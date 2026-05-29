Magyar forint pénz, Nő egy marék bankjegyet szorongatva, Nagy címletek, Infláció és pénzügyi helyzet Magyarországon
Brutális összeget kaszált Köllő Babett cége: elképesztő, mennyi pénzt vitt haza idén a műsorvezető

2026. május 29. 15:33

Hatalmas növekedést produkált Köllő Babett vállalkozása egyetlen év alatt. A nyilvános cégbeszámoló szerint a Mismo Hungary Kft. árbevétele és profitja is látványosan megemelkedett az előző üzleti évhez képest. A cég több tízmillió forintos nyereséget termelt, miközben az üzemi eredmény is jelentős növekedést mutatott. 

Igen erős évet zárt üzletileg Köllő Babett cége, a Mismo Hungary Kft.  A 2025-ös üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló alapján a cég jelentős növekedést könyvelhetett el.

A beszámoló alapján a társaság nettó árbevétele a 2024-es évben elért közel 30 millió forintról több mint 48,8 millió forintra emelkedett 2025-ben, ami több mint 60 százalékos növekedést jelent egyetlen év alatt. A cég adózott eredménye szintén látványosan nőtt: míg 2024-ben ez a szám 20,5 millió forint volt, 2025-ben már már több mint 35,1 millió forintos profitot termelt a cég.

A számokból az is látszik, hogy a cég költségei ugyan emelkedtek, azonban ez nem fogta vissza az eredményességet. Az anyagjellegű ráfordítások 2,4 millió forintról 4,5 millió forintra nőttek, a személyi jellegű ráfordítások pedig 4,2 millióról 4,5 millió forintra.

A cég üzemi tevékenységének eredménye szintén kiemelkedően alakult: a 2024-es évi 22,6 millió forintról 38,6 millió forintra emelkedett 2025-ben. A pénzügyi műveletekből származó bevétel és ráfordítás továbbra sem volt jelentős, így az adózás előtti eredmény gyakorlatilag megegyezett az üzemi eredménnyel.

Köllő Babett cége 3,4 millió forintos adófizetési kötelezettség után több mint 35 millió forintos nyereséggel zárta az évet. A cég az osztalék kifizetéséről is döntött, az adózott eredményből összesen 12 millió forint került jóváhagyásra.

PÉNZÜGYI KISOKOS
Változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

