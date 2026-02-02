2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Építőipari villamosmérnök egy építkezésen. Egy jól megvilágított, építési területen lévő helyiségben egy tapasztalt villanyszerelő dolgozik egy elektromos kapcsolótáblán. Kék kockás inget, narancssárga fényvisszaverő mellényt, kék védő
Vállalkozás

Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti

Pénzcentrum
2026. február 2. 16:28

Február 2-től igényelhető a csaknem 39 milliárd forint keretösszegű hitelkonstrukció, amellyel a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a víziközmű szolgáltató vállalkozások csökkenthetik primerenergia felhasználásukat és erősíthetik környezettudatos gazdasági versenyképességüket. A Magyar Fejlesztési Banknál, az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül elérhető európai uniós forrású, fix 0 százalékos kamatozású beruházási hitel keretében 10 millió és 500 millió forint közötti összeg igényelhető az energiahatékonysági és technológiai korszerűsítésekre.

A KEHOP Plusz-4.1.6-25 Vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció olyan beruházásokat fed le, melyeknek célja az energiafelhasználás csökkentésével a versenyképesség növelése. A program keretében többek között pályázni lehet:

  • épületek energetikai korszerűsítésére, (épületburok szigetelése, nyílászárók cseréje, szigetelő hatású függönyfal, világítási, szellőzési, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítése, árnyékoló szerkezetek beépítése, használati melegvíz rendszer korszerűsítése, valamint okos fogyasztásmérők beépítése)
  • folyamatok energiahatékony fejlesztésére
  • gépek, berendezések energetikai korszerűsítésére,
  • maradékhő és hulladékhő hasznosítására,
  • ipari technológiai folyamatok energiahatékonyságának javítására
  • víziközmű szolgáltató vállalkozások esetében a hiteltermék a Kölcsönigénylő saját tulajdonába kerülő berendezések (rendszerfüggetlen víziközmű elemek, pl. szivattyú, irányítástechnikai berendezés, frekvenciaváltó, fogyasztásmérők, illetve légfúvó berendezések, iszapvíztelenítők) korszerűsítésére fordítható. A hitelkonstrukció keretösszege 38,7 milliárd forint, amelyből a víziközmű szolgáltató vállalkozások együttesen legfeljebb 3 milliárd forint erejéig részesülhetnek. A kölcsön beruházási célú finanszírozás, amelynek kamata a teljes futamidő alatt fix 0 százalék és minden banki költségtől mentes. A futamidő a beruházás jellegétől függően legfeljebb 120 hónap lehet.

Ügyletenként 10 millió és 500 millió forint közötti összeget igényelhetnek azok a vállalkozások, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. Kezdő vállalkozások és konzorciumok nem vehetnek részt a programban.

A kölcsönkérelmek 2026. február 2-től nyújthatók be az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank összesen 175 kijelölt bankfiókjában.

A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is, amely ugyancsak kamatmentesen teszi lehetővé a helyben elérhető geotermális energia energiahordozóként történő hasznosítását, fokozva a földgáz felhasználás kiváltását és növelve az energiafüggetlenséget.

A részletes feltételekről az MFB honlapján találhatók bővebb információk, illetve a hitelprogram pályázati dokumentációja a www.palyazat.gov.hu oldalon is olvasható.
Címlapkép: Getty Images
