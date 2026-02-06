Már most több ezer doppingvizsgálat az olimpián: íme, így küzdenek a tiltott szerek ellen

A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá. Az elmúlt hat hónapban 2916 olimpikont összesen 7100 alkalommal teszteltek – közölte Benjamin Cohen, az ITA főigazgatója.

A még nem ellenőrzött versenyzők a február 22-én záruló játékok végéig számíthatnak doppingvizsgálatra. Az eddig nem teszteltek 28 százaléka a dopping szempontjából magas kockázatúnak számító sportágakban – elsősorban sífutásban és sílövészetben – indul. A sífutóknál a sportolók 15 százaléka, a sílövészeknél 1 százalék, a műkorcsolyázóknál pedig 3 százalék még nem esett át ellenőrzésen.

Cohen szerint ennek oka többnyire az, hogy egyes versenyzők csak az utolsó pillanatban szereztek kvótát, vagy sérülés miatt az utolsó hetekben kellett csereversenyzőt nevezni.

A főigazgató kitért az orosz és fehérorosz sportolók ellenőrzésére is. A játékokon induló két orosz versenyzőt az olimpia előtt összesen 22 alkalommal, az egyetlen fehérorosz műkorcsolyázót pedig 17-szer tesztelték.

A semleges státuszban versenyző gyorskorcsolyázókat 21-szer, a síelőket 20-szor vizsgálták, míg Nyikita Filippov orosz síalpinistát mindössze négyszer ellenőrizték. Cohen hangsúlyozta, hogy az orosz és fehérorosz semleges sportolókat különleges vizsgálatoknak vetették alá, tekintettel arra, hogy nemzeti olimpiai bizottságaikat felfüggesztették.