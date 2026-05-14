2026. május 14. csütörtök Bonifác
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az adóbevallás kitöltése
Vállalkozás

Több mint 300 ezer magyart érint a hivatal legújabb figyelmeztetése: súlyos pénzeket bukhat, aki nem lép időben

Pénzcentrum
2026. május 14. 17:01

Idén több mint 5,6 millió adózónak készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, azonban több mint 300 ezer ember esetében hibát, hiányosságot vagy ellentmondást talált az adatokban. Az érintettek már értesítést kaptak a NAV-tól a szükséges javításokról.

A hivatal közleménye szerint azok, akik elektronikusan tartják a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyükre kapták meg az értesítést, míg a papíralapú ügyintézést választók postai úton kapják meg a részletes tájékoztatást. A NAV hangsúlyozta: a bevallási tervezeteket a rendelkezésére álló adatok alapján készítik el, ezért ha hiányos vagy hibás információ szerepel a rendszerben, azt az adózóknak kell javítaniuk legkésőbb május 20-ig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A leggyakoribb problémák az adókedvezményekhez kapcsolódnak. Sok esetben például nem szerepel minden hónapra adat a munkáltatói bevallásokban az év közben igénybe vett kedvezményekről. Emiatt nem egyértelmű, hogy az érintett jogosult volt-e az adott kedvezményre.

A NAV példaként említette az első házasok kedvezményét, amely a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapig jár. Gyakori hiba az is, hogy valaki a megengedettnél nagyobb összegű családi kedvezményt vett igénybe.

Kapcsolódó cikkeink:

Sok adózó arról is megfeledkezik, hogy ha visszaigényelhető adója van, megadja a bankszámlaszámát vagy postacímét, ahová az összeget utalni lehet. A hivatal szerint már több mint 220 ezren elkezdték szerkeszteni a bevallásukat, de még nem véglegesítették azt. Emellett mintegy 200 ezren az 1+1 százalékos nyilatkozat kitöltését sem fejezték be.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A NAV figyelmeztetett: május 20-a után automatikusan a hivatal által készített tervezet válik érvényes bevallássá. Az 1+1 százalékos rendelkezéseket is eddig az időpontig kell véglegesíteni, különben a felajánlás érvénytelen lesz.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #bankszámla #adóbevallás #NAV #adókedvezmény #szja #bírság #adó #pénzügyek #nemzeti adó és vámhivatal #nav bevallási határidők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:29
17:15
17:01
16:43
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
2026. május 14.
Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
1 hónapja
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
3
3 hete
Hatalmas botrány van kibontakozóban a magyar főváros határában: kiderült, mit titkolt eddig a gigaberuházó a lakosság elől
4
2 hónapja
Titkos fegyvert vetett be a magyar adóhivatal: már azelőtt lebuktatják a trükközőket, hogy egyáltalán beadnák a bevallást
5
1 hónapja
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök április közepétől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 16:01
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 14:50
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Agrárszektor  |  2026. május 14. 16:32
Sok gazda végleg lehúzhatja a rolót, ha nem kapja meg a beígért pénzt
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm