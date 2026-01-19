2026. január 19. hétfő Sára, Márió
kocsma, sör
Vállalkozás

Tömegesen zárnak be a hazai kocsmák: ide az állami milliárdos támogatás is kevés, megállíthatatlannak tűnik a folyamat

Pénzcentrum
2026. január 19. 09:36

Folytatódik a kocsmák számának drasztikus csökkenése Magyarországon: 2025 első félévében havonta közel száz italüzlet zárt be, és a kocsmaprogram sem tudta megállítani a negatív trendet - szúrta ki a 24.hu a KSH statisztikái között.

Ahogy arról még tavaly márciusban beszámoltunk, a kormány jelentős támogatási csomagot jelentett be a falvak fejlesztésére, melynek keretében a kisboltok és kocsmák 3-3 millió forintos támogatást kaphatnak. Bár a kormányzati kommunikáció kifejezetten pozitívan értékelte, hogy augusztusra 393 egység részesült egyenként 3 millió forintos támogatásban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint mindezek ellenére is fokozatosan mélypontra süllyedt a hazai kocsmák száma.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A KSH adatai szerint 2025 június végén már csak 10.425 működő italüzletet tartottak nyilván az országban, ami több mint 500-zal kevesebb a 2024 decemberi 10.992-es adathoz képest.

Ez azt jelenti, hogy 2025 első félévében havonta átlagosan közel száz kocsma kényszerült bezárni. A statisztikák alapján a 2024 elején elindított állami kocsmaprogram nem tudta megállítani vagy érdemben lassítani ezt a negatív folyamatot.

A helyzet súlyosságát jól mutatja egy, a 24-nek nyilatkozó kocsmáros véleménye is, aki szerint manapság már pusztán egy kocsma működtetéséből nem lehet megélni, családot fenntartani.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #kormány #vendéglátás #magyarország #kocsma #ksh #gazdaság #állami támogatás #statisztika #kisbolt #falvak

