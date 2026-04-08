Gazdaság
Gazdaság

Itt a friss inflációs adat: megint nőni kezdett a drágulás Magyarországon

Pénzcentrum
2026. április 8. 08:30

1,8 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest. A legnagyobb drágulást a húskonzerv szenvedte el, de a szolgáltatások is komolyat drágultak.

2026. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak - erről írt legfrissebb adatközlésében a Központi statiszikai hivatal (KSH).

12 hónap alatt, 2025. márciushoz viszonyítva az élelmiszerek ára stagnált (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent), ezen belül a sütőipari lisztesárué 13,3, a büféáruké 9,7, a cukorka, mézé, illetve a halkonzervé 7,9-7,9, a friss hazai és déligyümölcsé 7,5, a házon kívüli étkezésé 7,4 és a jégkrémé 6,6%-kal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,1, a margariné 24,9, a burgonyáé 18,5, a sertészsiradéké 18,4, a vaj, vajkrémé 18,2, a tejtermékeké (sajt nélkül) 15,3, a liszté 13,4, míg a tejé 13,1%-kal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,1%-kal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 17,8, a belföldi üdülés 8,7, a sport, múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási szolgáltatás, valamint a járműjavítás-karbantartás 7,8-7,8%-kal. A szeszes italok, dohányáruk ára 5,5%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,2%-kal. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,9, az elektromos energiáért 2,4%-kal többet kellett fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 29,1, a motorkerékpárok 6,7, a használt személygépkocsik 4,4 és a szobabútorok 4,3%-kal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 6,0%-kal drágultak, a járműüzemanyag ára 3,0%-kal mérséklődött.

1 hónap alatt, 2026. februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1%-kal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6%-kal), ezen belül a jégkrém 1,3, a szalonna 1,2, az egyéb hús és a tea 1,1-1,1, a húskonzerv és a büféáruk 1,0-1,0, a tojás 0,8, az étolaj 0,3%-kal többe, a száraz hüvelyesek 3,6, a vaj, vajkrém 3,2, a kávé (bolti) 2,5, a sertészsiradék 2,1, a száraztészta 2,0, a cukor 1,8, a tartósított gyümölcs 1,6, a sertéshús, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,3-1,3, a tej 0,9, a csokoládé, kakaó 0,4%-kal kevesebbe került.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,2%-kal nőtt, ezen belül a teherszállítás 5,5%-kal többe, az utazás egyéb távolsági úti céllal 0,9%-kal kevesebbe került. A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a távfűtésé 18,4%-kal emelkedett, a vezetékes gázé 3,3%-kal csökkent (Tájékoztató). A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2%-kal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 0,4%-kal. A járműüzemanyagok ára 4,6%-kal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,9%-kal többe kerültek.
