2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középkor és depresszió, Midlife Crisis. Szomorú középkorú nő néz félre ül az ágyon magányosnak érzi magát
Vállalkozás

Milliós csekket és durva büntetést kockáztat rengeteg magyar: a NAV már postázza a figyelmeztetéseket

MTI
2026. május 26. 13:25

Súlyos bírságokat és akár az adószám törlését is kockáztatják azok a cégek, amelyek elmulasztják a május 31-i és június 1-i adóhatáridőket – figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hatóság mintegy 400 ezer társaságtól vár tao-, és több mint 100 ezer vállalkozástól kiva-bevallást, a mulasztókat pedig idén is külön levélben emlékeztetik a kötelezettségeikre.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról (tao), és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról (kiva) - hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással vagy be sem nyújtották, hiszen egymillió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet - tették hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2026. június 1-ig kell az adót megfizetniük a vállalkozásoknak. A számviteli beszámolót május 31-ig a letétbe helyezés mellett közzé is kell tenni elektronikusan, az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszerben (OBR).

A NAV kiemelte, fontos, hogy ez a határidő idén vasárnapra esik.

A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő tao alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük: módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nemcsak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre - emlékeztetett a NAV.

Kapcsolódó cikkeink:

Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett: a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után: a NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat annak a cégnek, amelyik egyáltalán nem nyújtja be bevallását. Aki pedig a beszámolót nem teszi közzé határidőben első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot kaphat, de ha a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik, a NAV törli az adószámát.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A NAV számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket - tették hozzá.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #adóbevallás #NAV #adókedvezmény #bírság #adó #bevallás #cégek #vállalkozások #nemzeti adó és vámhivatal

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:42
14:31
14:20
14:13
14:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
2 hónapja
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
3
1 hónapja
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
4
3 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
4 hete
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 14:31
Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 13:01
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
Agrárszektor  |  2026. május 26. 14:28
Döbbenetes felfedezést tettek a madárinfluenzáról: ez mindent megváltoztathat