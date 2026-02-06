2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Már most több ezer doppingvizsgálat az olimpián: íme, így küzdenek a tiltott szerek ellen
Sport

Már most több ezer doppingvizsgálat az olimpián: íme, így küzdenek a tiltott szerek ellen

Pénzcentrum
2026. február 6. 17:43

A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá. Az elmúlt hat hónapban 2916 olimpikont összesen 7100 alkalommal teszteltek – közölte Benjamin Cohen, az ITA főigazgatója.

A még nem ellenőrzött versenyzők a február 22-én záruló játékok végéig számíthatnak doppingvizsgálatra. Az eddig nem teszteltek 28 százaléka a dopping szempontjából magas kockázatúnak számító sportágakban – elsősorban sífutásban és sílövészetben – indul. A sífutóknál a sportolók 15 százaléka, a sílövészeknél 1 százalék, a műkorcsolyázóknál pedig 3 százalék még nem esett át ellenőrzésen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Cohen szerint ennek oka többnyire az, hogy egyes versenyzők csak az utolsó pillanatban szereztek kvótát, vagy sérülés miatt az utolsó hetekben kellett csereversenyzőt nevezni.

A téli olimpia hírei, érdekességei a Sportonlineon: KATTINTS IDE!

A főigazgató kitért az orosz és fehérorosz sportolók ellenőrzésére is. A játékokon induló két orosz versenyzőt az olimpia előtt összesen 22 alkalommal, az egyetlen fehérorosz műkorcsolyázót pedig 17-szer tesztelték.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A semleges státuszban versenyző gyorskorcsolyázókat 21-szer, a síelőket 20-szor vizsgálták, míg Nyikita Filippov orosz síalpinistát mindössze négyszer ellenőrizték. Cohen hangsúlyozta, hogy az orosz és fehérorosz semleges sportolókat különleges vizsgálatoknak vetették alá, tekintettel arra, hogy nemzeti olimpiai bizottságaikat felfüggesztették.

Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
EZ IS ÉRDEKELHET
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #verseny #oroszország #nemzetközi #sportolók #téli olimpia #dopping #doppingvizsgálat #olimpia2026 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:42
18:30
18:06
17:43
17:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
2026. február 6.
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 6. péntek
Dorottya, Dóra
6. hét
Február 6.
A rádiótechnikai fegyvernem napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
3 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
3
5 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
4
12 órája
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
5
1 hete
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Off-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben nem lévő környezetben zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 18:06
Kvíz: Nyílnak a tavasz első hírnökei! Felismered az év legkorábbi virágait képekről?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 17:15
Szörnyű tragédia a Magas-Tátrában: két magyar férfit temetett maga alá a lavina
Agrárszektor  |  2026. február 6. 18:29
Súlyos gond van az oroszoknál: nem semmi, mi áll a háttérben