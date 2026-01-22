Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek

Nagy visszhangot váltott ki a közéletben, hogy Kapitány István, a valaha legmagasabbra jutott magyar vállalatvezető, a Shell korábbi globális kereskedelmi alelnöke csatlakozott a Tisza párthoz, és gazdasági-energetikai területen segíti Magyar Péter csapatának munkáját. Az üzletember egykor 85 országban irányította a vállalat egyik legfontosabb üzletágát, és 37 év után távozott az olajipari világcégtől. A Pénzcentrum korábbi nagyinterjújában pályája meghatározó állomásairól és vezetői filozófiájáról beszélt, külön hangsúlyozva, hogy a legfelső szintű vezetők a szakmában jellemzően 3-4 évente cserélődnek. Tapasztalatai szerint a tartós siker kulcsa az emberekben, a végrehajtásban és az utódok tudatos felkészítésében rejlik.

Nagy visszhangot váltott ki a magyar közéletben, hogy Kapitány István, a valaha legmagasabbra jutott magyar vállalatvezető csatlakozott a Tisza párthoz és gazdasági-energetikai területen segíti Magyar Péter és csapata munkáját - bár nyíltan még nem mondták ki, de minden bizonnyal miniszterjelöltként is számolnak az üzletemberrel. Kapitány korábban Shell globális kereskedelmi alelnökeként 85 országban irányította a vállalat egyik legfontosabb üzletágát. A világcégből 37 év után távozott.

A Pénzcentrum korábbi nagyinterjújában pályája meghatározó állomásairól, vezetői filozófiájáról és legfontosabb tapasztalatairól beszélt. Saját megfogalmazása szerint jellemfejlődése már gyerekkorában elkezdődött.

12-13 évesen a nyarakat nagypapám debreceni fűszerüzletében töltöttem segédként. Gyerekként én döntöttem el, hogy adok-e hitelt egy-egy vevőnek

- idézte fel. Úgy látja, itt tanulta meg, hogy az üzlet minden szinten emberek között zajlik, és hosszú távon csak a bizalomra épülő, win-win együttműködés működik.

Karrierje gyorsan ívelt felfelé: 28 évesen lett a magyar Shell első számú vezetője, egy osztrák mentor támogatásával. Bár beosztottjai többsége idősebb volt nála, nem érezte ezt akadálynak. „A nap végén csak a teljesítmény számít” - hangsúlyozta, hozzátéve: tudatosan kerülte a negatív hangokra való reagálást, és mindig a megoldásokra koncentrált.

1997-től öt éven át irányította a Shell közép-európai régióját. Ekkor születtek azok a döntések, amelyek később globális sikerekké váltak. A londoni központ fenntartásai ellenére vezették be Magyarországon a V-Power üzemanyagot, amely drágább volt a piaci átlagnál, mégis gyorsan elfogadták az autósok. „A csapatunk hitt benne” - mondta. Manapság a V-Power a Shell globális forgalmának mintegy 20 százalékát adja, a ClubSmart hűségprogramhoz pedig 100 millió vásárló csatlakozott világszerte - ezt az ő irányításával fejlesztették ki.

Arra a kérdésre, hogyan válhatott kelet-európaiként a világ egyik legnagyobb olajipari cégének csúcsvezetőjévé, sporthasonlattal válaszolt: a tehetség előbb-utóbb magasabb ligába kerül. Németországba például úgy ment dolgozni, hogy nem beszélt németül, de ezt is a feladat részének tekintette.

Minden országban helyi vezetőkkel dolgozott, mert meggyőződése szerint így lehet valódi eredményeket elérni, még ha ez nehezebb is. Kiemelte az alkalmazkodóképesség fontosságát: szerinte nem létezik univerzális vezetési minta. Másképp működik a magyar, a német, a dél-afrikai vagy az amerikai piac. Dél-Afrikában például focicsapatot szervezett, és tiszteletbeli zulu lett; vasárnaponként Sowetóban játszott a helyiekkel. „Rengeteget tanultam az emberekről, a kommunikációról és a különböző mentalitásokról” – fogalmazott.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Vezetői tapasztalatait összegezve az önazonosságot, a megvalósítás fontosságát és az emberek szerepét emelte ki. Úgy vélte, a stratégia önmagában kevés: a siker 80 százaléka a végrehajtáson múlik. A Shellnél minden pozíciót mérőszámok és verseny kísért, még a benzinkutasok munkáját is, ahol nemcsak az eredményt, hanem az emberi hozzáállást is értékelték.

A sikerei között említette, hogy Németországban válságmenedzserként sikerült megakadályoznia a Shell kivonulását, ami később európai alelnöki kinevezéséhez vezetett. Az Egyesült Államokban pedig egy 15 éve stagnáló kenőanyag-üzletágat két év alatt piacvezetővé tette technológiai újítással.

Pályája egyik legfontosabb állításaként hangsúlyozta: a legfelső szintű vezetők a szakmában jellemzően 3-4 évente cserélődnek.

Ehhez képest ő tíz éven át irányított félmillió munkavállalót 47 ezer benzinkúton, 85 országban - erre korábban nem volt példa a Shell történetében.

A hosszú távú vezetés Kapitány István szerint nem csupán az üzleti sikerekről szól, hanem az utódok felkészítéséről is. „Büszkén mondhatom, hogy öt potenciális utódjelöltet neveltem ki. Ez az alapvető feladat egy vezető életében. Aki nem nevel ki utódot, az nem vezető. Vérfrissítés nélkül jó esetben is csak stagnál a cég” - mondta. Tapasztalata szerint a vezetői munka legfontosabb része, hogy a csapat minden tagja érezze: számít, és motiváltan dolgozhat a közös célokért.

Fotó: Matt Roberts/Getty Images for Shell