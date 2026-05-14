Több mint 300 ezer magyart érint a hivatal legújabb figyelmeztetése: súlyos pénzeket bukhat, aki nem lép időben
Idén több mint 5,6 millió adózónak készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, azonban több mint 300 ezer ember esetében hibát, hiányosságot vagy ellentmondást talált az adatokban. Az érintettek már értesítést kaptak a NAV-tól a szükséges javításokról.
A hivatal közleménye szerint azok, akik elektronikusan tartják a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyükre kapták meg az értesítést, míg a papíralapú ügyintézést választók postai úton kapják meg a részletes tájékoztatást. A NAV hangsúlyozta: a bevallási tervezeteket a rendelkezésére álló adatok alapján készítik el, ezért ha hiányos vagy hibás információ szerepel a rendszerben, azt az adózóknak kell javítaniuk legkésőbb május 20-ig.
A leggyakoribb problémák az adókedvezményekhez kapcsolódnak. Sok esetben például nem szerepel minden hónapra adat a munkáltatói bevallásokban az év közben igénybe vett kedvezményekről. Emiatt nem egyértelmű, hogy az érintett jogosult volt-e az adott kedvezményre.
A NAV példaként említette az első házasok kedvezményét, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapig jár. Gyakori hiba az is, hogy valaki a megengedettnél nagyobb összegű családi kedvezményt vett igénybe.
Sok adózó arról is megfeledkezik, hogy ha visszaigényelhető adója van, megadja a bankszámlaszámát vagy postacímét, ahová az összeget utalni lehet. A hivatal szerint már több mint 220 ezren elkezdték szerkeszteni a bevallásukat, de még nem véglegesítették azt. Emellett mintegy 200 ezren az 1+1 százalékos nyilatkozat kitöltését sem fejezték be.
A NAV figyelmeztetett: május 20-a után automatikusan a hivatal által készített tervezet válik érvényes bevallássá. Az 1+1 százalékos rendelkezéseket is eddig az időpontig kell véglegesíteni, különben a felajánlás érvénytelen lesz.
