Most jelentette be Magyar Péter: robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében - egy ember meghalt

Egy ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek, miután robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében. A tragédiáról Magyar Péter számolt be. Az illetékes vezetők már úton vannak a helyszínre.

A súlyos ipari baleset hírét Magyar Péter a Facebook-oldalán tette közzé.

Tájékoztatása szerint a létesítményben bekövetkezett robbanás egy halálos áldozatot követelt. Emellett több sérültet is súlyos állapotban ápolnak. A bejegyzésből kiderül, hogy a történtekre reagálva Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt haladéktalanul elindult a tiszaújvárosi üzembe.

A katasztrófavédelem a Telexnek azt mondta, több tűzoltóautó a helyszínre indult, és a mobil labort is odaküldték. Olvasónk szerint mentőhelikopter is ment a helyszínre.

A lap helyszíni információi szerint a robbanást nem hallották sokan a városban, mert másfele fúj a szél. De gyorsan terjednek a hírek, mert sok helyi lakos dolgozik a MOL Petrolkémia üzemében. Azóta folyamatosan jönnek a mentők, mentőhelikopterek, a gyárhoz közel lévő épületek közül volt, amelyiknek beszakadt az ablaka.