Gyárfás Tamás esélyei zátonyra futottak: az ügyészség elutasítaná felülvizsgálatát
A Legfőbb Ügyészség a Kúriának azt javasolta, hogy tartsa fenn Gyárfás Tamás jogerős ítéletét a Fenyő-gyilkosság ügyében. A volt úszószövetségi elnök hét évet kapott, alvilági társát, Portikot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
A Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás felülvizsgálati kérelmének elutasítását javasolta a Kúriának a Fenyő-gyilkosság ügyében – közölte az ügyészség a Magyar Nemzettel.
Idén áprilisban a másodfokú bíróság is elítélte Gyárfás Tamást, a Magyar Úszó Szövetség volt elnökét, valamint Portik Tamást, az Aranykéz utcai robbantás miatt is elítélt alvilági figurát. Gyárfás hét évet kapott, Portik életfogytiglanra ítélték.
Az ügyészség tájékoztatása szerint mindketten felülvizsgálati indítványt nyújtottak be, amelyeket a Kúria idén szeptemberben és októberben küldött vissza az ügyészséghez. A Legfőbb Ügyészség Gyárfás ügyében részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az indítványt, ezért javasolta a jogerős ítélet fenntartását. Portik esetében a nyilatkozat előkészítése még folyamatban van.
A 76 éves Gyárfás Tamás május közepén vonult be a váci börtönbe. Az ítélet értelmében a büntetés háromnegyedének letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra. Ügyvédje azonban már korábban jelezte, hogy perújítást fognak kérni, a végső döntést a Kúria hozza meg.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási most a rizikó, sok dolog játszik össze ellenünk
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt,
A NAV közölte, hogy még most is érdemes pótolni, mert így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet.
Az Erste Bank a honlapján jelentette be, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja.
Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.
Videoton-vezér: jelentős gazdasági növekedést hozna, ha bevezetnénk az eurót - el kell engedni a dacoskodást
A szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez - mondta Sinkó Ottó.
A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.
A forint gyengült kedd reggel a vezető devizákkal szemben.
A Samsung 2038-ig több mint 3300 dolgozó megtartását és 668 milliárd forintnyi bér kifizetését vállalta – cserébe a rekordösszegű állami támogatásért.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
