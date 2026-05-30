Már a Bajnokok Ligája-döntő kezdése előtt órákkal komoly torlódások alakultak ki Budapest pesti oldalán, különösen a Puskás Aréna környékén.
Életveszélyes állapotban lógott meg a kórházból egy angol focidrukker: a BL-döntő miatt tette kockára az életét
A Budapesti Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint egy brit futballszurkoló életveszélyes sérülést szenvedett egy rollerbalesetben. Kórházba szállították, de önként távozott a meccs miatt. A rendőrség jelenleg is keresi a sérültet.
Délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére önkényesen távozott a kórházból, mert mindenképpen el akart menni a meccsre - áll a BRFK Facebook-posztjában.
A rendőrök jelenleg is keresik, vele és hozzátartozóival is próbálják felvenni a kapcsolatot, mert a férfinak azonnali orvosi segítségre van szüksége.
A szombati eseményekről a BRFK hivatalos Facebook oldalán folyamatosan frissülő tájékoztatást ad, itt lehet követni a szurkolók mozgását és az esetleges rendbontásokat is. Korábban beszámoltunk már róla, hogy a rendőrség több esetben intézkedett már a pénteki napon is, este például egy tömegverekedés miatt, amit videóra is vettek a járókelők.
