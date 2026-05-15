Miközben a szektor képviselői üdvözlik a miniszteri döntést, a gazdasági szakemberek a hatósági árak azonnali kivezetését követelik.
Komoly megtorpanás jön a magyar ingatlanpiacon: mindenki erre a lépésre vár, érdemes most vásárolni?
A kormányváltást követő bizonytalanság miatt akár fél-egy évre is lelassulhat a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac. A befektetők és a vállalatok egyaránt kivárnak. A nem sürgős beruházásokat elhalasztják, amíg az új gazdaságpolitikai irányok egyértelművé nem válnak.
A politikai környezet átalakulása szinte megbénítja a piacot, mivel a szereplők elnapolják a halasztható döntéseket - mutatott rá Weitzel Zsolt, a REMAX Hillside partnere és értékesítési vezetője. A kivárás leginkább a nagy volumenű beruházásokat és a biztos bérlő nélküli, spekulatív fejlesztéseket érinti. Ezeknél ugyanis elengedhetetlen a kiszámíthatóság. A már folyamatban lévő vagy alaposan előkészített projektek esetében ugyanakkor nem kell azonnali leállástól tartani.
A bérlők részéről is egyértelműen érezhető a lassulás. Bár a kereslet nem szűnt meg, a cégek sokkal megfontoltabban és költségtudatosabban hoznak döntéseket. Ez az óvatosság nem új keletű. Az infláció, a megugró energiaárak és a magas finanszírozási költségek már korábban is racionálisabb működésre kényszerítették a vállalatokat. A jelenlegi átmeneti bizonytalanság pedig tovább erősíti ezt a folyamatot.
Az elmúlt években a hazai ipari és logisztikai szektor jelentős külföldi tőkét vonzott, elsősorban az autóipar és az elektromos mobilitás révén. Emiatt a nemzetközi befektetők reakciója is meghatározó. A szakértők szerint azonban a jelenlegi megtorpanás csupán átmeneti. A magyar piac fundamentumai hosszú távon stabilak. Így amint az új szabályozási és gazdasági keretek egyértelművé válnak, a beruházási kedv fokozatosan visszatérhet.
