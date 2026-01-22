Csőd szélén lehet sokak kedvenc streamingplatformja: nagyon durva, ami a Netflixnél történik, ez már a vég?

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3888,84 pontos, 3,21 százalékos emelkedéssel, 125 197,21 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A Netflix részvényárfolyama jelentősen visszaesett a történelmi csúcshoz képest, és a legutóbbi negyedéves jelentés után tovább erősödött az eladói nyomás a papíron. Bár a vállalat működése továbbra is stabil, a magas értékeltség és a jövőbeni növekedéssel kapcsolatos aggodalmak egyre inkább óvatossá teszik a befektetőket az XTB elemzői szerint.
A streamingóriás részvénye jelenleg közel egyharmaddal forog a korábbi történelmi csúcs alatt. A 2025 negyedik negyedévére vonatkozó eredmények közzétételét követően a befektetők tovább erősítették az eladói oldalt. Az árfolyam alakulását és a jövőbeli kilátásokat az XTB befektetési szolgáltató elemzői értékelték.
Érdemes visszatekinteni az elmúlt évek eseményeire. A részvény árfolyama 2021 ősze és 2022 nyara között több mint 75 százalékkal zuhant. Azóta a társaság mintegy 105 millió új előfizetőt szerzett, és sikeresen alakította bevételi forrássá a kibővült ügyfélkört, többek között reklámok bevezetésével. A részvény árfolyama ebben az időszakban közel hétszeresére emelkedett. A befektetői megítélés folyamatosan javult, mostanra azonban a várakozásokat meghaladó eredmények sem bizonyulnak elegendőnek az árfolyam emelkedésének fenntartásához.
A legutóbbi negyedéves beszámoló alapján a társaság mérsékelt mértékben felülmúlta az elemzői konszenzust. A részvényenkénti eredmény, az árbevétel és a szabad pénzáramlás egyaránt kedvezőbben alakult az előzetes prognózisoknál.
Az idei első negyedévre adott iránymutatás azonban vegyes képet mutat. A tervezett 12,16 milliárd dolláros bevétel nagyjából megfelel a piaci várakozásoknak. A működési eredményre vonatkozó 3,91 milliárd dolláros előrejelzés és a 32,1 százalékos működési marzs viszont elmarad az elemzői becslésektől. A befektetői hangulatot elsősorban a profitabilitással kapcsolatos aggályok rontják. A menedzsment várakozásai szerint 2026 második felében gyorsulhat a működési eredmény növekedése az első félévhez képest, és a reklámbevételek 2026-ra várhatóan közel megduplázódnak a 2025-ös bázishoz viszonyítva. A jövő évre a vállalat 50,7–51,7 milliárd dollár közötti bevétellel számol, ami közel esik az elemzői konszenzushoz, ugyanakkor csupán 31,5 százalékos működési marzsot és mintegy 11 milliárd dolláros szabad pénzáramlást jelez előre, ami szintén elmarad a piaci várakozásoktól.
Értékeltségi megfontolások
Noha a befektetők most óvatosabban tekintenek a társaság kilátásaira, az értékeltségi mutatók továbbra is komoly kérdéseket vetnek fel. Annak ellenére, hogy a részvény ára mintegy 35 százalékkal marad el a korábbi rekordtól, a Netflix jelenleg az éves nettó profit közel 35-szörösén, illetve a következő tizenkét hónapra várt eredmény mintegy 30-szorosán forog. Ezek a szorzók még egy növekedési részvény esetében sem tekinthetők különösebben vonzónak.
A befektetők ismét felteszik a kérdést: indokolható-e a Netflix jelenlegi piaci értékelése? 2022-ben, amikor a társaság részvényei a tőzsde legkevésbé kedvelt papírjai közé tartoztak – elsősorban a jelentős befektetői veszteségek és a növekedési sztori lezárulásáról szóló narratíva miatt –, a hagyományos árfolyam–nyereség arány mindössze 15 körüli szinten állt. Akkor tehát egészen más bázisról indult az árfolyam, és a befektetői bizalmatlanság következtében jelentős diszkonttal kereskedtek a papírral.
Pozitív eredmények, de az előretekintés okoz csalódást
Jelenleg már nem ez a helyzet, még a mostani számottevő árfolyamkorrekció ellenére sem. A társaság az utolsó negyedévben kis mértékben felülteljesítette a bevételre és a nettó profitra vonatkozó konszenzust, a szabad pénzáramlás pedig érdemben meghaladta az előzetes becsléseket. A bevételi iránymutatás ugyan összhangban volt a piaci várakozásokkal, de a profitabilitásra és a működési marzsra vonatkozó előrejelzések jól láthatóan elmaradtak az elemzői prognózisoktól. Éppen ezek a tényezők okoztak csalódást a befektetők körében.
A tőzsdei szereplők ezzel megerősítve látják azt az álláspontot, hogy az eredménynövekedés üteme lassulhat. Ennek oka részben a tervezett Warner Bros.-felvásárláshoz kapcsolódó költségekben, részben pedig a tartalomfejlesztésre fordított kiadások éves szinten mintegy 10 százalékos emelkedésében keresendő. Emellett a vállalat a költséges Warner Bros.-tranzakció finanszírozása érdekében felfüggeszti saját részvény-visszavásárlási programját. Ez felveti a kérdést, hogy ezek a beruházások hosszabb távon valóban megtérülnek-e, és a befektetett tőke hozama eléri-e a kívánatos szintet. A 2026-os teljes éves bevételre vonatkozó előrejelzés az elemzői sáv alsó részébe esik, 51 milliárd dollár alatt marad, miközben a vállalat az éves átlagos működési marzs tekintetében sem érte el a piaci várakozásokat.
Üzleti alapok stabilak maradnak a kihívások ellenére
A jelenlegi geopolitikai környezetben a Netflix számára kockázatot jelenthet az amerikai fókusz. Ugyanakkor kevéssé valószínű, hogy Európában vagy más régiókban tömeges előfizetés-lemondási hullám alakulna ki. A vállalat a felhasználói aktivitás növelésére helyezi a hangsúlyt, ami a tartalomfejlesztés költségeinek emelkedésével jár. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az üzleti fundamentumok továbbra is stabilak, még ha bizonyos területeken nem is érik el a Wall Street rendkívül magas elvárásait. A Warner Bros. egyes eszközeinek potenciális megszerzése rövid távon költségesnek tűnhet, hosszabb távon viszont érdemi növekedési potenciált hordozhat. Ez egyrészt az ikonikus tartalmak hatékonyabb értékesítésén, másrészt új bevételi csatornák – például fogyasztói termékek vagy játékok – kiépítésén keresztül valósulhat meg.
A vállalat rugalmasan alkalmazkodik a nézői igényekhez, és továbbra is azon kevés globális streaming szolgáltató közé tartozik, amelyek valóban profitábilisan működnek. Míg 2022-ben a befektetők attól tartottak, hogy a versenytársak veszélyeztethetik a Netflix pozícióját, mára egyértelművé vált, hogy a cég jelentős versenyelőnyt épített ki a produkciós kapacitás, a felhasználói lojalitás és az üzleti modell hatékonysága terén.
Nehéz vitatni, hogy ez a piaci pozíció jelentős értéket képvisel, és alapot adhat a Netflix prémium értékelésére. Ugyanakkor realistán nézve nem valószínű, hogy a vállalat részvényei a jövőben ismét 15-ös árfolyam–nyereség mutató mellett lesznek megvásárolhatók.
