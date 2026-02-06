A Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség által közölt dokumentum szerint Irán a Hormuzi-szoros blokádjára és összehangolt támadásokra készül egy esetleges összecsapás esetén.
Merénylet Moszkvában: orosz tábornokra támadtak a főváros közepén
Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen: a támadó több lövést adott le rá, majd elmenekült a helyszínről.
Péntek reggel fegyveres támadás történt Moszkvában, amelynek célpontja az orosz védelmi minisztérium egyik altábornagya volt. A merénylő többször is rálőtt az áldozatra, majd elhagyta a helyszínt. Az Interfax orosz hírügynökség információi alapján a megtámadott tiszt Vlagyimir Alekszejev altábornagy, akit az incidens után kórházba szállítottak. Jelenlegi egészségi állapotáról egyelőre nem közöltek hivatalos információt - írta a Telex.
Az orosz Nyomozó Bizottság (ICR) képviselője az Interfaxnak nyilatkozva azt mondta: "Egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfire, majd elmenekült a helyszínről." A támadás a főváros Volokolamszkoje sugárútján, egy lakóépület közelében történt.
A hatóságok megkezdték a nyomozást az ügyben. A helyszíni szemle még folyamatban van, miközben a nyomozók tanúkat hallgatnak ki, és elemzik a környéken működő biztonsági kamerák felvételeit, hogy azonosítsák a támadót.
Alekszejev altábornagy az orosz Felderítő Főcsoportfőnökség (GRU) hierarchiájában kiemelt pozíciót tölt be, a katonai hírszerző szolgálat második számú vezetője. Az Európai Unió korábban szankciókat vezetett be ellene, miután a GRU-t felelőssé tették a 2018-ban, Nagy-Britanniában végrehajtott idegméreg-támadásért.
A salisburyi incidens során a hírszerzés három ügynöke megmérgezett egy korábbi kettős ügynököt, Szergej Szkripalt. Az áldozat a lányával együtt túlélte a támadást, de mindketten jelentős egészségkárosodást szenvedtek a mérgező anyag hatására. A nyomozás későbbi szakaszában felmerült, hogy a Szkripal elleni merénylet elkövetői kapcsolatba hozhatók egy 2014-ben Csehországban történt robbantással is, amelynek előkészítése során magyar területen is tartózkodtak.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe
Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
Egyetlen üzlet elég volt ahhoz, hogy Musk történelmet írjon: ekkora vagyonnak földi halandó még nem rendelkezett.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
A nagyszabású támadás olyan időszakban történt, amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra süllyedt.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Joe Biden 2023-ban "Átfogó Stratégiai Partnerséget" írt alá Vietnammal, a legmagasabb diplomáciai szintre emelve a két ország kapcsolatát
Európa versenyképességét elsősorban a belső piac szétaprózódása fékezi, miközben a magyar gazdaság termelékenységi gondok miatt növekedési csapdába került.
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
