2026. január 25. vasárnap Pál
1 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Woman in warm clothes buying small potted plant at a local market stall. Woman shopping plants at flea market in the city during autumn.
Vállalkozás

Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban

Pénzcentrum
2026. január 25. 09:00

Érdemes a naptárban megjelölni azokat a napokat, heteket, amikor az adóhatóság előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Természetesen az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók jó eséllyel ellenőrzések. 2026. január végén és februárban az eddigi bejelentések alapján többek között távol-keleti termékeket árusító boltok, borászatok, sportboltok, virág- és ajándékkereskedők, piacok, edzőtermek, szoláriumok, ruha- és cipőboltok kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és február 28. között a virág- és ajándékkereskedőket, valamint a vásárokon, piaci kitelepüléseken az ünnepi (farsang, Valentin-nap) szezonális termékek árusítóit ellenőrzik, akár online vásárlással is. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 15. és február 8. között ellenőrzik a testedzési szolgáltatással foglalkozó, valamint a sportszereket, divatcikkeket árusító vállalkozásokat, internetes hirdetőket. A revizorok kiemelten vizsgálják a tevékenység bejelentését, a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel és az online számlázással kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai január 19. és 31. között a távol-keleti termékek értékesítőinél ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV baranyai munkatársai január 26. és február 1. között szerdán a villányi, csütörtökön pedig a siklósi borászatoknál végeznek ellenőrzéseket. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, valamint az alkalmazottak bejelentését.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és 28. között a vendéglátóhelyeken vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását. 2026. február 6. és 8. között pedig fokozottan ellenőrzik a Miskolci Kocsonyafesztivál területén értékesítést végzőket. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, továbbá a jövedéki termékek szabályszerű értékesítését vizsgálják.

A NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai február 11. és 12. között a távol-keleti textil kiskereskedelemmel foglalkozó adózókat ellenőrzik a vármegyében. Az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, továbbá a pénztárgépek használatával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését vizsgálják.

A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és 30. között a kiskereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A revizorok a hét valamennyi napján, a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. január 26. és 30. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

  • január 26. (hétfő)                        Balassagyarmati járás,
  • január 27. (kedd)                        Pásztói járás,
  • január 28. (szerda)                      Rétsági járás,
  • január 29. (csütörtök)                  Salgótarjáni járás,
  • január 30. (péntek)                      Szécsényi járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a gépjárműalkatrész-kiskereskedésekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét. Fentieken túl az adóellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb területein is végezhetnek vizsgálatokat.

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei 2026. január 19. és február 1. között a vármegyei edzőtermeket, szoláriumokat, valamint a ruha- és cipőboltokat ellenőrzik. A revizorok elsősorban az év végi leltárak meglétét, a számla- nyugtaadást, a foglalkoztatotti bejelentések és pénztárgéphasználat szabályszerűségét, az áruk eredetét és a jövedéki termékeket vizsgálják.

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és 30. között a pékségeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:

  • 2026.01.26. - Tolna, Fadd
  • 2026.01.27. - Bonyhád
  • 2026.01.28. - Dunaföldvár
  • 2026.01.29. - Bátaszék
  • 2026.01.30. - Kölesd

A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #adóbevallás #NAV #Budapest #adóhatóság #adóellenőrzés #áfa #január #vállalkozások #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:41
09:20
09:00
08:40
08:21
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 24.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
2026. január 24.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
2026. január 23.
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
2
2 hónapja
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
3
2 hete
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
4
6 napja
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
5
3 napja
Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 05:57
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 19:27
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. január 25. 09:31
Majdnem kiirtották ezt az állatot itthon: most küzdenek a megmentéséért