Budapest, 2019. november 12.Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezetõ távozik a Fõvárosi Törvényszék elõkészítõ ülésérõl 2019. november 12-én. A Fenyõ-gyilkosság ügyében felbujtóként elõre kitervelten elkövetett emberölé
Gazdaság

Gyárfás Tamás esélyei zátonyra futottak: az ügyészség elutasítaná felülvizsgálatát

Pénzcentrum
2025. november 19. 14:02

A Legfőbb Ügyészség a Kúriának azt javasolta, hogy tartsa fenn Gyárfás Tamás jogerős ítéletét a Fenyő-gyilkosság ügyében. A volt úszószövetségi elnök hét évet kapott, alvilági társát, Portikot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

A Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás felülvizsgálati kérelmének elutasítását javasolta a Kúriának a Fenyő-gyilkosság ügyében – közölte az ügyészség a Magyar Nemzettel.

Idén áprilisban a másodfokú bíróság is elítélte Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét, valamint Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát. Gyárfás hét évet kapott, Portik életfogytiglanra ítélték.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ügyészség tájékoztatása szerint mindketten felülvizsgálati indítványt nyújtottak be, amelyeket a Kúria idén szeptemberben és októberben küldött vissza az ügyészséghez. A Legfőbb Ügyészség Gyárfás ügyében részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az indítványt, ezért javasolta a jogerős ítélet fenntartását. Portik esetében a nyilatkozat előkészítése még folyamatban van.

A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a váci börtönbe. Az ítélet értelmében a büntetés háromnegyedének letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra. Ügyvédje azonban már korábban jelezte, hogy perújítást fognak kérni, a végső döntést a Kúria hozza meg.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#Kúria #gazdaság #bíróság #ítélet #ügyészség #börtönbüntetés

