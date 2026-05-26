Szabó András "Csuti" több mint 60 milliós osztalékot vett ki a vállalkozásából, amelynek elég komoly profitugrása volt a tavalyi évben.
Milliós csekket és durva büntetést kockáztat rengeteg magyar: a NAV már postázza a figyelmeztetéseket
Súlyos bírságokat és akár az adószám törlését is kockáztatják azok a cégek, amelyek elmulasztják a május 31-i és június 1-i adóhatáridőket – figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hatóság mintegy 400 ezer társaságtól vár tao-, és több mint 100 ezer vállalkozástól kiva-bevallást, a mulasztókat pedig idén is külön levélben emlékeztetik a kötelezettségeikre.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról (tao), és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról (kiva) - hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással vagy be sem nyújtották, hiszen egymillió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet - tették hozzá.
2026. június 1-ig kell az adót megfizetniük a vállalkozásoknak. A számviteli beszámolót május 31-ig a letétbe helyezés mellett közzé is kell tenni elektronikusan, az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszerben (OBR).
A NAV kiemelte, fontos, hogy ez a határidő idén vasárnapra esik.
A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő tao alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük: módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nemcsak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre - emlékeztetett a NAV.
Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett: a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után: a NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat annak a cégnek, amelyik egyáltalán nem nyújtja be bevallását. Aki pedig a beszámolót nem teszi közzé határidőben első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot kaphat, de ha a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik, a NAV törli az adószámát.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A NAV számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket - tették hozzá.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Az adóhivatal már rég nem az a szerv, amelyik csak figyelmeztetés nélkül osztja a bírságokat, mégis sokaknak még ma is görcsbe rándul a gyomra, ha...
Elképesztő fogás egy magyar autópályán: milliós tételt rejtett a kamion, nem semmi, hogyan trükközött a külföldi sofőr
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M7-es autópálya sormási pihenőjénél ellenőriztek egy Bulgáriából Olaszországba tartó járműszerelvényt.
Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt haladéktalanul elindult a tiszaújvárosi üzembe.
Három év töretlen növekedés után először torpant meg a tartalomgyártásból élő WhisperTon Kft. cége.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Adózás szempontból a dolgozói és vállalati oldal számára is fontos ez az időszak.
Elképesztő profitrobbanás Zsozeatya cégében: ennyit vett ki vállalkozásából a magyar YouTube sztárja
Sikeres évet zárt Zsozeatya cége: a Zsizinátor Kft. árbevétele 2025-ben már meghaladta a 205 millió forintot
Rengeteg magyar munkahelye kerülhet bajba: ezzel a dologgal egyszerűen nem tudnak mit kezdeni, nagy ára lesz
A dolgozók több mint fele már munkában is használja a mesterséges intelligenciát, miközben az emberek 70%-a nem tudja megkülönböztetni az AI-generált tartalmakat a valóságtól.
Mutatjuk a szakértők tanácsait, hogyan kerülhetők el a súlyos hibák, pótdíjak, bírságok.
Financial Times: újabb kínai járműipari gigagyár terjeszkedhet Magyarországon - már meg is vetették a lábukat
A dinamikus nemzetközi nyitást a kínai piac telítődése is erősen indokolja.
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít
Így működik a tao rendszer 2026-ban: mutatjuk, mit kell tudni a tao pénz mértékéről, a társasági adó bevallásának és fizetésének menetéről, valamint a tao-felajánlás előnyeiről.
Komoly megtorpanás jön a magyar ingatlanpiacon: mindenki erre a lépésre vár, érdemes most vásárolni?
A kormányváltást követő bizonytalanság miatt akár fél-egy évre is lelassulhat a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac.
Mennyi az osztalék adó mértéke 2026-ban? Így változhat az osztalék adózása – Ennyi lesz idén a Richter, Telekom, OTP és MOL osztalék
Kell adózni az osztalék után? Mi határozza meg, mennyi osztalék jár? Mennyi osztalékot fizetnek a legnagyobb hazai cégek? Minden, amit a 2026-os osztalékfizetésekről tudni lehet.
Több mint 300 ezer magyart érint a hivatal legújabb figyelmeztetése: súlyos pénzeket bukhat, aki nem lép időben
Idén több mint 5,6 millió adózónak készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
A magyar étrend‑kiegészítők piaca ma a túlkínálat, az olcsó importkapszulák és a gyakorlatilag kontrollálatlan árverseny terepe.
A vállalkozások 63 százaléka jelölte meg a papírmunkát és dokumentumkezelést fő kihívásként.
A magyarországi beruházás egy több európai országra kiterjedő, 200 millió dolláros programnak része.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.