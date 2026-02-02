Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti

Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el.
Február 2-től igényelhető a csaknem 39 milliárd forint keretösszegű hitelkonstrukció, amellyel a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a víziközmű szolgáltató vállalkozások csökkenthetik primerenergia felhasználásukat és erősíthetik környezettudatos gazdasági versenyképességüket. A Magyar Fejlesztési Banknál, az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül elérhető európai uniós forrású, fix 0 százalékos kamatozású beruházási hitel keretében 10 millió és 500 millió forint közötti összeg igényelhető az energiahatékonysági és technológiai korszerűsítésekre.
A KEHOP Plusz-4.1.6-25 Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció olyan beruházásokat fed le, melyeknek célja az energiafelhasználás csökkentésével a versenyképesség növelése. A program keretében többek között pályázni lehet:
- épületek energetikai korszerűsítésére, (épületburok szigetelése, nyílászárók cseréje, szigetelő hatású függönyfal, világítási, szellőzési, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítése, árnyékoló szerkezetek beépítése, használati melegvíz rendszer korszerűsítése, valamint okos fogyasztásmérők beépítése)
- folyamatok energiahatékony fejlesztésére
- gépek, berendezések energetikai korszerűsítésére,
- maradékhő és hulladékhő hasznosítására,
- ipari technológiai folyamatok energiahatékonyságának javítására
- víziközmű szolgáltató vállalkozások esetében a hiteltermék a Kölcsönigénylő saját tulajdonába kerülő berendezések (rendszerfüggetlen víziközmű elemek, pl. szivattyú, irányítástechnikai berendezés, frekvenciaváltó, fogyasztásmérők, illetve légfúvó berendezések, iszapvíztelenítők) korszerűsítésére fordítható. A hitelkonstrukció keretösszege 38,7 milliárd forint, amelyből a víziközmű szolgáltató vállalkozások együttesen legfeljebb 3 milliárd forint erejéig részesülhetnek. A kölcsön beruházási célú finanszírozás, amelynek kamata a teljes futamidő alatt fix 0 százalék és minden banki költségtől mentes. A futamidő a beruházás jellegétől függően legfeljebb 120 hónap lehet.
Ügyletenként 10 millió és 500 millió forint közötti összeget igényelhetnek azok a vállalkozások, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. Kezdő vállalkozások és konzorciumok nem vehetnek részt a programban.
A kölcsönkérelmek 2026. február 2-től nyújthatók be az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank összesen 175 kijelölt bankfiókjában.
A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is, amely ugyancsak kamatmentesen teszi lehetővé a helyben elérhető geotermális energia energiahordozóként történő hasznosítását, fokozva a földgáz felhasználás kiváltását és növelve az energiafüggetlenséget.
A részletes feltételekről az MFB honlapján találhatók bővebb információk, illetve a hitelprogram pályázati dokumentációja a www.palyazat.gov.hu oldalon is olvasható.
