A frissen díjazott fiatal színészek teljes egészében felajánlották a pénzjutalmukat.
Millióktól eshet el, aki most nem lép: heteken belül elfogyhat az ingyenpénz, nem biztos, hogy lesz még
Felgyorsult az Otthonfelújítási Program iránti érdeklődés, így a rendelkezésre álló keret a vártnál jóval hamarabb kimerülhet, írja a G7.
Túllépte a 70 milliárd forintot az energetikai Otthonfelújítási Programra beadott pályázatok összesített értéke a szakminisztérium friss adatai szerint, így a program kerete hamarosan kimerülhet.
A 2024 júliusában indult konstrukció kezdetben nem váltott ki kiugró érdeklődést, azonban a tavaly októberi módosítások után jelentősen felpörgött a pályázási kedv. Ennek következtében egy évvel a hivatalos határidő előtt közel kerültek a teljes keret eléréséhez.
Bár az uniós forrásokból összesen 108 milliárd forint áll rendelkezésre, az keretösszege 73 milliárd forint, amelyből 67 milliárd jut vidéki, 6 milliárd pedig fővárosi pályázókra.
Az adatok szerint tavaly októberig 8400 igénylés érkezett, összesen 47 milliárd forint értékben. Azóta viszont mindössze 4,5 hónap alatt további legalább 23 milliárd forintra nyújtottak be pályázatokat. Míg a program első 15 hónapjában havi átlagban 3,1 milliárd forintnyi igény érkezett, az elmúlt hónapokban ez az összeg már 5,1 milliárdra nőtt.
Ha ez az ütem fennmarad, akkor a teljes, 73 milliárd forintos keret akár egy hónapon belül is kimerülhet, jóval a 2027 márciusi határidő előtt.
A kereslet növekedésének egyik fő oka a feltételek enyhítése és az igényelhető összeg növelése. Korábban legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 3 millió forint kamatmentes hitel volt elérhető egymillió forintos önerő mellett, októbertől azonban ez 5 millió forint támogatásra és 5 millió forint hitelre nőtt, miközben az önerő 500 ezer forintra csökkent.
Eddig 6400 nyertes pályázó kapott összesen 30 milliárd forintot, ami alapján az egy pályázatra jutó átlagos támogatás 4,69 millió forint.
A program feltétele, hogy a beruházások legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást eredményezzenek, ami a gyakorlatban jelentős rezsicsökkenést jelenthet, és akár a felvett hitel törlesztését is megkönnyítheti.
A támogatás 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére használható fel, többek között nyílászárócserére, szigetelésre, valamint a fűtési és melegvíz-rendszerek modernizálására.
Magyarországon mintegy 2,5 millió családi ház található, amelyek közül legalább a fele felújításra szorul, a potenciális pályázói kör pedig körülbelül 1,5 millió ingatlanra tehető. A program eredetileg nagyjából 20 ezer ház felújítását célozta, de a feltételek módosítása miatt a végső szám ennél alacsonyabb lehet.
A szakértők szerint a program jelenlegi formájában inkább egyfajta tesztnek tekinthető, és hosszabb távon indokolt lenne a kiterjesztése, mivel a háztartások többsége önerőből nem tud jelentős energetikai korszerűsítést végrehajtani, miközben a tömeges felújítás országos szinten is jelentősen csökkenthetné az energiafelhasználást.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
Az elmúlt két évtized folyamatait vizsgálva kiderül, hogy a hazai életkilátások javulása drasztikusan lelassult.
Meglepő fordulat: a kormány határozatlan időre felfüggesztette a jelentkezést a 100 milliárdos támogatási programra
Határozatlan időre, még a megnyitása előtt felfüggesztették az Otthoni Energiatároló Program (OETP) második pályázati ütemét.
Sok lakásvásárló álma valósulhat meg hamarosan? Kiderült, mítosz-e a lufi kipukkadása, jöhet-e árcsökkenés
A hitelprogramhoz kapcsolódó kezdeti roham mára egyértelműen lecsengett, amit a tranzakciószámok jelentős visszaesése is mutat.
A háztartások villanyszámlája sokszor magasabb a szükségesnél, pedig néhány egyszerű változtatással jelentős megtakarítás érhető el.
Hiába reménykedtek a magyarok, átmeneti volt a fellendülés: komoly figyelmeztetés érkezett, ebbe beleremeghet a gazdaság
Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent.
Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: áresés indult ennél a keresett ingatlantípusnál, dörzsölhetik a tenyerüket a vásárlók
A legfrissebb adatok és az állami otthonteremtési programok hatásai alapján a lakótelepi lakások piacán már most egyértelműen érezhető a drágulás lassulása.
A MOHU célja, hogy minden szükséges információ egy helyen, áttekinthetően és felhasználóra szabottan jusson el a háztartásokhoz.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 7 körzetben 2026-ban
A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 9,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
A tél nyomot hagy a kertben, ezt ne feledjük. Elsárgult levelek, letört ágak, elöregedett növényi részek gyűlnek össze mindenhol.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.
Hihetetlen fordulat az albérletpiacon, olyan történik az árakkal, amire sokan nem voltak felkészülve
Budapesten az elmúlt hat hónapból négyben csökkentek a bérleti díjak havi összevetésben.
Végre fellélegezhetnek a magyar vásárlók: megérkezett a várva várt árzuhanás az ingatlanpiacon, azonnal megindult a roham
A tavalyi, hektikus lakáspiaci év után 2026-ban nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb működés jöhet a magyar ingatlanpiacon az OTP szerint.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan működik az előtörlesztés az Otthon Start hitelnél, és pénzügyileg mikor lehet ésszerű döntés a hitel idő előtti visszafizetése.
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
A MOHU információi szerint három kerületben már lezárult a lomtalanítás 2026-ra és további háromban a tavasz folyamán történik majd.
Több támogatási programot is elindított a társasházak számára az egyik fővárosi önkormányzat.
Olyan hírt kaptak a lakásvásárlók, amire aligha számíthattak: elkezdtek esni az árak - ezek az ingatlanok érintettek
A piaci erőviszonyok egyértelműen a vásárlóknak kedveznek.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum került ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 6 körzetben 2026-ban
A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.