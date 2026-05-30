Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Gazdaság

Hatalmas bejelentést tett Kármán András: ekkor indulhatnak meg az uniós pénzek Magyarországra

2026. május 30. 13:32

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők; a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is - közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi, korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról.

Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt. A pénzügyminiszter a Facebook-bejegyzésében kiemelte: a megállapodás az uniós források három különböző területét érinti. A Covid-járvány és az azt követő energiaválság következtében felállított RRF esetében 10 milliárd euróról van szó, amiből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró kedvezményes kamatozású hitel.

A jogállamisági eljáráshoz kötött kohézió források esetében: 4,2 milliárd euró, az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó források esetében pedig 2,2 milliárd euró vissza nem térítendő forrás felszabadításáról született politikai megállapodás.

Kifejtette, hogy a nagyságrendileg 6000 milliárd forint a jelenlegi magyar költségvetés közel 13 százaléka. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. A következő időszak feladata, hogy ezt a lehetőséget kézzelfogható eredményekké alakítsuk - közölte.

A pénzügyminiszter jelezte, hogy az RRF-források esetében a következő lépés a felülvizsgált magyar program hivatalos benyújtása lesz, amelyet az Európai Bizottság várhatóan júniusban, míg az uniós pénzügyminisztereket tömörítő EcoFin-tanács júliusban tud majd elfogadni.

A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is.

"A megállapodást tehát rekord idő alatt tető alá hoztuk, és egyetlen napot sem késlekedünk a megvalósítással sem, mert Magyarország fejlődése, versenyképessége és a magyar emberek életminősége a tét" - írta a bejegyzésében Kármán András.

