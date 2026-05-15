Megtakarítás

Komoly összegtől eshetnek el, akik erre nem figyelnek adóbevalláskor: rengeteg pénzt hagynak veszni

Pénzcentrum
2026. május 15. 15:30

Évente több milliárd forint adó-visszatérítéstől esnek el a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, mert elfelejtik kitölteni az szja-bevallásukhoz tartozó nyilatkozatot. Pedig ez a folyamat alig egy percet vesz igénybe. A május 20-i határidőig az érintetteknek érdemes ellenőrizniük a NAV által elkészített tervezetet. Ezzel elkerülhetik, hogy elveszítsék a befizetéseik után járó, akár több százezer forintos kedvezményt.

Az Ügyfélkapuval rendelkezők az eSZJA portálon könnyedén átnézhetik a bevallásukat, de a pénztártagoknak nemcsak a fizetendő vagy visszajáró adót fontos ellenőrizniük. Figyelniük kell az öngondoskodás után járó, 20 százalékos adó-visszatérítésre is - hívja fel a figyelmet az Önkntes Pénztárrak Országos Szövetsége (ÖPOSZ).

Ennek maximális összege 150 ezer forint, de más megtakarításokkal együtt akár a 280 ezer forintot is elérheti. Aki több pénztárban is tag, annak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik számlára kéri az utalást, mivel az összeg nem osztható meg. A NAV automatikusan az előző évi számlát ajánlja fel. Ennek azonban minden esetben feltétele, hogy az adott évben történjen tranzakció az érintett számlán.

A döntésnél érdemes mérlegelni a megtakarítási célokat. A nyugdíjpénztári számlára kért visszatérítés a hosszú távú, időskori megélhetést támogatja. Ez az összeg tíz év után adómentesen felvehető, és örökölhető is. Az egészségpénztári egyenleg ezzel szemben rövidebb távon és sokoldalúbban használható fel.

Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, hiszen mind az egészségpénztárak, mind a nyugdíjkasszák taglétszáma növekszik. Mindemellett az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke – amibe beletartoznak a befizetések, az elért hozamok és a jóváírt adókedvezmények is – az elmúlt év végére megközelítette az új rekordnak számító 2,5 ezer milliárd forintos szintet

– mondta Mohr Lajos, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnöke.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A családi egészségügyi kiadások mellett akár gyermekvállalásra, beiskolázásra, felsőoktatási költségekre vagy lakáshitel-törlesztésre is fordítható. A statisztikák szerint az adó-visszatérítést egyre többen kérik ez utóbbi, rugalmasabb formába. Ezzel párhuzamosan maguk a tagi befizetések inkább a nyugdíjpénztárakba érkeznek.

Bár a pénztárak népszerűsége és a megtakarítások állománya folyamatosan nő, az adókedvezmények kihasználtsága messze elmarad a lehetőségektől. Legutóbb a tagok mintegy 42 milliárd forintot kaptak vissza. Bár ez jelentős növekedés a korábbiakhoz képest, meg sem közelíti az elméletileg lehetséges 58 milliárdos összeget. A különbség részben abból adódik, hogy sokan túllépik a maximális visszatérítésre jogosító évi 750 ezer forintos befizetési határt, vagy eleve szja-mentesek.

A Pénztárszövetség becslései szerint azonban rengetegen pusztán figyelmetlenségből mondanak le a nekik jogosan visszajáró pénzről, mivel elmulasztják a nyilatkozat kitöltését.
