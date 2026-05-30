Péntek este felülvizsgálta Magyarország államadós-besorolását az S&P Global Ratings.
Az utolsó pillanatban is rengeteg pénz szabadult fel az uniós tárgyaláson: erre költik majd a milliárdokat Magyarországon
Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook-oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta: "minden centet hazahozunk".
"Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl. Tegnap még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk. Történelmi győzelem" - fogalmazott Magyar Péter a Facebook-oldalán.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, pénteken Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnök a tárgyalás után tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró, közel 6000 milliárd forint felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal, ebben úgy tűnik, hogy a közösségi médián említett kétmilliárd euró is benne van, amiről ma reggel írt Magyar Péter.
A sajtótájékoztatón a miniszterelnök elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13 százalékát kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni.
2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésére és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromoshálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új HÉV-szerelvények, a helyiérdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szintén a Facebook-oldalán közölte szombaton reggel, hogy ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után. Bejegyzésében úgy fogalmazott: ezek a pénzek "rettenetesen hiányoztak" a vidéki térségekből. Közölte: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket.
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
Kiderült, miből gazdálkodtak a magyar pártok: valaki milliárdokat költött, más csúnyán ráfizetett a tavalyi évre
Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, a legtöbb támogatást a DK kapta, a Kétfarkú Kutyapárt pedig veszteséges lett.
Saját kérésére távozik a Horvát Nemzeti Bank (HNB) éléről Boris Vujčić, aki június elsejétől az Európai Központi Bank alelnöki tisztségét tölti be.
Gigantikus pénzeső zúdul Magyarországra: megvan az egyezség, erre költhetik a felszabaduló 6000 milliárdot
A politikai egyezség értelmében a támogatások kiutalása nem automatikus: a folyósítás szigorú korrupcióellenes, igazságügyi és intézményi reformok határidőre történő, sikeres végrehajtásához kötött.
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra
A miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt az elmúlt napokban, többek között hat ezer milliárd eurós forintos támogatás sorsáról.
Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A munkaerőhiány nemcsak a mezőgazdasági vállalkozások működését befolyásolja, hanem közvetlenül hat a termelés hatékonyságára is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 377,13 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel 131 452,70 ponton zárt csütörtökön.
Az arany ára kéthavi mélypontra süllyedt csütörtökön, miután az amerikai–iráni háború körüli bizonytalanság erősítette a dollárt, és felhajtotta az olajárakat.
Egy rövid, anonim kérdőív segítségével szeretnénk jobban megismerni az olvasói szokásokat és igényeket.
Megvan a pontos dátum, mikor fizethetünk euróval Magyarországon: egy óriási bökkenő nehezíti a nagy tervet
A Tisza-kormány gazdaságpolitikájának fókuszában az euró mielőbbi bevezetése áll. Ennek legfőbb hozadéka egy stabil makrogazdasági keretrendszer megteremtése lenne.
Dől a dominó: újabb titkos kormányhatározat szivárgott ki, gigantikus lyukat hagytak a költségvetésben Lázárék
Egy titkos kormányhatározat miatt legalább százmilliárd forinttal kevesebb jutott az idei költségvetésben a hazai autópályák rendelkezésre állási díjára
Olyan dolog történt a magyar gazdaságban, amire 30 éve nem volt példa: ez áll a gigantikus ugrás hátterében
Májusban a GKI fogyasztói bizalmi indexe egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott.
Milliárdos csalással bukott le egy hazai élsportoló: luxusautókat és méregdrága órákat is elvitt a hatóság
Több mint egymilliárd forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy összehangolt razzia során, a hálózatot egy egykori élsportoló irányította.
Újabb fordulat a devizapiacon: ritkán látott csúcsra ért a forint, rengetegen dörzsölhetik a tenyerüket
A forint jó teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi kommunikációja már egyértelműen a kamatcsökkentés lehetőségét vetítette előre.
Itt a bejelentés, máris új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit fog érni, ezért lesz különleges
A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.
Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei
A MOL megkapta a szükséges engedélyeket a tiszaújvárosi üzem helyreállításához - ez várhatóan hónapokig fog tartani.
Drámai határértéket lépett át az olaj világpiaci ára: bemondták a szakértők, ebből már nincs visszaút
Európában a földgázkészletek szintén nyomás alá kerültek.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.