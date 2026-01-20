2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
nicely decorated restaurant outdoor tables at lake Balaton in Balatonlelle .
Vállalkozás

Nagy Márton bejelentette: új állami támogatás jön Magyarországon, ők jogosultak ingyenpénzre

Pénzcentrum
2026. január 20. 17:30

Nagy Márton nemrégiben jelentette be, hogy az éttermek segítséget kapnak - most megtudtuk azt is, hogy mekkorát.

Százmilliárd forint lesz az éttermek megsegítésére nyújtott keret - ezt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentette be Facebook-oldalán. A miniszter már korábban beszélt arról, hogy az éttermek állami segítséget kapnak, a kormányzat ugyanis úgy látja, hogy jelentősen visszaesett a forgalom, a covid óta nem tudott taplra állni a szektor - erről a Pénzcentrum is beszámolt

A kormány megítélése szerint a turizmuson belül elsősorban a vendéglátóipar, azon belül is az éttermek helyzete indokolja a beavatkozást. Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy „lépnünk kell”, ezért egy kifejezetten az éttermeket célzó támogatási csomag előkészítésén dolgoznak, amelyet a kormány elé terjesztenének.
Címlapkép: Getty Images
1
2 hónapja
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
2
2 hónapja
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
3
1 hete
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
4 hete
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
5
3 hónapja
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
