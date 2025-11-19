Gyárfás Tamás esélyei zátonyra futottak: az ügyészség elutasítaná felülvizsgálatát

A Legfőbb Ügyészség a Kúriának azt javasolta, hogy tartsa fenn Gyárfás Tamás jogerős ítéletét a Fenyő-gyilkosság ügyében. A volt úszószövetségi elnök hét évet kapott, alvilági társát, Portikot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

A Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás felülvizsgálati kérelmének elutasítását javasolta a Kúriának a Fenyő-gyilkosság ügyében – közölte az ügyészség a Magyar Nemzettel.

Idén áprilisban a másodfokú bíróság is elítélte Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét, valamint Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát. Gyárfás hét évet kapott, Portik életfogytiglanra ítélték.

Az ügyészség tájékoztatása szerint mindketten felülvizsgálati indítványt nyújtottak be, amelyeket a Kúria idén szeptemberben és októberben küldött vissza az ügyészséghez. A Legfőbb Ügyészség Gyárfás ügyében részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az indítványt, ezért javasolta a jogerős ítélet fenntartását. Portik esetében a nyilatkozat előkészítése még folyamatban van.

A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a váci börtönbe. Az ítélet értelmében a büntetés háromnegyedének letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra. Ügyvédje azonban már korábban jelezte, hogy perújítást fognak kérni, a végső döntést a Kúria hozza meg.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA