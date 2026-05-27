Győr-Moson-Sopron vármegyében szinte teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőkínálat pedig rohamosan szűkül, emiatt a hagyományos toborzási módszerek mára elégtelenné váltak.
Kíméletlen harc indult a magyarok pénzéért: amerikai gigacég kebelezheti be az egész hazai ételrendelési piacot
A Foodorát tulajdonló Delivery Hero elutasította az Uber felvásárlási ajánlatát, aminek hatására a cég részvényárfolyama meredeken emelkedett: a piac most egy kedvezőbb ajánlatra számít. Egy esetleges üzlet pedig az egész európai, köztük a magyarországi ételkiszállítási piacot is jelentősen átalakíthatja - írta meg a G7.
Az Uber eredetileg részvényenként 33 eurós ajánlatot tett a Delivery Heróra, amelyben már így is 19,5 százalékos részesedéssel bír. A visszautasítás hírére a berlini központú vállalat részvényei csaknem 13 százalékkal drágultak. Ezzel az árfolyam megközelítette a 39 eurós szintet. A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy az amerikai óriásvállalat hamarosan egy ennél is magasabb összeggel próbálkozik újra.
Egy sikeres tranzakció tovább gyorsítaná az ételkiszállítási szektor globális konszolidációját. Az elmúlt időszakban a piacvezető amerikai DoorDash felvásárolta a brit Deliveroo-t. A Prosus befektetőcég pedig a holland Just Eat Takeaway-t szerezte meg. Ez a folyamat Magyarországon is érezteti a hatását. A Delivery Hero a korábbi Netpincér (ma Foodora) felvásárlásával van jelen a hazai piacon. A szektor másik nagy szereplőjét, a Woltot pedig a DoorDash vette meg két évvel ezelőtt.
Bár Magyarországon az Ubert elsősorban fuvarmegosztóként ismerik, a cég az Uber Eats révén a kiszállítási piacon is meghatározó. A Delivery Hero megszerzése hatalmas lökést adna az Uber európai terjeszkedésének. Ezzel a lépéssel az sem kizárt, hogy a Foodora márkanevet idővel az Uber Eats váltaná fel. A vállalat idén már elindította ételkiszállítási szolgáltatását több régiós országban, például Csehországban és Romániában. Emellett a Wolt által dominált északi piacokra is belépett.
A felvásárlások mellett a szektor másik meghatározó trendje a szolgáltatási portfólió bővülése. A nagy platformok ma már nemcsak készételt szállítanak ki, hanem egymáshoz kapcsolódó, ám eltérő üzletágakat is kiépítenek. Ennek jegyében az Uber a fuvarmegosztás és az ételrendelés mellett a szállítmányozási piacon is megjelent. A DoorDash pedig a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi házhozszállításával szélesítette a kínálatát.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
címlapkép: Foodora
Milliós csekket és durva büntetést kockáztat rengeteg magyar: a NAV már postázza a figyelmeztetéseket
Súlyos bírságokat és akár az adószám törlését is kockáztatják azok, akik elmulasztják a május 31-i és június 1-i adóhatáridőket
Szabó András "Csuti" több mint 60 milliós osztalékot vett ki a vállalkozásából, amelynek elég komoly profitugrása volt a tavalyi évben.
Az adóhivatal már rég nem az a szerv, amelyik csak figyelmeztetés nélkül osztja a bírságokat, mégis sokaknak még ma is görcsbe rándul a gyomra, ha...
Elképesztő fogás egy magyar autópályán: milliós tételt rejtett a kamion, nem semmi, hogyan trükközött a külföldi sofőr
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M7-es autópálya sormási pihenőjénél ellenőriztek egy Bulgáriából Olaszországba tartó járműszerelvényt.
Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt haladéktalanul elindult a tiszaújvárosi üzembe.
Három év töretlen növekedés után először torpant meg a tartalomgyártásból élő WhisperTon Kft. cége.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Adózás szempontból a dolgozói és vállalati oldal számára is fontos ez az időszak.
Elképesztő profitrobbanás Zsozeatya cégében: ennyit vett ki vállalkozásából a magyar YouTube sztárja
Sikeres évet zárt Zsozeatya cége: a Zsizinátor Kft. árbevétele 2025-ben már meghaladta a 205 millió forintot
Rengeteg magyar munkahelye kerülhet bajba: ezzel a dologgal egyszerűen nem tudnak mit kezdeni, nagy ára lesz
A dolgozók több mint fele már munkában is használja a mesterséges intelligenciát, miközben az emberek 70%-a nem tudja megkülönböztetni az AI-generált tartalmakat a valóságtól.
Mutatjuk a szakértők tanácsait, hogyan kerülhetők el a súlyos hibák, pótdíjak, bírságok.
Financial Times: újabb kínai járműipari gigagyár terjeszkedhet Magyarországon - már meg is vetették a lábukat
A dinamikus nemzetközi nyitást a kínai piac telítődése is erősen indokolja.
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít
Így működik a tao rendszer 2026-ban: mutatjuk, mit kell tudni a tao pénz mértékéről, a társasági adó bevallásának és fizetésének menetéről, valamint a tao-felajánlás előnyeiről.
Komoly megtorpanás jön a magyar ingatlanpiacon: mindenki erre a lépésre vár, érdemes most vásárolni?
A kormányváltást követő bizonytalanság miatt akár fél-egy évre is lelassulhat a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac.
Mennyi az osztalék adó mértéke 2026-ban? Így változhat az osztalék adózása – Ennyi lesz idén a Richter, Telekom, OTP és MOL osztalék
Kell adózni az osztalék után? Mi határozza meg, mennyi osztalék jár? Mennyi osztalékot fizetnek a legnagyobb hazai cégek? Minden, amit a 2026-os osztalékfizetésekről tudni lehet.
Több mint 300 ezer magyart érint a hivatal legújabb figyelmeztetése: súlyos pénzeket bukhat, aki nem lép időben
Idén több mint 5,6 millió adózónak készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
A magyar étrend‑kiegészítők piaca ma a túlkínálat, az olcsó importkapszulák és a gyakorlatilag kontrollálatlan árverseny terepe.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.