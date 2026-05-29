Elképesztő, mekkorát rakétázott egy év alatt Hosszú Katinka cége: százmilliós osztalékot vettek fel

A háromszoros olimpiai bajnok cége jelentős mínuszból állt talpra egyetlen év alatt: míg 2024-ben több tízmilliós vesztesége volt a vállalkozásnak, most már százmilliós osztalék kifizetése is "belefért".

Hosszú Katinka cége, a Katinka & Co. Kft. látványos fordulatot hajtott végre 2025-ben: a frissen közzétett beszámoló alapján a vállalkozás egy év alatt több mint 159 millió forinttal javította eredményét. Míg 2024-ben még 73,4 millió forintos veszteséggel zárt a társaság, addig 2025-ben már közel 86 millió forintos nyereséget termelt.

A cég árbevétele is jelentősen nőtt az elmúlt évben: az értékesítés nettó árbevétele a 2024-es 69,2 millió forintról 127,8 millió forintra emelkedett, ami közel 85 százalékos bővülésnek felel meg. Emellett az egyéb bevételek soron is számottevő növekedés látható: a korábbi 6 millió forint után tavaly már közel 15 millió forint folyt be ezen a jogcímen.

A legnagyobb változás a cég eredményességében figyelhető meg. A 2024-es beszámolóban még közel 80 millió forintos üzemi veszteség szerepelt, 2025-re azonban az üzemi tevékenység eredménye 89,4 millió forintos nyereségbe fordult. Ebben szerepet játszott az is, hogy a társaság több jelentős költségtételét érdemben vissza tudta fogni.

Az anyagjellegű ráfordítások a 49,6 millió forintról 26,5 millió forintra csökkentek, a személyi jellegű ráfordítások pedig 19,6 millió forintról 13,2 millió forintra mérséklődtek. Ennél is látványosabb az egyéb ráfordítások alakulása: itt a 2024-es 72,5 millió forintos összeg helyett tavaly már csupán 4,4 millió forint szerepelt.

A pénzügyi műveletek eredménye továbbra is pozitív maradt, bár a korábbi évhez képest valamelyest csökkent. Ez azonban nem befolyásolta érdemben a vállalkozás összképét, amely a veszteséges év után ismét stabil nyereséget tudott felmutatni.

A közzétett taggyűlési jegyzőkönyv szerint a Katinka & Co. Kft. 2025-ben 85,8 millió forintos adózott eredményt ért el, a tulajdonosok pedig 100 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá. A dokumentum alapján az osztalék nemcsak a tárgyévi profitból, hanem a korábbi években felhalmozott eredménytartalék terhére is kifizethetővé vált.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA