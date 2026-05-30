Kezd megbénulni a pesti oldal a BL-döntő miatt: ráfázhat, aki most autóba ül

Már a Bajnokok Ligája-döntő kezdése előtt órákkal komoly torlódások alakultak ki Budapest pesti oldalán, különösen a Puskás Aréna környékén. A forgalmi térképek szerint a Kerepesi út, a Hungária körút, a Stefánia út és több kapcsolódó főútvonal is erősen telített, miközben a rendőrség és a BKK korábban is jelentős lezárásokra figyelmeztetett. Aki teheti, inkább tömegközlekedéssel induljon útnak.

A szombat esti UEFA Bajnokok Ligája-döntő miatt már a délutáni órákban látványosan megnőtt a forgalom Budapest több pontján. A közlekedési térképek alapján a legsúlyosabb helyzet a Puskás Aréna környezetében alakult ki.

A torlódások nem meglepőek, hiszen a hatóságok már napokkal korábban jelezték, hogy a BL-döntő miatt Budapest több kerületében jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe. A mérkőzés napján lezárások érintik a Puskás Aréna környékét, többek között a Kerepesi utat, a Dózsa György utat, a Stefánia utat, valamint a Hungária körút egyes szakaszait is. Ezekről a lezárásokról, forgalomkorlátozásokról korábban mi is beszámoltunk.

A BKK korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntő és a kapcsolódó rendezvények idején a közösségi közlekedés jelenti a leggyorsabb és legegyszerűbb közlekedési módot a fővárosban. A közlekedési társaság sűrített járatokkal készül, miközben több terület csak gyalogosan vagy közösségi közlekedéssel közelíthető meg.

Az Útinform térképén már most jól látható, hogy a szurkolói zónák és a Puskás aréna környékén lehetetlen autóval közlekedni. Forrás: Útinform

A forgalmi helyzet ráadásul nemcsak a stadion közvetlen környezetét érinti. A belváros több pontján, így az Andrássy út, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Deák Ferenc tér és a Károly körút térségében is időszakos korlátozások vannak érvényben, ami tovább terheli a pesti úthálózatot.

