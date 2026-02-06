Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban.
Már most több ezer doppingvizsgálat az olimpián: íme, így küzdenek a tiltott szerek ellen
A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá. Az elmúlt hat hónapban 2916 olimpikont összesen 7100 alkalommal teszteltek – közölte Benjamin Cohen, az ITA főigazgatója.
A még nem ellenőrzött versenyzők a február 22-én záruló játékok végéig számíthatnak doppingvizsgálatra. Az eddig nem teszteltek 28 százaléka a dopping szempontjából magas kockázatúnak számító sportágakban – elsősorban sífutásban és sílövészetben – indul. A sífutóknál a sportolók 15 százaléka, a sílövészeknél 1 százalék, a műkorcsolyázóknál pedig 3 százalék még nem esett át ellenőrzésen.
Cohen szerint ennek oka többnyire az, hogy egyes versenyzők csak az utolsó pillanatban szereztek kvótát, vagy sérülés miatt az utolsó hetekben kellett csereversenyzőt nevezni.
A főigazgató kitért az orosz és fehérorosz sportolók ellenőrzésére is. A játékokon induló két orosz versenyzőt az olimpia előtt összesen 22 alkalommal, az egyetlen fehérorosz műkorcsolyázót pedig 17-szer tesztelték.
A semleges státuszban versenyző gyorskorcsolyázókat 21-szer, a síelőket 20-szor vizsgálták, míg Nyikita Filippov orosz síalpinistát mindössze négyszer ellenőrizték. Cohen hangsúlyozta, hogy az orosz és fehérorosz semleges sportolókat különleges vizsgálatoknak vetették alá, tekintettel arra, hogy nemzeti olimpiai bizottságaikat felfüggesztették.
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a...
A rapper felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és körbeautózta vele a pályát
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom.
Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Imane Khelif kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy nemvizsgálatnak - ha ez az ára, hogy indulhasson Los Angelesben.
Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
