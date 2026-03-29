Adó 1 százalék felajánlás 2026-ban: itt a lista a jogosultakról - Közel az adó 1% nyilatkozat benyújtási határidő

2026-ban is dönthetünk személyi jövedelemadónk (SZJA) 1+1 százalékáról. Bár az állam a legtöbbeknek automatikusan elkészíti a NAV adóbevallás tervezet 2026-os változatát, az adó 1 százalék felajánlás továbbra is önkéntes nyilatkozathoz kötött. Mutatjuk a legfontosabb határidőket, a jogosult civil szervezetek listáját és a benyújtás pontos menetét az e-SZJA portálon, illetve a DÁP alkalmazáson keresztül.

Minden év tavaszán fontos teendővel szembesülnek a magyar adófizetők. Nem csupán az előző évi jövedelmeikkel kell elszámolniuk, hanem arról is dönthetnek, hogy befizetett adójuk egy részét milyen jó célra fordítsák. Bár az összeg egyénenként gyakran csak néhány ezer forint, a vallási közösségeknek, de még inkább a civil szférának ez szó szerint a túlélést vagy kulcsfontosságú projektek megvalósítását jelentheti.

Mikor van az 1%-os adó nyilatkozat 2026-os benyújtási határideje?

A legfontosabb dátum, amit minden adózónak be kell vésnie a naptárba: 2026. május 20. Ez a nap egyfelől a 2025-ös adóévre vonatkozó SZJA-bevallás határideje, másfelől eddig tehető meg az adó 1% felajánlása is. Fontos tudni, hogy ez a dátum mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy valaki egyéni vállalkozó, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) készíti el helyette az adóbevallását. Ha a bevallással és a technikai részletekkel kapcsolatban frissítésre van szükséged, ajánljuk figyelmedbe részletes Adóbevallás 2026 útmutatónkat.

A magyar adórendszerben az adó 1 százaléka valójában 1+1 százalékot jelent. Az egyik 1%-ot egy civil szervezetnek (alapítványnak, egyesületnek), a másik 1%-ot pedig valamelyik elismert vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (ami idén is a Nemzeti Tehetség Program) ajánlhatjuk fel.

Adó 1 százalék civil szervezetek listája: Kiknek ajánlhatjuk fel?

Az, hogy pontosan melyik szervezetnek szeretnénk felajánlani adónk egy kis részét, nem teljesen szabadon választható. Mint minden évben, 2026-ban is a közzétett, regisztrált és jóváhagyott civil szervezetek közül válogathatunk, ezeket a felajánlásra jogosultak listája tartalmazza.

Nem árt ellenőrizni, hogy az általad választott szervezet szerepel-e a listán, még akkor is, ha ugyanazt a kedvezményezettet választanád, mint korábbi években.

Évről évre kiesik ugyanis néhány szervezet a jóváhagyottak közül, a civil szektor ezen szereplőit a NAV oldalán elérhető, Kizárt civil szervezetek 2026 nevű adatbázisban találod. Csak olyan szervezetnek utalják ki a pénzt, amelyik előzetesen regisztrált az adóhivatalnál, és nincs köztartozása.

Adó +1 százalék lista: technikai számmal rendelkezők

A civil szervezetek támogatása mellett személyi jövedelemadónk további 1 százalékát, azaz a "+1 százalékot" a technikai számmal rendelkező, elismert vallási közösségeknek, vagy a kiemelt állami költségvetési előirányzatnak (amely hagyományosan a Nemzeti Tehetség Program) ajánlhatjuk fel.

Fontos technikai különbség a civil szférához képest, hogy az itt szereplő jogosultak nem a megszokott 11 jegyű adószámmal, hanem egy speciális, négyjegyű technikai számmal rendelkeznek, így a nyilatkozaton is ezt kell feltüntetni. Hatalmas könnyebbség az adózóknak, hogy a NAV ezeket a felajánlásokat – a civil 1%-kal ellentétben – évről évre automatikusan meghosszabbítja. Tehát ha korábban már nyilatkoztál valamelyik egyház javára, és azt időközben nem vontad vissza vagy módosítottad, a rendszer a NAV adóbevallás tervezet 2026-os jóváhagyásakor ezt automatikusan érvényesíti. A 2026-ban érvényes technikai számmal rendelkezők hivatalos és frissített listáját az adóhivatal honlapján lehet ellenőrizni.

Így történik az adó felajánlás 2026-ban – útmutató lépésről lépésre

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is a május 20-i adóbevallási határidő az adó 1%-áról való rendelkező nyilatkozat benyújtásának a határideje is. Azonban az elmúlt időszakok digitalizációs törekvéseinek hála, az adó felajánlás 2026-ban az eddiginél is egyszerűbb, ráadásul mindenki a számára leginkább kényelmes megoldást választhatja az alábbiak közül.

Online, az e-SZJA felületen

Ha van Ügyfélkapu azonosítód, az eSZJA weboldalon néhány kattintással megteheted a felajánlást. A rendszer okos, a vallási közösségeknek tett korábbi felajánlásokat (ha nem vonod vissza) automatikusan figyelembe veszi, a civil szervezeteknél viszont minden évben újra kell nyilatkozni.

DÁP (Digitális Állampolgárság) mobilalkalmazással

Az új applikáció segítségével már okostelefonról, biometrikus azonosítással is pillanatok alatt jóváhagyható a hatóságilag, előre elkészített adóbevallás, továbbá megtehető az 1%-ról szóló nyilatkozat.

Papír alapú felajánlás

Ha nem használsz elektronikus felületeket, a 25EGYSZA (tehát az előző adóévre vonatkozó) nyomtatvány kitöltésével is nyilatkozhatsz. Ezt postán vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is leadhatod, akár az adóbevallásoddal együtt, akár attól elkülönítve.

Munkáltatón keresztül

Ha a munkáltatód vállalja, rajta keresztül is intézheted a felajánlást. Ehhez a NAV oldaláról letöltött és kitöltött nyilatkozatot, vagy az eSZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozatot kell átadnod neki május 10-ig, lezárt borítékban. Figyelj rá, hogy a borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának!

Miért ne feledkezzünk meg az 1%-ról?

Az egyik leggyakoribb tévhit az adózók körében, hogy ha a NAV megcsinálja helyettük a bevallást (amit május 20-án automatikusan elfogadottnak tekintenek, ha nem nyúlunk hozzá), akkor az adó 1 százalék felajánlás is magától megtörténik.

Ez nem igaz! A NAV adóbevallás tervezet 2026-ban is csak a jövedelmi adatokat és az adókalkulációt tartalmazza. Arról, hogy kinek menjen a támogatás, kizárólag te dönthetsz. Ha csak némán elfogadod a tervezetet, de nem töltöd ki az 1%-os nyilatkozatot, a pénz a központi államkasszában marad.

Mi történik, ha elmarad az adó 1 százalék felajánlás?

Ha kicsúszol a május 20-i határidőből, a felajánlásod érvénytelen lesz. Ilyenkor a fel nem ajánlott adó 1% az állami költségvetésbe kerül. Évről évre óriási összeg ragad bent az államnál pusztán azért, mert sokan elfelejtenek nyilatkozni, vagy túl bonyolultnak gondolják a folyamatot. Ne hagyd elveszni a pénzed: szánj rá mindössze két percet, és támogass egy számodra fontos ügyet!

Mennyi pénzt jelent valójában az adó 1 százaléka?

Az SZJA-törvény (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról) értelmében minden adózó magánszemély a befizetett adójának 1+1 (vagyis összesen 2) százalékáról rendelkezhet teljesen önkéntes alapon. Hogy ez forintosítva pontosan mekkora összeget takar, az kizárólag attól függ, mennyi adót fizettél be az előző – jelen esetben a 2025-ös – adóévben szerzett adóköteles jövedelmeid után.

A képlet egyszerű: minél magasabb volt a hivatalos jövedelmed és a befizetett adód, értelemszerűen annál nagyobb anyagi segítséget jelent a kiválasztott kedvezményezettnek az adó 1 százalék felajánlás.