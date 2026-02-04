Rengeteg magyar munkahely csúszhat el ezen 2026-ban: óriási csapdába sétálhatnak

A rendezetlen házipénztár miatt könnyen elakadhat számos, egyébként nyereséges magyar vállalkozás növekedése. A csak papíron létező pénztári egyenlegek nemcsak adózási kockázatot jelentenek, hanem a hitelképességet is rontják, és ellehetetlenítik a pályázatokon való részvételt.

A magyarországi kis- és középvállalkozásoknál évtizedeken át bevett gyakorlat volt, hogy a házipénztárat afféle pufferként használták különféle pénzügyi műveletek elszámolására. Ide kerültek a ki nem fizetett osztalékok, a magáncélú kiadások, sőt gyakran az informálisan folyósított bérek is. Ez a gyakorlat azonban súlyos következményekkel jár, amikor a cégnek fejlesztési forrásra lenne szüksége, mert a pénzintézetek és a pályázatkezelő szervezetek ilyen helyzetben többnyire elzárkóznak a finanszírozástól.

Ha a vállalkozás házipénztárában a könyvelés szerint jelentős összeg szerepel, miközben a valóságban nincs meg a készpénz, a könyvvizsgáló nem hajlandó hitelesíteni a beszámolót. Ez automatikusan kizárja a céget a pályázatokból és a banki finanszírozásból.

Láttunk már olyan sikeres építőipari vállalkozót, aki egy debreceni óriásberuházásba kapcsolódhatott volna be, de a rendezetlen házipénztára miatt nem tudta megújítani a Széchenyi-kártyáját, és elesett a hiteltől

– mondja a gyakorlati következményekről Bereczky Zoltán, a Házipénztár Doktor alapítója.

Sok vállalatvezető könyvelői javaslatra tulajdonosi vagy munkáltatói kölcsönnel próbálja eltüntetni a hiányt. Ez azonban többnyire csak látszatmegoldás, és további jogi bonyodalmakat is okozhat. A valódi kiút a szakértői, jogszerű és végleges rendezés, amely helyreállítja a vállalkozás hitelképességét, és újra megnyitja a pályázati lehetőségeket.

Azzal, hogy a könyvelés végre fedi a valós helyzetet, visszaadjuk a cégvezető mozgásterét és nyugalmát. Emberi sorsokról van szó. Amikor egy vállalkozó végre nyugodtan alszik, mert aláírták a mérlegét, és be tudja adni például a csarnoképítési pályázatát, ott kezdődik a valódi siker

– összegzi a megoldás jelentőségét Bereczky Zoltán.

A mérlegkészítési időszak közeledtével különösen időszerűvé válik a probléma rendezése. A rendezetlen házipénztár nemcsak a múlt terhe, hanem a jövőbeli üzleti lehetőségek komoly akadálya is.