Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
Érdemes a naptárban megjelölni azokat a napokat, heteket, amikor az adóhatóság előre bejelentett ellenőrzéseket tart egyes településeken, vagy célzottan bizonyos típusú vállalkozásoknál. Természetesen az előre jelzett dátumokon kívül bármikor, bárhol tarthatnak ellenőrzést, de az Adótraffipax oldalon közölt információk alapján tudható, hogy pontosan hol és mikor várhatók jó eséllyel ellenőrzések. 2026. január végén és februárban az eddigi bejelentések alapján többek között távol-keleti termékeket árusító boltok, borászatok, sportboltok, virág- és ajándékkereskedők, piacok, edzőtermek, szoláriumok, ruha- és cipőboltok kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe.
A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és február 28. között a virág- és ajándékkereskedőket, valamint a vásárokon, piaci kitelepüléseken az ünnepi (farsang, Valentin-nap) szezonális termékek árusítóit ellenőrzik, akár online vásárlással is. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.
A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 15. és február 8. között ellenőrzik a testedzési szolgáltatással foglalkozó, valamint a sportszereket, divatcikkeket árusító vállalkozásokat, internetes hirdetőket. A revizorok kiemelten vizsgálják a tevékenység bejelentését, a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel és az online számlázással kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését.
A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai január 19. és 31. között a távol-keleti termékek értékesítőinél ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.
A NAV baranyai munkatársai január 26. és február 1. között szerdán a villányi, csütörtökön pedig a siklósi borászatoknál végeznek ellenőrzéseket. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, valamint az alkalmazottak bejelentését.
A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és 28. között a vendéglátóhelyeken vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását. 2026. február 6. és 8. között pedig fokozottan ellenőrzik a Miskolci Kocsonyafesztivál területén értékesítést végzőket. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, továbbá a jövedéki termékek szabályszerű értékesítését vizsgálják.
A NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai február 11. és 12. között a távol-keleti textil kiskereskedelemmel foglalkozó adózókat ellenőrzik a vármegyében. Az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, továbbá a pénztárgépek használatával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését vizsgálják.
A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és 30. között a kiskereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A revizorok a hét valamennyi napján, a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek.
A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2026. január 26. és 30. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:
- január 26. (hétfő) Balassagyarmati járás,
- január 27. (kedd) Pásztói járás,
- január 28. (szerda) Rétsági járás,
- január 29. (csütörtök) Salgótarjáni járás,
- január 30. (péntek) Szécsényi járás.
A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a gépjárműalkatrész-kiskereskedésekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét. Fentieken túl az adóellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb területein is végezhetnek vizsgálatokat.
A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei 2026. január 19. és február 1. között a vármegyei edzőtermeket, szoláriumokat, valamint a ruha- és cipőboltokat ellenőrzik. A revizorok elsősorban az év végi leltárak meglétét, a számla- nyugtaadást, a foglalkoztatotti bejelentések és pénztárgéphasználat szabályszerűségét, az áruk eredetét és a jövedéki termékeket vizsgálják.
A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és 30. között a pékségeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:
- 2026.01.26. - Tolna, Fadd
- 2026.01.27. - Bonyhád
- 2026.01.28. - Dunaföldvár
- 2026.01.29. - Bátaszék
- 2026.01.30. - Kölesd
A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
