Jókora osztalékot vett ki a cégéből WhisperTon: nem semmi, mennyire jó biznisz lett a celebkedés

Három év töretlen növekedés után először torpant meg a tartalomgyártásból élő WhisperTon Kft. árbevétele. Az influenszer, polgári nevén Strenner Antal cége 2025-ben 43,45 millió forintot termelt, ami közel 17 százalékos visszaesés a 2024-es rekordévhez képest. Ennél viszont jóval súlyosabb, hogy az adózott eredmény 83 százalékkal zuhant, és csak alig több mint 5 millió forint maradt a végén.

WhisperTon a Dancing with the Stars legutóbbi győzteseként és Z-generációs tartalomgyártóként a magyar influenszer-szcéna egyik legismertebb arcává nőtte ki magát. A 2021 tavaszán alapított cégében egyedüli tulajdonos és ügyvezető, alkalmazottja nincs, a székhely pedig szülővárosában, Veszprémben található. A fő tevékenységi köre a reklámügynöki tevékenység, ami lefedi a divat-, tech- és kozmetikai márkákkal kötött szponzori szerződéseit - írta meg a Blikk.

A WhisperTon Kft. árbevétele 2022 óta stabilan emelkedett, 41,5 millióról 48,9 millióra, majd 2024-ben rekordszintű 52,037 millió forintra ugrott. A 2025-ös 43,45 millió forint így az első érdemi megtorpanás a cég történetében.

Megduplázódtak a költségek

Az igazi gond azonban nem is feltétlenül a bevétel-zuhanás, hanem a kiadási oldal. Az anyagjellegű ráfordítások közel duplájukra, 10,9 millióról 22,5 millió forintra ugrottak egyetlen év alatt. A személyi jellegű kiadások 5,3 millióról 6,6 millióra emelkedtek, az értékcsökkenési leírás 4,1 millióról 6,5 millióra nőtt, az egyéb ráfordítások pedig 1,5 millióról 2,6 millióra emelkedtek.

A csökkenő bevétel és a megugró költségek együttesen 30,1 millióról 6,5 millió forintra szorították le az üzemi tevékenység eredményét, a végén pedig 29,6 millió helyett már csak 5,1 millió forintos adózott eredmény maradt.

25 millió osztalék így is jutott

A drasztikus profitcsökkenés ellenére WhisperTon vett ki osztalékot a cégéből, 2025-ben egészen pontosan 25 millió forintot, amit vélhetően a korábbi évek pénzügyi tartalékaiból finanszírozott. A cég saját tőkéje egyébként 52,7 millió forintról 34,3 millióra apadt, a kötelezettségei pedig 6,7 millióról 24,3 millió forintra ugrottak, ebből 17,5 millió hosszú lejáratú tartozás. Ettől függetlenül a 21 milliós eredménytartalék azt mutatja, hogy a tulajdonos nem éli fel teljesen a cég pufferét, és továbbra is tudatosan próbál gazdálkodni.

A másik cég még nagyot hozhat

A tartalomgyártóról azért érdemes tudni, hogy egy másik vállalkozásban is van részesedése. A 2014-ben alapított Spark Trade Kft.-ben több mint 50 százalékos tulajdonrésze és vezető szerepe van.

A cég illatszer- és kozmetikai cikkek nagykereskedelmével foglalkozik, és bár 2025-ről még nem nyújtott be nyilvános beszámolót, a 2024-es eredménye látványos volt.