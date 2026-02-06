Az összeg 10 százalékkal magasabb a tavalyinál, ezt jobb, ha tudod, mielőtt biztosítást kötsz.
Szörnyű tragédia a Magas-Tátrában: két magyar férfit temetett maga alá a lavina
Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
A TASR szlovák állami hírügynökség az eperjesi kerületi rendőrség tájékoztatására hivatkozva számolt be a halálos balesetről. A hatóságok közlése szerint a hóomlás pénteken délelőtt, körülbelül 11 órakor következett be.
A tragédia a Tupá hegycsúcs alatti lejtőkön történt, a Csorba-tótól néhány kilométerre. A rendőrségi jelentés alapján a lezúduló hótömeg két férfit temetett maga alá. A mentési munkálatok és az újraélesztési kísérletek ellenére egyikük életét sem sikerült megmenteni. A szlovák hatóságok megerősítették, hogy mindkét áldozat magyar állampolgár volt. Az egyik férfi 30, a másik 37 éves volt.
Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került
Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.
Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban
A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
Lezárult a nyomozás egy online csalássorozat ügyében: egy fiatal férfi márkás termékek hirdetésével 17 vásárlót csapott be országszerte.
Pest és Veszprém megyékre citromsárga riasztást adtak ki, de egyébként komoly melegedés indulhat meg.
A rendelet szerint a lakosság 30 százalékos kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz, villany és távhő után, ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltérő.
Szennyezett talaj, bontásra ítélt épületek és milliárdos kötelezettségek: mégis vidámpark épülhet Budapest egyik legelhanyagoltabb részén.
A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében.
A fogyasztók április 30-ig nyilatkozhatnak az MVM felé, ha a kedvezményt nem a gáz-, hanem a villamosenergia-fogyasztásukra szeretnék érvényesíteni
2026 januárjától egy gyermek után havi 20.000 forint, kettő gyermek után 80.000 forint, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66.000 forint "pluszpénz" jár.
Tavaly a panellakások értékesítési ideje csökkent a legnagyobb mértékben, kereken 20 nappal.
Januárban összesen 280 ezer telefonos érdeklődés érkezett eladó lakásokra és házakra, ami 24 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
Itt a fordulat az ingatlanpiacon: durván megugrott az érdeklődés, ezeket a lakásokat keresik most a legtöbben
Most a 80-100 négyzetméter közötti lakóingatlanoknál áll legmagasabban az ingatlanérdeklődési mutató.
Akkora az érdeklődés az állami energiatárolós program iránt, hogy az oldal is lehalt, ahol igényelni lehet a támogatást
A kormány decemberben döntött a programról, amely 2,5 millió forintos támogatást nyújt háztartási napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolók telepítésére.
A mai nappal indul az állami pénzosztás: rengeteg ingyenpénzt lehet igényelni, máris hatalmas a roham
Fontos információ, hogy a programban való részvétel nem befolyásolja az éves szaldó elszámolásra való jogosultság időtartamát.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
A legnagyobb hazai ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző.
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
2025-re világszerte tovább emelkedtek a városi lakhatási költségek, a drágulás Budapesten is egyre érezhetőbb.
Budapesten és az agglomerációban a vidékinél jóval magasabb az építési telkek átlagos négyzetméterára.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
