Nagy Márton bejelentette: új állami támogatás jön Magyarországon, ők jogosultak ingyenpénzre

Nagy Márton nemrégiben jelentette be, hogy az éttermek segítséget kapnak - most megtudtuk azt is, hogy mekkorát.

Százmilliárd forint lesz az éttermek megsegítésére nyújtott keret - ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be Facebook-oldalán. A miniszter már korábban beszélt arról, hogy az éttermek állami segítséget kapnak, a kormányzat ugyanis úgy látja, hogy jelentősen visszaesett a forgalom, a covid óta nem tudott taplra állni a szektor - erről a Pénzcentrum is beszámolt.

A kormány megítélése szerint a turizmuson belül elsősorban a vendéglátóipar, azon belül is az éttermek helyzete indokolja a beavatkozást. Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy „lépnünk kell”, ezért egy kifejezetten az éttermeket célzó támogatási csomag előkészítésén dolgoznak, amelyet a kormány elé terjesztenének.