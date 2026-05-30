Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, a legtöbb támogatást a DK kapta, a Kétfarkú Kutyapárt pedig veszteséges lett.
Drasztikus fordulat: hiába vásároltak náluk rengetegen, komoly veszteséget könyvelt el a Penny
Bár a Penny árbevétele több mint 8 százalékkal nőtt tavaly, a kiskereskedelmi lánc mégis közel egymilliárd forintos veszteséggel zárt. A negatív eredményhez jelentősen hozzájárult a több mint 19 milliárd forintos ágazati különadó, valamint a növekvő beszerzési és bérköltség - tudósított a HVG.
A német Rewe-csoporthoz tartozó Penny Market Kft. közel 562 milliárd forintos nettó árbevételt ért el az elmúlt évben. Ez a megelőző időszak 519 milliárdos forgalmához képest több mint 43 milliárd forintos növekedést jelent. A növekvő bevételek ellenére a vállalat adózott eredménye drasztikusan romlott. A korábbi 4,7 milliárd forintos nyereség tavaly majdnem egymilliárd forintos veszteségbe fordult át.
A veszteség hátterében elsősorban a megugró kiadások állnak. A legjelentősebb költségelem, az eladott áruk beszerzési értéke 9,5 százalékkal, 387,2 milliárd forintról 424,1 milliárdra emelkedett. Jelentősen nőttek a személyi jellegű ráfordítások is. Az átlagosan ötezer embert foglalkoztató cég bérköltsége 10,4 százalékos emelkedést követően elérte a 34,6 milliárd forintot.
A vállalat gazdálkodását mindezek mellett leginkább az ágazati különadó terhelte meg, amelynek összege 19,1 milliárd forintot tett ki. Ez a kötelezettség azt jelentette, hogy a boltláncnak tavaly naponta átlagosan több mint 52 millió forintos extra kiadással kellett számolnia.
