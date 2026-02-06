2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Hólavinák a Kahiltna-gleccser északkeleti elágazásán.
Otthon

Szörnyű tragédia a Magas-Tátrában: két magyar férfit temetett maga alá a lavina

MTI
2026. február 6. 17:15

Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.

A TASR szlovák állami hírügynökség az eperjesi kerületi rendőrség tájékoztatására hivatkozva számolt be a halálos balesetről. A hatóságok közlése szerint a hóomlás pénteken délelőtt, körülbelül 11 órakor következett be.

A tragédia a Tupá hegycsúcs alatti lejtőkön történt, a Csorba-tótól néhány kilométerre. A rendőrségi jelentés alapján a lezúduló hótömeg két férfit temetett maga alá. A mentési munkálatok és az újraélesztési kísérletek ellenére egyikük életét sem sikerült megmenteni. A szlovák hatóságok megerősítették, hogy mindkét áldozat magyar állampolgár volt. Az egyik férfi 30, a másik 37 éves volt.
Címlapkép: Getty Images
