a cégek, és ennek meglátják az előnyeit, más téren is nagyobb hangsúlyt fektethetnek majd az átláthatóságra.
A cégek az új irányelv alkalmazása nyomán objektív bérstruktúrát alakíthatnak ki, csökkenhetnek a bérszakadékok, már a toborzás során jellemzővé válhat a bérsávok közlése. A munkáltatóknak továbbá fel kell készülniük arra, hogy tájékoztatni tudják a munkavállalóikat a bérszintjükről és a velük egy szinten dolgozók átlagbéréről.
Mutatjuk a szakértők tanácsait, hogyan kerülhetők el a súlyos hibák, pótdíjak, bírságok.
Financial Times: újabb kínai járműipari gigagyár terjeszkedhet Magyarországon - már meg is vetették a lábukat
A dinamikus nemzetközi nyitást a kínai piac telítődése is erősen indokolja.
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít
Így működik a tao rendszer 2026-ban: mutatjuk, mit kell tudni a tao pénz mértékéről, a társasági adó bevallásának és fizetésének menetéről, valamint a tao-felajánlás előnyeiről.
Komoly megtorpanás jön a magyar ingatlanpiacon: mindenki erre a lépésre vár, érdemes most vásárolni?
A kormányváltást követő bizonytalanság miatt akár fél-egy évre is lelassulhat a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac.
Mennyi az osztalék adó mértéke 2026-ban? Így változhat az osztalék adózása – Ennyi lesz idén a Richter, Telekom, OTP és MOL osztalék
Kell adózni az osztalék után? Mi határozza meg, mennyi osztalék jár? Mennyi osztalékot fizetnek a legnagyobb hazai cégek? Minden, amit a 2026-os osztalékfizetésekről tudni lehet.
Több mint 300 ezer magyart érint a hivatal legújabb figyelmeztetése: súlyos pénzeket bukhat, aki nem lép időben
Idén több mint 5,6 millió adózónak készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
A magyar étrend‑kiegészítők piaca ma a túlkínálat, az olcsó importkapszulák és a gyakorlatilag kontrollálatlan árverseny terepe.
A vállalkozások 63 százaléka jelölte meg a papírmunkát és dokumentumkezelést fő kihívásként.
A magyarországi beruházás egy több európai országra kiterjedő, 200 millió dolláros programnak része.
Kis mértékben visszaestek ugyan a távközlési cég bevételei, az ügyfélbázis nőni tudott.
Nem az a fő baj, hogy kivonulnak időnként cégek a rájuk vonatkozó krolátozások miatt, hanem az, hogy sokan meg sem érkeznek Magyarországra.
A tevékenység mostantól szigorú hatósági engedélyhez, legalább 150 millió forintos jegyzett tőkéhez és fizikai üzlethelyiséghez kötött.
Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást – ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a keresett férfi tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.
Felújíthatják Budapest egyik leghíresebb épületét: már csak Magyar Péter áldására vár az üzemeltető cég
A vállalat tavasszal újra benyújtotta az igényt, most az új kormány felállására, valamint a főváros költségvetési helyzetének tisztázódására várnak.
A vállalat részvényárfolyama csütörtökön 7,3 százalékkal erősödött. Ennek ellenére a papírok értéke az év eleji szinthez képest még mindig 44,4 százalékos visszaesést mutat-
Csillagászati összeget fizettek Bajnai Gordon cégéért: ez a leggazdagabb magyarnak se lenne aprópénz
A vállalat a tőzsdén kívüli, alternatív intézményi befektetések piacának egyik legfontosabb szereplője.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít