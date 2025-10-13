Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
Megszólalt Gyárfás Tamás ügyvédje, új fejlemény a Fenyő-ügyben: ez tisztázhatja a volt úszóelnököt a vádak alól?
Gyárfás Tamás ügyvédje szerint új, perdöntő bizonyítékok állnak rendelkezésre védence ártatlanságának igazolására a Fenyő-gyilkosság ügyében, de ezeket csak egy esetleges új eljárásban tudnák felhasználni.
Zamecsnik Péter, Gyárfás Tamás védője az ATV Start című műsorában hétfőn megerősítette, hogy rendelkeznek olyan új bizonyítékokkal, amelyek alátámasztják, hogy védence nem volt felbujtó Fenyő János meggyilkolásában. Ezeket a bizonyítékokat azonban a jelenlegi eljárásban nem tudják felhasználni, kizárólag egy perújítás keretében lenne erre lehetőség.
A védőügyvéd korábban a Népszavának nyilatkozva elmondta, hogy június 14-én nyújtották be felülvizsgálati kérelmüket a Kúriához, mivel álláspontjuk szerint mind az első-, mind a másodfokú bíróság anyagi jogszabályt sértett a minősítés tekintetében. "Mind a Fővárosi Törvényszék, mind a Fővárosi Ítélőtábla arra alapozva marasztalta el felbujtóként Gyárfást, hogy ő széttárta a karját, illetve bólintott a fejével, ami valójában nem is történt meg" – fejtette ki Zamecsnik.
Az ügyvéd szerint a Kúria kétféleképpen dönthet: "vagy a legfelsőbb bírói fórum hoz a jogszabályoknak megfelelő ítéletet, vagy pedig hatályon kívül helyezi mind az első, mind a másodfokú ítéletet, új eljárást ír elő, és kezdődik minden elölről. Gyárfás Tamás mindkét esetben kisétálhat a börtönből".
A korábbi médiavállalkozót és a Magyar Úszószövetség egykori elnökét idén áprilisban jogerősen hét év szabadságvesztésre ítélték, mivel a bíróság szerint felbujtóként követte el az emberölés bűntettét. A Fővárosi Ítélőtábla megerősítette az elsőfokú ítéletet, amely szerint Gyárfás bízta meg Portik Tamást Fenyő János megölésével. Bár közvetlen bizonyíték nem volt ellene, a bíróság a hangfelvételek és egyéb körülmények alapján kétséget kizáróan megállapította bűnösségét.
Zamecsnik Péter hangsúlyozta, hogy egy esetleges új eljárásban előkerülhetnek új tanúvallomások is. A védő szerint a rendelkezésükre álló új bizonyítékok perdöntőek lehetnek, és kiemelte, hogy védencének "pszichésen nehéz lehet úgy börtönben ülni", hogy ártatlan.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
