Életveszélyes állapotban lógott meg a kórházból egy angol focidrukker: a BL-döntő miatt tette kockára az életét

A Budapesti Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy brit futballszurkoló életveszélyes sérülést szenvedett egy rollerbalesetben. Kórházba szállították, de önként távozott a meccs miatt. A rendőrség jelenleg is keresi a sérültet.

Délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni a meccsre - áll a BRFK Facebook-posztjában.

A rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot, mert a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége.

A szombati eseményekről a BRFK hivatalos Facebook oldalán folyamatosan frissülő tájékoztatást ad, itt lehet követni a szurkolók mozgását és az esetleges rendbontásokat is. Korábban beszámoltunk már róla, hogy a rendőrség több esetben intézkedett már a pénteki napon is, este például egy tömegverekedés miatt, amit videóra is vettek a járókelők.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.