A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen vannak.
Döntött a bíróság Gyárfás Tamás indítványáról: kiderült, börtönben marad-e a hírhedt úszóelnök
A Kúria elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati kérelmét a Fenyő-gyilkosság ügyében, így érvényben marad a korábbi hét éves börtönbüntetése.
Tárgyaláson kívüli tanácsülésen döntött a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos felülvizsgálati kérelméről. A legfelsőbb bírói fórum elutasította a felülvizsgálati indítványt – értesült a Magyar Nemzet a bíróságtól.
Az ügy azért került a Kúriára, mert Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után. A Legfőbb Ügyészség korábban Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványának elutasítását kérte a Kúriától.
Idén áprilisban másodfokon is elítélték a Fenyő-ügyben Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét, valamint Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát. Gyárfás hét évet kapott, Portikot pedig életfogytiglanra ítélték.
A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a váci börtönbe. Az ítélet szerint a büntetés háromnegyedének letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Sokszínű pitch-ek, befektetések és elutasítások, a Cápák között legújabb adásában sem volt hiány izgalmakból.
A budapesti irodapiacon 2025-ben rekordalacsony szintet ért el az új spekulatív fejlesztések volumene, miközben a bérlői aktivitás továbbra is élénk maradt.
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
Február elején esedékes az élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje.
A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak a nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban illegális jövedéki termék található.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
Motorosruhától a buborékos gofriig: volt, aki dicséretet, más kemény kritikát kapott a Cápáktól a legutóbbi részben.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026-os év elején, hol lesz NAV-ellenőrzés.
Csőd szélén lehet sokak kedvenc streamingplatformja: nagyon durva, ami a Netflixnél történik, ez már a vég?
A Netflix részvényárfolyama jelentősen visszaesett a történelmi csúcshoz képest, és a legutóbbi negyedéves jelentés után tovább erősödött az eladói nyomás a papíron.
A nem katonai célú drónok piaca olyan dinamikusan növekszik, hogy az ABZ Innovation néhány év alatt az egyik legnagyobb európai szereplővé vált.
Kapitány István a Shell globális csúcsvezetőjeként 85 országban dolgozott. A Pénzcentrumnak elmondta, mi a tartós vezetői siker valódi kulcsa.
Cikkünkben az áfabevallás legfontosabb kérdéseit vesszük sorra: bemutatjuk, milyen gyakorisággal kell áfát bevallani, milyen változásokra érdemes mindenképpen odafigyelni.
Nagy Márton nemrégiben jelentette be, hogy az éttermek segítséget kapnak - most megtudtuk azt is, hogy mekkorát.
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar MOL megszerezné a szerb NIS olajvállalat részvényeit – jelentette ki kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Komoly fogás a NAV-nál: nem semmi mennyiségű csempész cigit találtak, le se tagadta a feketéző tulajdonos
A helyszínen egy férfi fogadta a pénzügyőröket, akinek átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték, hogy tart-e az ingatlanban jövedéki terméket.
Végleg eldőlt a Mol szerbiai gigaüzletének sorsa: lenyomták az arabokat, komoly pénzt fizetnek az orosz tulajdonrészért
A Mol sikerét három tényező segíthette elő: a két cég közötti jelentős szinergia a közös piacok és logisztikai kapcsolat miatt.
Tömegesen zárnak be a hazai kocsmák: ide az állami milliárdos támogatás is kevés, megállíthatatlannak tűnik a folyamat
2025 első félévében havonta átlagosan közel száz kocsma kényszerült bezárni.
Zenélő társas, kézműves termék és életmentő szenzor is érkezett a Cápák elé ezen a héten, de nem minden ígéretes ötlet kapott befektetést.
Helyi iparűzési adó 2026: hogyan működik a tételes iparűzési adó, sávos iparűzési adó 2026-ban és hogyan történik az iparűzési adó bevallása és az iparűzési adó...
A Coca-Cola felfüggesztette a Costa Coffee kávézólánc értékesítését, mivel a beérkezett vételi ajánlatok nem érték el az elvárásaikat. Az
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!