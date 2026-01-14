76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Jöhet a fordulat Gyárfás Tamás ügyében? Ekkor dönt a Kúria a volt úszóelnök beadványáról
A Kúria február 3-án, tárgyaláson kívüli tanácsülésen dönt a Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati kérelmekről. A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
A bíróság tájékoztatása szerint nem tartanak nyilvános tárgyalást: a Kúria az ügy iratanyaga alapján alakítja ki álláspontját a beérkezett felülvizsgálati indítványokról - számolt be róla a Magyar Nemzet.
Az ügy azt követően került a legfelsőbb bírói fórum elé, hogy Portik Tamás és Gyárfás Tamás is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a másodfokú ítélet ellen. A Legfőbb Ügyészség álláspontja szerint Gyárfás Tamás beadványát el kell utasítani.
A Fenyő-gyilkosság ügyében tavaly áprilisban született jogerős, másodfokú döntés. A Magyar Úszó Szövetség korábbi elnökét, a 76 éves Gyárfás Tamást hét év szabadságvesztésre ítélték, míg a korábban az Aranykéz utcai robbantás kapcsán is elítélt Portik Tamás életfogytig tartó szabadságvesztést kapott.
Gyárfás Tamás tavaly május közepe óta a váci büntetés-végrehajtási intézetben tölti büntetését. A jogerős ítélet szerint szabadságvesztése háromnegyed részének letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra.
Védője már a jogerős döntés kihirdetését követően jelezte, hogy perújítási eljárást kezdeményeznek az ügyben. A mostani felülvizsgálati eljárásban azonban a Kúria mondja ki a végső szót.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
