fotó: Foodora
Vállalkozás

Kíméletlen harc indult a magyarok pénzéért: amerikai gigacég kebelezheti be az egész hazai ételrendelési piacot

2026. május 27. 15:01

A Foodorát tulajdonló Delivery Hero elutasította az Uber felvásárlási ajánlatát, aminek hatására a cég részvényárfolyama meredeken emelkedett: a piac most egy kedvezőbb ajánlatra számít. Egy esetleges üzlet pedig az egész európai, köztük a magyarországi ételkiszállítási piacot is jelentősen átalakíthatja - írta meg a G7.

Az Uber eredetileg részvényenként 33 eurós ajánlatot tett a Delivery Heróra, amelyben már így is 19,5 százalékos részesedéssel bír. A visszautasítás hírére a berlini központú vállalat részvényei csaknem 13 százalékkal drágultak. Ezzel az árfolyam megközelítette a 39 eurós szintet. A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy az amerikai óriásvállalat hamarosan egy ennél is magasabb összeggel próbálkozik újra.

Egy sikeres tranzakció tovább gyorsítaná az ételkiszállítási szektor globális konszolidációját. Az elmúlt időszakban a piacvezető amerikai DoorDash felvásárolta a brit Deliveroo-t. A Prosus befektetőcég pedig a holland Just Eat Takeaway-t szerezte meg. Ez a folyamat Magyarországon is érezteti a hatását. A Delivery Hero a korábbi Netpincér (ma Foodora) felvásárlásával van jelen a hazai piacon. A szektor másik nagy szereplőjét, a Woltot pedig a DoorDash vette meg két évvel ezelőtt.

Bár Magyarországon az Ubert elsősorban fuvarmegosztóként ismerik, a cég az Uber Eats révén a kiszállítási piacon is meghatározó. A Delivery Hero megszerzése hatalmas lökést adna az Uber európai terjeszkedésének. Ezzel a lépéssel az sem kizárt, hogy a Foodora márkanevet idővel az Uber Eats váltaná fel. A vállalat idén már elindította ételkiszállítási szolgáltatását több régiós országban, például Csehországban és Romániában. Emellett a Wolt által dominált északi piacokra is belépett.

A felvásárlások mellett a szektor másik meghatározó trendje a szolgáltatási portfólió bővülése. A nagy platformok ma már nemcsak készételt szállítanak ki, hanem egymáshoz kapcsolódó, ám eltérő üzletágakat is kiépítenek. Ennek jegyében az Uber a fuvarmegosztás és az ételrendelés mellett a szállítmányozási piacon is megjelent. A DoorDash pedig a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi házhozszállításával szélesítette a kínálatát.

#vállalkozás #élelmiszer #európa #magyarország #online #gazdaság #uber #felvásárlás #szállítás #vállalatok #ételfutár #piacok #ételkiszállítás #amerikai egyesült államok #foodora

