Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyben megismert információkról a Miniszterelnökségen 2026. május 19-én.
Gazdaság

Az utolsó pillanatban is rengeteg pénz szabadult fel az uniós tárgyaláson: erre költik majd a milliárdokat Magyarországon

Pénzcentrum/MTI
2026. május 30. 11:06

Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook-oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta: "minden centet hazahozunk".

"Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl. Tegnap még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk. Történelmi győzelem" - fogalmazott Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, pénteken Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnök a tárgyalás után tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró, közel 6000 milliárd forint felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal, ebben úgy tűnik, hogy a közösségi médián említett kétmilliárd euró is benne van, amiről ma reggel írt Magyar Péter.

Gigantikus pénzeső zúdul Magyarországra: megvan az egyezség, erre költhetik a felszabaduló 6000 milliárdot
A politikai egyezség értelmében a támogatások kiutalása nem automatikus: a folyósítás szigorú korrupcióellenes, igazságügyi és intézményi reformok határidőre történő, sikeres végrehajtásához kötött.

A sajtótájékoztatón a miniszterelnök elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13 százalékát kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni.

2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésére és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromoshálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új HÉV-szerelvények, a helyiérdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szintén a Facebook-oldalán közölte szombaton reggel, hogy ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után. Bejegyzésében úgy fogalmazott: ezek a pénzek "rettenetesen hiányoztak" a vidéki térségekből. Közölte: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. 

