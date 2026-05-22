Cigarettás dobozokkal és dobozokkal teli csomagtartó - Ez az igazi a KFOR-tól, Koszovó, 1999. Ez a kép történelmi gyűjteményünk része. Az akkoriban rendelkezésre álló digitális fényképezőgépek nagyon rosszak voltak, ezért a kép minő
Vállalkozás

Elképesztő fogás egy magyar autópályán: milliós tételt rejtett a kamion, nem semmi, hogyan trükközött a külföldi sofőr

Pénzcentrum
2026. május 22. 17:33

Hamis márkajelzésű zoknik, több millió hamis cigarettadoboz és cigaretta-filterpapír került elő egy bolgár kamionból az M7-es autópályán. A rakomány összetétele alapján a háttérben akár egy illegális „árnyékgyár” jellegű tevékenység is állhat. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M7-es autópálya sormási pihenőjénél ellenőriztek egy Bulgáriából Olaszországba tartó járműszerelvényt. a sofőr egy sorszám nélküli CMR fuvarokmányt adott át az egyenruhásoknak, amelyen tíz raklap zokni szerepelt, egy másik rovatban pedig további 18 raklapnyi, összesen 12 800 kilogramm áru volt feltüntetve árumegnevezés nélkül. A hiányos dokumentáció miatt a járőrök tételesen átvizsgálták a rakteret.

Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a zoknik Nike védjeggyel ellátott termékek, amelyek silány minősége és csomagolása alapján felmerült a hamisítás gyanúja, amit a védjegyek jogosulti képviselői megerősítettek.

A rakomány azonban ennél jóval többet rejtett. A pénzügyőrök a további raklapokat is átvizsgálták: 16 raklapon, 512 kartondobozban összesen 2 048 000 Marlboro feliratú cigarettásdobozt találtak, valamint 243 tekercs cigaretta-filterpapír is előkerült.

A dobozok vizsgálata során kiderült, hogy azok egytől egyig hamisak, amit a jogtulajdonosok képviselői is megerősítettek. A pénzügyőrök a teljes rakományt lefoglalták. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Az illegális és hamisított termékek nemcsak a jogtulajdonosoknak okoznak jelentős gazdasági károkat, hanem a fogyasztók számára is kockázatot jelentenek: a hamis ruházati termékek esetében előfordulhat, hogy az emberi bőrrel érintkezve egészségre ártalmas anyagokat tartalmaznak, míg az illegális dohánytermékek ellenőrizetlen körülmények között készülnek, ezért használatuk fokozott egészségügyi kockázatot hordozhat. A lefoglalt hamisítványok emellett sértik az érintett védjegytulajdonosok jogait és gyengítik a márkák piaci megítélését is.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #NAV #hamisítás #cigaretta #csempészet #márka #bűncselekmény #kamion #m7-es autópálya #nemzeti adó és vámhivatal #dohánytermékek

Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

