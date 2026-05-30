2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
27 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy a forgalom az autópályán
Autó

Kezd megbénulni a pesti oldal a BL-döntő miatt: ráfázhat, aki most autóba ül

Pénzcentrum
2026. május 30. 15:33

Már a Bajnokok Ligája-döntő kezdése előtt órákkal komoly torlódások alakultak ki Budapest pesti oldalán, különösen a Puskás Aréna környékén. A forgalmi térképek szerint a Kerepesi út, a Hungária körút, a Stefánia út és több kapcsolódó főútvonal is erősen telített, miközben a rendőrség és a BKK korábban is jelentős lezárásokra figyelmeztetett. Aki teheti, inkább tömegközlekedéssel induljon útnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szombat esti UEFA Bajnokok Ligája-döntő miatt már a délutáni órákban látványosan megnőtt a forgalom Budapest több pontján. A közlekedési térképek alapján a legsúlyosabb helyzet a Puskás Aréna környezetében alakult ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A torlódások nem meglepőek, hiszen a hatóságok már napokkal korábban jelezték, hogy a BL-döntő miatt Budapest több kerületében jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe. A mérkőzés napján lezárások érintik a Puskás Aréna környékét, többek között a Kerepesi utat, a Dózsa György utat, a Stefánia utat, valamint a Hungária körút egyes szakaszait is. Ezekről a lezárásokról, forgalomkorlátozásokról korábban mi is beszámoltunk.

Kapcsolódó cikkünk:

A BKK korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntő és a kapcsolódó rendezvények idején a közösségi közlekedés jelenti a leggyorsabb és legegyszerűbb közlekedési módot a fővárosban. A közlekedési társaság sűrített járatokkal készül, miközben több terület csak gyalogosan vagy közösségi közlekedéssel közelíthető meg.

Az Útinform térképén jól látható, hogy a szurkolói zónák és a Puskás aréna környékén már nem lehet közlekedni. Forrás: ÚtinformAz Útinform térképén már most jól látható, hogy a szurkolói zónák és a Puskás aréna környékén lehetetlen autóval közlekedni. Forrás: Útinform

A forgalmi helyzet ráadásul nemcsak a stadion közvetlen környezetét érinti. A belváros több pontján, így az Andrássy út, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Deák Ferenc tér és a Károly körút térségében is időszakos korlátozások vannak érvényben, ami tovább terheli a pesti úthálózatot.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #bkk #autó #Budapest #tömegközlekedés #lezárás #forgalom #budapesti tömegközlekedés #puskás aréna #bl #uefa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:02
14:46
14:34
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
2026. május 29.
Kiderült az igazság a magyarországi home office-ról: rengeteg dolgozó él tévhitben, egészen más a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. május 30. szombat
Janka, Zsanett
22. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
3
2 hete
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
4
1 hónapja
Brutális árzuhanást jelentett be a Mol: ennyibe kerülnek majd az üzemanyagok
5
1 hónapja
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 13:03
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
Pénzcentrum  |  2026. május 30. 09:59
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
Agrárszektor  |  2026. május 30. 14:04
Csak úgy zúdul az import szamóca Magyarországra: ezt etetik velünk?