Merénylet Moszkvában: orosz tábornokra támadtak a főváros közepén

Világ

Pénzcentrum
2026. február 6. 09:41

Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen: a támadó több lövést adott le rá, majd elmenekült a helyszínről.

Péntek reggel fegyveres támadás történt Moszkvában, amelynek célpontja az orosz védelmi minisztérium egyik altábornagya volt. A merénylő többször is rálőtt az áldozatra, majd elhagyta a helyszínt. Az Interfax orosz hírügynökség információi alapján a megtámadott tiszt Vlagyimir Alekszejev altábornagy, akit az incidens után kórházba szállítottak. Jelenlegi egészségi állapotáról egyelőre nem közöltek hivatalos információt - írta a Telex.

Az orosz Nyomozó Bizottság (ICR) képviselője az Interfaxnak nyilatkozva azt mondta: "Egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfire, majd elmenekült a helyszínről." A támadás a főváros Volokolamszkoje sugárútján, egy lakóépület közelében történt.

A hatóságok megkezdték a nyomozást az ügyben. A helyszíni szemle még folyamatban van, miközben a nyomozók tanúkat hallgatnak ki, és elemzik a környéken működő biztonsági kamerák felvételeit, hogy azonosítsák a támadót.

Alekszejev altábornagy az orosz Felderítő Főcsoportfőnökség (GRU) hierarchiájában kiemelt pozíciót tölt be, a katonai hírszerző szolgálat második számú vezetője. Az Európai Unió korábban szankciókat vezetett be ellene, miután a GRU-t felelőssé tették a 2018-ban, Nagy-Britanniában végrehajtott idegméreg-támadásért.

A salisburyi incidens során a hírszerzés három ügynöke megmérgezett egy korábbi kettős ügynököt, Szergej Szkripalt. Az áldozat a lányával együtt túlélte a támadást, de mindketten jelentős egészségkárosodást szenvedtek a mérgező anyag hatására. A nyomozás későbbi szakaszában felmerült, hogy a Szkripal elleni merénylet elkövetői kapcsolatba hozhatók egy 2014-ben Csehországban történt robbantással is, amelynek előkészítése során magyar területen is tartózkodtak.
