Budapest, 2019. november 12.Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezetõ távozik a Fõvárosi Törvényszék elõkészítõ ülésérõl 2019. november 12-én. A Fenyõ-gyilkosság ügyében felbujtóként elõre kitervelten elkövetett emberölé
Vállalkozás

Döntött a bíróság Gyárfás Tamás indítványáról: kiderült, börtönben marad-e a hírhedt úszóelnök

Pénzcentrum
2026. február 4. 09:33

A Kúria elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati kérelmét a Fenyő-gyilkosság ügyében, így érvényben marad a korábbi hét éves börtönbüntetése.

Tárgyaláson kívüli tanácsülésen döntött a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos felülvizsgálati kérelméről. A legfelsőbb bírói fórum elutasította a felülvizsgálati indítványt – értesült a Magyar Nemzet a bíróságtól.

Az ügy azért került a Kúriára, mert Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után. A Legfőbb Ügyészség korábban Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványának elutasítását kérte a Kúriától.

Idén áprilisban másodfokon is elítélték a Fenyő-ügyben Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét, valamint Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát. Gyárfás hét évet kapott, Portikot pedig életfogytiglanra ítélték.

A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a váci börtönbe. Az ítélet szerint a büntetés háromnegyedének letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra.

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
